דונלד טראמפ, הנשיא לשעבר והמועמד המוביל כרגע לנשיאות ארה"ב, ככל הנראה צריך להשלים הכנסה לאחר שהפסיד בתביעת הונאה נוספת, אולץ לשלם קנס בסך 354 מיליון דולר ונאסר עליו לכהן כנושא משרה או דירקטור במדינת ניו יורק - אחרת אין הסבר לאתר החדש שהוא משיק בימים אלה.

טראמפ הגיע בהפתעה לכנס סניקרס-קון, אשר מגדיר את עצמו "אירוע נעלי הסניקרס הגדול ביותר על פני כדור הארץ" והציג נעליים מזהב עם דפנות גבוהות, האות T ודגל של ארה"ב. הנעליים נמכרות באתר תחת השם "Never Surrender High-Tops" במחיר של 399 דולר. בהופעה הקצרה שלו, זכה הנשיא לשעבר ואולי העתידי של ארה"ב לקריאות בוז וקללות. כנראה שטראמפ לא ממש הבין מה צועקים לו כי הוא רק אמר: "יש פה הרבה רגשות באולם, תודה רבה לכולם".

‘F*ck Joe Biden’ chants ERUPT at SneakerCon in Philadelphia



TRUMP: “Thank you very much, that’s beautiful” pic.twitter.com/xVK7X7o6Xv — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 17, 2024

לאחר מכן טראמפ חתם על זוג שהביא איתו, ו"בר מזל" אחד שהציע עליהם 9,000 דולר זכה לקבל את הנעליים המוזהבות והחתומות ע"י הנשיא. באתר עצמו כבר לא תוכלו רכוש את הנעליים המוזהבות של טראמפ מכיוון שהן סולד אאוט, אבל כן אפשר למצוא אותן ברחבי הרשת במחיר מופקע של כמה אלפי דולרים מאנשים שהזדרזו לקנות אותם בדקות המעטות לאחר שהאתר עלה לרשת.

I wonder how many times this idiot has said he can’t afford to buy groceries.pic.twitter.com/rddKtbeUSa — Jo (@JoJoFromJerz) February 18, 2024

אם בכל זאת תרצו לרכוש משהו מהאתר, שנראה קצת כמו אתר הונאות אבל מדובר באתר לגיטימי ועוד כזה שמגובה על ידי נשיא ארצות הברית לשעבר, תוכלו למצוא תמצאו נעליים אחרות ממותגות של טראמפ בצבע אדום או לבן במחיר של 200 דולר, ואת ה-"Victory47", בושם ב-99 דולר לבקבוק. המספר 47 מתייחס לזכייה נוספת בבחירות, מכיוון שיהפוך בכך לנשיא ה-47 של ארה"ב.

אם תסתכלו מקרוב על האותיות הקטנות תגלו שזה לא חלק מהקמפיין של טראמפ להפוך שוב לנשיא, אלא אך ורק דרך של טראמפ להרוויח כסף כאיש עסקים.

הנאום הקצר יחסית של טראמפ בסניקר-קון ניתן על הבמה עם באנרים שכללו את כתובת האתר החדש שלו, GetTrumpSneakers.com, כמו גם עם קוד QR. האתר עלה לאוויר רק אתמול, כך על פי ארכיון האינטרנט ה-Wayback Machine. באופן מוזר, בכל עמוד באתר ישנה הסתייגות, כמו בנעלי הזהב: "התמונות המוצגות הן להמחשה בלבד וייתכן שאינן ייצוג מדויק של המוצר".

האתר החדש של טראמפ | צילום: צילום מסך / gettrumpsneakers.com

האותיות הקטנות הופכות לממש מעניינות בדף הבית של האתר החדש של טראמפ, שמדגיש שלטראמפ אין בעצם שום קשר לנעליים מלבד השימוש בשם שלו: "טראמפ והעיצוב המשויך הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים של CIC Ventures LLC. נעלי ספורט של טראמפ אינן מתוכננות, מיוצרות, מופצות או נמכרות על ידי דונלד ג'יי טראמפ, ארגון טראמפ או כל אחד מהשותפים או המנהלים שלהם בהתאמה". האתר כולל גם תמונה די מביכה של טראמפ שנראית עשויה בפוטושופ ע"י אדם שלא ממש יודע להשתמש בתוכנה.

למה טראמפ משיק בכלל נעלי ספורט? החלק הזה לא ברור, אם כי הנשיא לשעבר הוציא מספר מוצרים שונים במהלך השנים, מבקבוקי מים ועד סטייקים, רובם אגב כבר לא ניתנים לרכישה. אבל נראה שלטראמפ יש גם כמה בעלי ברית בקהילת הסניקרס. למעשה, נשיא סניקרס-קון, אלן וינוגרדוב תרם לקמפיין של טראמפ ב-2024, על מפרסם ה-Pennsylvania Capital-Star.

"כבר הרבה זמן רציתי לעשות את זה. יש לי כמה אנשים מדהימים שעובדים איתי על כמה דברים והם מגיעים עם זה... זה משהו שאני מדבר עליו כבר 12 שנים, 13 שנים", אמר טראמפ לקהל בסניקרס-קון.

Official Trump Sneakers for the bargain price of just $399.00! pic.twitter.com/SMyTAsGig0 — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) February 17, 2024

המוצרים החדשים של טראמפ מגיעים בצל הבעיות המשפטיות שלו. הנשיא לשעבר עומד בפני 91 אישומים בארבעה מקרים פליליים, כולל אישומים על נסיונו לעצור את האישור הסופי שניתן לתוצאות של בחירות 2020 על ידי הוראה להמון להיכנס לקפיטול ב-6 בינואר 2021. טראמפ עצמו נמנע מלקרוא במפורש לאנשים להצביע בבחירות 2024 באירוע הסניקרס, כנראה בגלל שלהפיכת אירוע כזה לעצרת לא רשמית יהיו השלכות כספיות.

אנשי ביידן לעגו למיזם העסקי החדש של טראמפ בהתייחסות בשבת, "הנעליים של טראמפ הם הדבר הכי קרוב שהוא יגיע ל'אייר פורס וואן' (שם הדגם הפופולרי של נעלי נייק והמטוס הנשיאותי) אי פעם בשארית חייו", אמר מנהל התקשורת בקמפיין של ביידן, מייקל טיילר, בהצהרה שנשלחה.