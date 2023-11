מאז ה-7 באוקטובר אנחנו מגלים כמעט בכל יום על עוד זוועות שביצעו מחבלי החמאס. עריפת איברים, שריפת אזרחים, מעשי אונס ועוד ועוד עדויות נוראיות על מה שקרה באותו יום ארור ביישובי הדרום, סמוך למסיבת הדמים ברעים ובבסיסי צה"ל הסמוכים לעזה.

למרות שאנחנו כישראלים יודעים את האמת, בעולם קמה לה קבוצה ענקית של מכחישי הטבח. ממש בדומה למכחישי שואה ומכחישי קורונה, מדובר באנשים נורמטיביים שמסרבים להאמין למציאות הקשה. אולי כי קשה להם לקבל שבני אדם יכולים לבצע מעשים קשים כאלה (למרות שרובם כן מאמינים שישראל מבצעת "רצח עם" בעזה), אולי כי הם איבדו אמון בתקשורת המיינסטרים ומקבלי ההחלטות שלהם ואולי כי הם פשוט אנטישמים. בסופו של דבר, אותה קבוצה גם יוצאת לרחובות ומצטרפת למאות אלפי המוחים שמפגינים נגד ישראל באירופה, ארה"ב והעולם הערבי. אותם מפגינים הם בסופו של דבר אלה שיגרמו לפוליטיקאים שלהם לדרוש מישראל הפסקת אש.

אבל על מה מתבססים אותם מכחישי טבח? מאיפה הם מביאים את המידע? ובכן, תכירו את הקונספירטורים הראשיים ברשתות החברתיות שמתדלקים את תנועת ההכחשה. הרשימה גובשה בעזרת מיזם פייק ריפורטר, שנלחם בפייק ניוז והסתה ברשת.

ג'קסון הינקל

מי שנחשב למלך הקונספירטורים של המלחמה הזאת הוא המשתמש ג'קסון הינקל. משתמש, אשר לפני המלחמה היה בסך הכול עוד יוזר קיצוני ב-X, טוויטר לשעבר, שהפך מאז ה-7 באוקטובר לאחד האנשים החשובים בטוויטר. הינקל, שמחזיק היום ביותר מ-1.8 מיליון עוקבים, הפך לאחד מ-3 המשתמשים עם הקפיצה הכי גדולה במספר העוקבים מאז המלחמה ("הרוויח" מעל ל-700 אלף עוקבים בעשרת הימים האחרונים בלבד), שני רק לאילון מאסק עצמו. מאז ככל הנראה הפך לחשבון הכי ויראלי בפלטפורמה - כל ציוץ של הינקל מגיע לחשיפה של מאות אלפי משתמשים לפחות, חלקם מגיעים למיליונים רק בטוויטר. המסרים עצמם משוכפלים בחשבונות של אחרים ובכך אותן תאוריות הזויות הופכות ל"מציאות" בקרב שונאי ישראל.

FACT: Israel is BEHEADING Palestinian babies. — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) October 23, 2023

בין היתר, הינקל המציא תחקיר של עיתון "הארץ" הישראלי שבאופן חשוד מתיישר עם דעותיו, נבהיר מיד שהארץ נפלו קורבן לתעשיית הפייק ניוז הזאת ואין להם שום קשר לכך. על פי אותו "תחקיר", ישראל שיקרה על מספר ההרוגים, שיקרה לגבי עריפת הראשים של תינוקות, שיקרה על שריפת הגופות ובעצם שיקרה על כל דבר בזמן שהם ביצעו מעשי זוועה במחבלי חמאס. הציוץ עצמו ירד לאחר הרבה דיווחים, אבל זה מאוחר מדי - גולשים נוספים לקחו את ה"תחקיר" המזויף הזה והפכו אותו להוכחה.

ציוץ שקרי נגד ישראל | צילום: צילום מסך

בנוסף לחמאס, הינקל באופן חשוד מחבב מאוד את רוסיה וסין. במלחמה בין רוסיה לאוקראינה העלה לא מעט ציוצים הטוענים שהרוסים הם הקורבן לתוקפנות של אוקראינה בכלל וקרא לזלנסקי דאעש של אירופה. בנוסף, הוא מהלל את אסד, איראן ובעצם כל מי שאפשר לחבר לציר הרשע הזה, וכמובן הוא גם נגד כל קהילת הלהט"ב. אחד הקורבנות האהובים עליו הוא יוחנן טווינה, טיקטוקר ישראלי שהעלה מספר סרטונים בהם הוא רוקד במדי צה"ל, והינקל טוען שהריקודים של טווינה מראים לעולם מי הם החיילים הישראלים. טווינה אפילו קרא להינקל אובססיבי, אבל כנראה שזה לא יעזור והקונספירטור שעושה לנו הכי הרבה נזק ימשיך לעשות זאת. הינקל תמיד צייץ נגד הצד שנחשב ל"טוב" בכל סכסוך, נראה שדווקא ישראל היא מי ששמה אותו על המפה, כנראה כי כל כך קל לשנוא אותנו.

Several ISRAELI Knesset members left their meeting CRYING today due to the “HEAVY CASUALTIES” their military has suffered against Hamas thus far.

pic.twitter.com/b5FO8XF0FX — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) November 1, 2023

ד"ר אנסטסיה מריה לופיס

משתמשת נוספת בשם Dr. Anastasia Maria Loupis, רופאה העובדת בדנמרק, מפיצה שקרים אנטישמיים בטוויטר שלה. החשבון שלה עומד על כמעט מיליון עוקבים, וגם היא זוכה לעלייה יפה בחסות המלחמה. במסגרת מסע ההכפשות שלה נגד ישראל, לופיס מדמה את ישראל לנאצים, טוענת שהרגנו 2 מיליון עזתים, משתמשת בבינה מלאכותית כדי ליצור תמונות קשות מעזה, טוענת שטבח ה-7 באוקטובר הוא "עבודה מבפנים" וגם מעודדת אנטישמיות קלאסית נגד יהודים מפורסמים כמו סורוס,רוטשילד וצוקרברג.

The majority of Palestinians in Gaza are children. pic.twitter.com/BvOhPkUaIn — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) November 1, 2023

לופיס גם מצטטת לא מעט את הינקל ולפני שישראל הייתה האויב המשותף שלהם, הם שניהם צייצו נגד להט"בים ושניהם מצטטים את נטורי קרתא האנטי ציוניים בתור הוכחה שגם יהודים נגד מדינת ישראל. לופיס גם נהנית להפיץ קונספירציות על חיסוני הקורונה, למרות היותה רופאה.

After American “Democracy” pic.twitter.com/WuK3t5iAzV — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) October 31, 2023

ספרינטר

המשתמש @Sprinter99800 הוא יחסית די אנונימי, אבל גם הוא במגמת עלייה בעקבות הלחימה. כרגע הוא עומד על כמעט חצי מיליון עוקבים, ספרינטר דואג להפיץ תכנים נגד ישראל בקצב גבוה במיוחד (אולי זאת הסיבה שבחר בכינוי "האצן"), אפילו כמה ציוצים בשעה, וחלקם הגדול קשורים לצבא. העדכונים של ספרינטר אומנם נראים כמו דיווחים צבאיים לגיטימיים, אבל הם מומצאים לחלוטין. למשל, הוא טען שישראל הפציצה את בית החולים הבפטיסטי ו"ציטט" כתבה לא קיימת לטובת העניין, בנוסף, הוא העלה סרטון של חברי כנסת בוכים לאחר שצפו בזוועות החמאס וטען שהם נסערים מכיוון שגילו כמה ישראלים מתו בקרבות בעזה. למרות שיש לו פחות מחצי מיליון עוקבים, חלק מציוציו מגיעים לחשיפה של כמה מיליונים.

American Wall Street Journal: "The bomb that was dropped on Baptist Hospital was an American-made MK-84" pic.twitter.com/fEM42cEqTm — Sprinter (@Sprinter99800) October 17, 2023

Censored Men

עוד משתמש אנונימי אשר קורא לעצמו @CensoredMen ומהדהד קונספירציות ושקרים נגד ישראל למאות אלפי עוקביו. "האיש המצונזר" טען שישראל הפציצה כנסייה מלאה בנוצרים, שמחבלי החמאס היו נחמדים לילדים בקיבוצים ביום של הטבח ומשקר על תקרית בית החולים שהג'יהאד הפציץ, אבל העולם עדיין מאמין שזאת ישראל.

המכנה המשותף הנוסף של אותם קונספירטורים נכון גם ל"צנזור מן", גם הוא מקביל את ישראל לאוקראינה, גם הוא מצייץ דברים שנאמרים על ידי נטורי קרתא וגם הוא משום מה אובססיבי עם הצגת יוחנן טווינה כדמות המייצגת את חיילי צה"ל. למשתמש הזה יש כמעט 700 אלף עוקבים, והמספרים שלו ממשיכים לעלות ככל שהוא מעלה יותר תכנים על המלחמה, לצערנו, חלק מהציוצים שלו מגיעים לחשיפה של מיליוני בני אדם.

Hamas release a video with Israeli children with the caption:



“Hamas fighters, showing compassion for children in the midst of the Kibbutz 'Holet' battles on day one of Operation Al-Aqsa Flood.” pic.twitter.com/MdnYbpoRVR — Censored Men (@CensoredMen) October 13, 2023

מקס בלומנטל

עוד משתמש עם וי כחול, ותודה לאילון מאסק על האפשרות שכל אחד יכול לקבל סטטוס כזה תמורת כמה דולרים, שמשתמש בפלטפורמה כדי להפיץ שקרים. הבעיה עם בלומנטל, מעבר לשם היהודי שלו, היא שהוא עורך של מגזין בשם "הזמן האפור", אתר קונספירטיבי שמגדיר את עצמו חדשותי, ובעבר היה לו רקורד של לא מעט כלי תקשורת רציניים כמו הניו יורק טיימס וכמה כלי תקשורת רציניים פחות כמו RT הרוסית. הוא כתב מספר ספרים, ביניהם על ישראל, ונחשב למומחה אולפנים. לרוב הוא מייצג את עמדותיהן של מדינות טוטליטריות כמו רוסיה, סוריה וסין - אבל כעת הוא מתפנה בעיקר לישראל.

באתר שלו, וגם בחשבון הטוויטר שלו, הוא מציג תאוריית קונספירציה רחבה, המבוססת רובה על ציטוטים שהוצאו מהקשרם בכתבות של "הארץ", שלפיה ישראל אחראית על מותם של לא מעט ישראלים ביום הטבח, כל זאת כדי לנסות להרוג את החמאסניקים שפלשו מעזה. בנוסף, בלומנטל משתמש בסרטון שהפך לוויראלי בשלל הפלטפורמות ובו מציגים את כל תיאוריות הקונספירציה יחדיו אבל בעזרת הפקה איכותית מאוד, אותו סרטון עולה להרבה רשתות ולרוב מורד די מהר, אבל בטוויטר כמובן שהוא יכול לחיות לנצח.

A wave of new eyewitness testimonies indicate Israel killed many of its citizens on 10/7 with tanks and Hellfire missiles, then exhibited their bodies as proof of Hamas’ savagery @propandco breaks down my latest investigation in this excellent explainer pic.twitter.com/VhSDP3M4yz — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) October 28, 2023

החשבון של בלומנטל מגיע עם כמעט חצי מיליון עוקבים, אבל חלק מהציוצים שלו מגיעים למיליוני משתמשים ומפזרים את הקונספירציות הקשות בליווי וי כחול ושם של עיתונאי יהודי.

שרה וילקנסון

המשתמשת @swilkinsonbc מחזיקה בפחות מ-200 אלף עוקבים (גם אצלה יש גידול יפה מאז החלה המלחמה), אבל היא מפיצה תעמולה אנטי ישראלית כבדה מאוד. אפילו בביו שלה נכתב שהיא בעבר הייתה מעצבת גרפית וכיום היא "עובדת עבור שחרור פלסטין". וילקנסון מחזיקה בדעות אפילו יותר קיצוניות משאר הקונספירטורים. היא חושבת שישראל אחראית גם לפיגוע התאומים ב-2001, אחראית לפיצוץ בנמל ביירות ומכחישה את השואה בנוסף לטבח של ה-7 באוקטובר.

Israeli minister Galit Distel says: erase all of Gaza from the face of the earth, let them fly to.. Egypt.. or they will die & their death will be evil pic.twitter.com/6QD6w6KcmJ — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) November 1, 2023

אחיה שץ, מנכ"ל פייק ריפורטר, מסביר כי "המתקפה של חמאס ממשיכה עכשיו ברשת: במערכה על התודעה, באמצעות שקרים, היכן שגבולות לא קיימים". לדבריו, "שקרים מזעזעים של החמאס מקודמים על ידי חשבונות פופולריים בטוויטר. אותם חשבונות מנסים לשכתב את אירועי הטבח - הם טוענים שחמאס בכלל לא התכוון לפגוע באזרחים וכי הם נפגעו מכוחות צה"ל ולא ממחבלי חמאס. זאת לצד שקרים על כך שישראל מנפחת את מספרי הנרצחים.

"החשבונות שמקדמים את השקרים האלה מקדמים דיסאינפורמציה וקונספירציות נוספות - החל מקונספירציות על חיסונים, דרך האשמת ישראלים בפיגועי התאומים ועד תמיכה ברוסיה במלחמתה באוקראינה ש'נשלטת על ידי נאצים'. העובדה שטוויטר נותנת להם מקום ולא פועלת להסיר תכנים כל כך אלימים, שקריים ומסיתים, מעודדת שנאה ואנטישמיות בכל העולם, פוגעת אנושות ביכולת של חברות מערביות ודמוקרטיות לנהל שיח מבוסס עובדות, ולמקבלי ההחלטות להחליט על גורלנו על בסיס מידע אמיתי שמגיע אליהם".

היינו מבקשים מכם שתדווחו על כל המשתמשים האלה, אבל לצערנו אילון מאסק מאפשר שיח ללא שום ביקורת והדיווחים לא באמת עוזרים, זאת בניגוד למה שחלק מאותם משתמשים טוענים.

ZIONIST WARPIG @DrEliDavid from the World Economic Forum wants me BANNED!



I don’t want Dr. Eli David BANNED because he is a ZIONIST, but I do think we should have a debate on X Spaces. What do you say Eli? pic.twitter.com/CY9XRe0QGe — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) November 1, 2023

קל להבין שמצבנו ההסברתי בכי רע, מראש הקרב התודעתי היה קשה לניצחון כאשר יוצאים מעזה סרטונים של בתים הרוסים ותינוקות מתים, אבל תוספת הכוח שמקבלים הקונספירטורים בחסות האנטישמיות הגואה מתדלקת את ההפגנות ברחבי אירופה וארה"ב, שסופן הוא השפעה על מקבלי ההחלטות. חלון הזמן של "הלגטימיציה הרחבה" שקיבלנו ממנהיגי העולם לאחר מראות הזוועה כמעט ונגמר, ונראה שלמרות כל מאמצי ההסברה - ברשת כבר הובסנו.