אפל רשמה אבן דרך חשובה מאוד בשליטתה בעולם הסמארטפונים. מאז שנת 2010 שלטה חברת סמסונג הדרום קוריאנית במקום הראשון במכירת סמארטפונים בעולם, וכעת לראשונה ענקית הטכנולוגיה האמריקאית עקפה אותה. מי שהחזיקה בתואר לפני סמסונג הייתה נוקיה, הזכורה לכולנו בזכות המכשירים העמידים במיוחד.

לפי דוח של חברת המחקר IDC, החברה מסרה 234.6 מיליון מכשירים בשנת 2023 המהווים 20.1% מהשוק הגלובלי, כאשר במקום השני ניצבת סמסונג, עם 226.6 מיליון מכשירים בלבד. מאחורי שתי הענקיות עומדות שיאומי וטראנסיון (שלא מוכרת בישראל) בהתאמה.

על אף הניצחון של אפל, שוק הסמארטפונים העולמי נמצא בקשיים עם ירידה של 3.2% משנה לשנה במכירת מכשירים, שהסתכמו ב-1.17 מיליארד יחידות בשנת 2023. למרות שזה מייצג את הנפח השנתי הנמוך ביותר בעשור האחרון, ניתן להבחין באופטימיות קלה בעקבות הרבעון הרביעי של השנה. בחודשים האחרונים של השנה חלה עלייה של 8.5% יחסית לאותו רבעון בשנה שעברה (עם 326.1 מיליון יחידות שנמכרו), וזאת בניגוד לתחזית הצמיחה, של 7.3% בלבד.

Apple shipped more smartphones in 2023 than any other company in the world, via @IDC



This is the first time Apple has beat Samsung to become the #1 smartphone manufacturer since 2010. pic.twitter.com/HHGMOBjvrk — AppleTrack (@appltrack) January 16, 2024

אז מדוע המכירות עלו דווקא ברבעון האחרון? ובכן, הרבה משתמשי אפל כנראה חיכו לגרסה החדשה של האייפון 15 עם שקע הטענת ה-USB-C החדש, שלמעשה ביטל את התלות בכבלי ה-Lightning של אפל. המכשיר, שהוכרז רק בחודש ספטמבר האחרון, הוא חלק מההסבר לעליית המכירות ברבעון האחרון. בנוסף, הרבעון האחרון של 2023 זכה לצמיחה יוצאת דופן בקרב מכשירי אנדרואיד הנחשבים בטווח המחירים הנמוכים בהובלת חברות כמו Transsion ושיאומי. הרבעון הונע בעיקר על ידי התרחבות מהירה של שווקים מתעוררים במדינות לא מערביות.

עם זאת, אפל התגלתה כחברה הגדולה ביותר, כפי שהדגישה נבילה פופל, מנהלת המחקר ב-IDC Worldwide Tracker. אפל לא רק מחזיקה בתואר החברה היחידה בטופ 3 שמציגה צמיחה חיובית מדי שנה, אלא היא גם הבטיחה את ההובלה העולמית לראשונה בהיסטוריה. הישג זה ראוי לציון, בעיקר לאור החששות הרגולטוריים והתחרות המתחדשת מצד וואווי, במיוחד בסין, השוק הגדול ביותר של אפל.

פופל מסבירה כי ההצלחה של אפל נובעת מעלייה בביקוש למכשירי פרימיום כמו האייפון, שעומדים עכשיו על 20% מהשוק, ויחד עם זאת, מתוכניות טרייד-אין אגרסיביות ותוכניות מימון נטולות ריבית לרכישת מכשירי החברה בשווקים שונים בעולם.

ריאן ריית', סגן נשיא מחלקת מעקב הסמארטפונים והצרכנות העולמית של IDC, שופך אור על התעוררות של וואווי: "החברה חזרה והיא מתרחבת בסין, מותגים כמו וואן פלוס, הונור, גוגל ואחרים משיקים מכשירים מאוד תחרותיים בטווח המחירים הנמוך. מכשירים מתקפלים ודיונים על יכולות בינה מלאכותית בסמארטפונים צוברים תאוצה. סך הכל, תחום הסמארטפונים מתקדם לעבר תקופה מעניינת".

חשוב לציין כי השקות הסמארטפונים של אפל וסמסונג לא חופפות. סמסונג משיקה בחודש ינואר את מכשיר הפרימיום שלה, לעומת אפל שעושה זאת בספטמבר. בנוסף, ברבעון האחרון של השנה ישנה תקופת החגים של הנוצרים (חג ההודיה וכריסמס) הנחשבים לתקופה חזקה במיוחד במכירת מכשירים. מחר צפויה החברה הדרום קוריאנית להציג את הגלקסי S24 עם יכולות בינה מלאכותית שעשוי לחפר על המחסור בחדשנות שנרשם בגלקסי S23. האם בשנה הבאה נזכה לראות מהפך מחודש ותפיסת הכתר בחזרה ע"י סמסונג? הזמן יגיד.