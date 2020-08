האייפון 12, שלפי כל השמועות יושק באוקטובר ובנובמבר הקרובים, הולך לכלול מספר תכונות חשובות כמו דור חמישי ומסכים עם קצב רענון מהיר של 120 הרץ. אך דיווח שפורסם לאחרונה בפורבס חושף דבר מעניין במיוחד: ייתכן שנראה שדרוג משמעותי של מערך זיהוי הפנים (FaceID), לצד מערך חדש של מחוות ידיים מתקדמות שיזוהו בעזרת מצלמת TOF (זמן מעוף) שתתוקן במגרעת המסך הקדמי.

>> רב סרן שמועתי לא עוזב: כל הדיווחים על האייפונים הבאים

החידוש זוהה לראשונה על ידי האתר Patently Apple, לאחר שמשרד הפטנטים האמריקני אישר שתי הצעות שהגישה אפל באוגוסט 2019; מאחורי אחת מהן עומדים מפתחים ישראלים המתגוררים בקדימה צורן, בכפר סבא, בחיפה ובראש העין. במסגרת הפטנט, מערך המצלמות הקדמי מקרין מערך של נקודות ומפענח אותן, כך שנוצרת מפה תלת-מימדית של האובייקטים שנמצאים מול המכשיר. ככל הנראה, הפטנט יאפשר שימוש במחוות ידיים מתקדמות, ישפר את מערך זיהוי הפנים – אך גם יציע יכולות צילום גבוהות יותר, כמו בוקה (טשטוש אזורים שאינם בפוקוס).

Apple Patent Reveals some of the Details behind the iPhone 12's ToF Depth-Camera System https://t.co/OjLlEhcvcd pic.twitter.com/nKFtStetwf — Patently Apple (@PatentlyApple) August 13, 2020

אם זה לא מספיק, חכו לזה: לפי השמועות, האייפון הבא יגיע עם חיישני LiDAR במערך הצילום האחורי, שמאפשרים את אותו המיפוי התלת-מימדי של הסביבה, ממש כמו באייפד פרו. אגב, סמסונג כללה חיישן כזה בגלקסי S20, אך הוא הוסר ממכשירי הנוט שהושקו מוקדם יותר החודש.

כך או כך, אם הטכנולוגיה המתקדמת אכן תשולב באייפון הבא, אפל לא תהיה הראשונה: גוגל הציגה ניסיון לשימוש במחוות מתקדמות כבר בפיקסל 4, במיזם שנקרא סולי (Soli). יחד עם זאת, מסתמן שגוגל זנחה את הפרויקט לקראת המכשיר הבא.

What was promised vs what was delivered, feat @google pic.twitter.com/6eUh4dzzsC — Ivan Čurić (@_baxuz) October 16, 2019

חובת ההוכחה מוטלת כעת על אפל, ואנחנו מקווים שהיא תנהג כפי שהיא נוהגת תמיד: מאמצים טכנולוגיה חדשה רק כשהיא באמת מוכנה לשימוש.