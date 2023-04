אילון מאסק השקיע במיוחד בחודש האחרון בקידום "טוויטר בלו", שירות המנויים בתשלום של טוויטר. אבל נתונים חדשים מראים שהמאמץ לא הניב פירות, ורוב המשתמשים בוחרים נכון לעכשיו לוותר על השירות. ע"פ נתונים שפירסמה חברת SimilarWeb הישראלית, שמנטרת תנועה של גולשים ברשת, מתוך 2.6 מיליון המבקרים שהגיעו לעמוד הפרומו של טוויטר בלו - רק 116 אלף משתמשים נרשמו לשירות, כ-4% מהגולשים.

מדובר בשיעור זעום במיוחד ממספר המשתמשים בטוויטר, פחות מאחוז אחד בלבד מכלל המשתמשים החודשיים של טוויטר, שעומד על כ-500 מיליון. לפני קמפיין ההרשמה הנוכחי, מספר המנויים המשלמים בטוויטר היה 290 אלף.

מאסק הכריז על מספר צעדים במטרה לקדם את השירות, שעולה 8 דולר בחודש למשתמשים פרטיים ו-1,000 דולר בחודש לארגונים. בין השאר הודיע כי הוא מסיר את ה"וי הכחול" לאישור המשתמש מכל מי שקיבל את האישור בעבר ואינו מנוי עוד לשירות. בנוסף, מאסק הודיע כי רק מי שיהיה מאושר יוכל להצביע בסקרים בטוויטר.

ואולם, גופים רבים, בהם סלבריטאים, כבר הודיעו כי הם לא מתכוונים לשלם עבור הווי הכחול. עובדי הבית הלבן תודרכו כי לא ישולם מנוי טוויטר בלו עבורם, וגם סלבריטאים כגון לברון ג'יימס, וויליאם שאטנר וג'ייסון אלכסנדר מ"סיינפלד".

if you want proof that paid Twitter Blue subscriptions are not going well, this is it:



Twitter changed the blue checkmark badge to be indistinguishable from paid and legacy verified accounts on the frontend pic.twitter.com/ZXmjP2AhJQ — Matt Binder (@MattBinder) April 2, 2023

ירידה בהכנסות החברה

הכישלון הנוכחי של טוויטר בלהניע משתמשים לשלם עבור השירות מגיע על רקע דיווחים כי טוויטר נאלצים להתמודד עם ירידה משמעותית מאוד בהכנסות של החברה מפרסומות. בבלומברג התפרסם כי החברה חוותה ירידה של 89% בהכנסות מפרסומות לעומת שנה שעברה. בספטמבר ואוקטובר של שנה שעברה, 10 המפרסמים הגדולים ביותר בטוויטר השקיעו 71 מיליון דולר בפרסומות. לעומת זאת, בחודשיים האחרונים, 10 המפרסמים הכי גדולים בטוויטר הוציאו רק 7.6 מיליון דולר על פרסומות. מותגים כמו מרצדס, קוקה קולה, הילטון ו-AT&T עדיין לא חזרו לפרסם בטוויטר, למרות ניסיונות החיזור של מאסק.

לאור הירידה בפרסום, מאסק קיווה להסתמך על משתמשים שמוכנים לשלם על מנוי בשביל להצליח להפוך את טוויטר לריווחית. בנובמבר, באימייל הראשון שכתב לעובדים אחרי שקנה את טוויטר, מאסק אמר כי טוויטר מאבדת 4 מיליון דולר ביום. לכן הוא זקוק למיליוני משתמשים מנויים על מנת להתחיל להרוויח. למרות מספר דחיפות של השירות טוויטר בלו, כולל הפיכתו לנגיש לכל משתמשי טוויטר ברחבי העולם החודש, מאסק עדיין רחוק מאוד מהמטרה המקורית שלו. בנוסף, מאז שהגה את התוכנית, מספר המפרסמים בטוויטר המשיך לרדת, כך שמאסק זקוק לאפילו יותר משתמשים משלמים.

אפילו כלי התקשורת לא משלמים

הבעיה היא שגם משתמשים "כבדים" לא מוכנים לשלם עבור השירות, בהם מספר ארגוני תקשורת מובילים. הניו יורק טיימס הודיע שהוא לא מתכוון לשלם לא עבור החשבונות הרשמיים שלו, ולא עבור העיתונאים שלו. הלוס אנג'לס טיימס כתב שהוא לא מתכוון לשלם עבור וי כחול משום שהוא "לא מהווה יותר סימן של אמינות". באזפיד, פוליטיקו, Vox והוושינגטון פוסט הוציאו הודעות דומות והודיעו כי הם לא ישלמו עבור העיתונאים שלהם. המשמעות של הדבר היא שהוי הכחול, שהמטרה שלו היתה לעזור לגולשים לקבל מידע אמין ממשתמשים מאומתים, יאבד עוד מהרלוונטיות שלו.

רק שבוע שעבר נחשף כי נחשף כי במייל פנימי ששלח מאסק לעובדים התברר ששווי טוויטר עומד כיום על 20 מיליארד דולר, לעומת 44 מיליארד דולר ששילם באוקטובר האחרון. במייל לעובדים ציין מאסק שהוא צופה מסלול "ברור, אך קשה" לכיוון הערכת שווי של 250 מיליארד דולר לטוויטר, יותר מפי 10 מהערכת השווי הנוכחית.