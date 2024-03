בית הנבחרים בארה"ב אישר אתמול (רביעי) את החרם על טיקטוק, אולם הוא עדיין רחוק מלהפוך למציאות. כעת הצעת החוק צריכה לעבור בסנאט האמריקאי, לא דבר פשוט שיכול לקחת גם מספר ימים, ולאחר מכן נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, יצטרך לחתום על ההצעה באופן סופי. עוד לא ברור אם זה אכן יקרה וטיקטוק תיאסר לשימוש בארה"ב, אבל מה שבטוח זה שההחלטה הזאת לא מתקבלת בהבנה בקרב משתמשי הרשת החברתית.

כצפוי, הדור הצעיר בארה"ב לא ממש אוהב את הרעיון שיקחו לו את טיקטוק (למרות שחרם על טיקטוק רק יאסור על הורדתו בחנויות אפליקציות, ולא על שימוש שוטף) והוא מוחה נגד הצעת החוק בעזרת סרטונים, איך לא, בטיקטוק.

אם זה אכן יהפוך לחוק, הצעת החוק תאלץ את בייטדאנס (חברת האם הסינית של טיקטוק) למכור את האפליקציה, אבל סין כבר אמרה בעבר שהיא תתנגד למכירה. אם טיקטוק לא תימכר, חנויות האפליקציות בארה"ב לא יורשו להפיץ את האפליקציה, שבה משתמשים יותר מ-170 מיליון אמריקאים. טיקטוק עצמה גייסה את המשתמשים שלה להתקשר לאנשי הקונגרס שלהם ולהביע את התנגדותם לחקיקה. כמה משרדים של מחוקקים דיווחו שהם עמוסים בשיחות ממשתמשים זועמים, והמצב אפילו זכה לפארודיה על ידי סטיבן קולברט.

במהלך הלילה, מנכ"ל טיקטוק שו זי צ'ו פרסם סרטון הסברה בעמוד הרשמי של האפליקציה, בו הוא ביקש להודות לקהילה הרחבה שמשתמשת באפליקציה והדגיש כי הם שומרים על הפרטיות של הגולשים שלה. בהמשך הוא אמר:" החוק הזה ייתן כוח לשאר הרשתות החברתיות ויקח מיליארדים מעסקים קטנים ויוצרי תוכן. זה יסכן את העבודה של יותר מ-300 אלף אמריקאים. אני קורא לכם להמשיך לשתף את הסיפור שלכם עם הקרובים אליכם ועם הסנאטורים שלכם - תגנו על הזכויות שלכם ותשמיעו את קולכם".

למאמצי המנכ"ל הצטרף יוצר התוכן V Spehar העומד מאחורי העמוד UnderTheDeskNews, מבקר נלהב של המאמצים לאסור את טיקטוק שאפילו נסע לגבעת הקפיטול בשנה שעברה כששו זי צ'ו העיד בפני הקונגרס. "הגולשים מתכוונים להילחם בזה והם חכמים, הם לא אוהבים שמזלזלים בהם", אמר יוצר התוכן לאתר TechCrunch. "זה באמת עצוב לדעת שחצי מאמריקה מושתקת ע"י נבחרי הציבור שלנו".

מאז שהצעת החוק עברה בבית הנבחרים, מעל ל-70 אלף סרטונים עם ההאשטאג keeptiktok# עלו לרשת החברתית.

המשתמש Pearlmania500 שידוע בתור "הג'ינג'י הכועס של טיקטוק" העלה סרטון זועם במיוחד בו אמר: "81 אחוז מהבני *ונות הכי מושחתים שיש יכולים לעזוב את הקאנטרי קלאב שלהם כדי ללכת למשרד שלהם, שבו הם מרווחים את המשכורת הממשלתית שלהם, עם המכונית שרד שאני שילמתי עליה ולומר לנו 'אנחנו עושים את זה כדי לשמור על הפרטיות שלכם, כי אנחנו מודאגים מהאלגוריתם'. בינתיים המידע שלי נגנב 16 פעמים ב-5 שנים האחרונות. יש לנו ילדים שמפחדים ללכת לבית ספר ו-352 חברי קונגרס לא יכולים לעשות משהו עם זה, אבל כמה אנשי טכנולוגיה שרוצים לקנות את המידע של טיקטוק כדי לאמן את הבינה מלאכותית שלהם? זה יעבור בקונגרס".

היו גם מי שעשו ניסויים במטרה להוכיח שטיקטוק לא בהכרח מצנזרת דברים שלא נוחים למשטר הסיני - כמו יוצר התוכן @cancelthisclothingco, שפרסם סרטון בן שבע דקות ל-1.4 מיליון העוקבים שלו עם האשטאגים כמו #tiananmensquare ו-#uyghur בו הסביר על רצח הרצח עם שמבצעת המדינה במיעוט המוסלמי לכאורה. "יש לי קהל עוקבים עצום, אני יכול פשוט לעשות סרטון שבודק בדיוק את מה שהם מנסים לומר שאנחנו לא יכולים לראות", אמר @cancelthisclothingco. הסרטון זכה ל-21,000 לייקים בשלוש שעות ונצפה מעל ל-375 אלף פעמים ב-15 שעות, מה שכביכול מוכיח שטיקטוק לא מסתירה סרטונים שלא "נוחים" לסינים.

שרה פיליפס, יוצרת תוכן ופעילת זכויות דיגיטליות ב-Fight for the Future, טוענת שאם פרטיות הנתונים היא הבעיה האמיתית, אז הקונגרס צריך לנקוט צעדים נגד סוחרי נתונים, ולא נגד טיקטוק. פיליפס אמרה: "כל השיחות על חרם הטיקטוק הן בעצם בבסיס גזעניות, כי אלו מאיתנו שמבינים בנהלי איסוף נתונים, יודעים שבגלל היעדר חקיקת פרטיות דיגיטלית, הנתונים שלנו מוצעים למכירה מכל סוג לחברות טכנולוגיה אחרות. אני חושבת שיש הרבה אנשים שאם אציג בפניהם שאלה, 'האם לממשלה צריכה להיות שליטה באיזו טכנולוגיה אתה יכול להשתמש?', הם כנראה לא יסכימו עם זה", אמרה פיליפס.

אם אתם חושבים שיש נושא אחד בעולם שהוא שנוי במחלוקת, והיהודים לא אשמים בו לפי האינטרנט - אתם טועים. ברשתות חברתיות אחרות, כמו טוויטר, יש משתמשים שטוענים שארגונים יהודים, כמו הליגה נגד השמצה ו-AIPAC הם אלה שדוחפים לחרם על טיקטוק. על פי הקונספירציה, בגלל שברשת החברתית הסינית ישנם סרטונים רבים נגד ישראל ובעד הפלסטינים מאז אירועי 7 באוקטובר (כולל סרטוני זוועות וקונספירציה), ארגונים יהודים החליטו לממן ולתמוך בחרם טיקטוק.

כמובן שהעובדה שהמתחרה הישירה של טיקטוק, מטא, מוחזקת ע"י יהודי לא ממש עוזרת למערבולת תאוריות הקונספירציה האנטישמיות סביב הנושא. החרם עצמו עדיין לא כאן, אבל הצעירים כבר כועסים ומאשימים את החשודים המיידים בנושא - אליטות הטק שרוצות להפיל את טיקטוק, הפוליטיקאים שבפעם הראשונה מצליחים להתאגד בכזאת קלות סביב הנושא, וכאמור היהודים. לא ברור אם הסנאט יאשר זאת וגם אם כן, האם בייטדאנס באמת תמכור את טיקטוק לישות אמריקאית, אבל מה שבטוח זה שאנחנו נשמע על הנושא עוד הרבה.