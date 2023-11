יוסף חדאד הפך לאחד מהאנשים הכי בולטים בהסברה לטובת ישראל. למרות שהוא לא שייך לאף ארגון ממשלתי, נראה שהוא לקח את תפקיד המסבירן הלאומי בתור שליחות. מאז ה-7 באוקטובר חדאד דואג לעלות תכנים בכל הפלטפורמות שלו שמגיעים למיליוני משתמשים בעולם, אך היום מטא החלה לעשות לו בעיות בנושא.

לפני כשעתיים העלה חדאד צילום מסך מתוך אזהרה שקיבל מחברת מטא לגבי חשבון האינסטגרם שלו, עם מעל ל-700 אלף עוקבים וכמעט 3,000 פוסטים, כי כמה פוסטים שלו נוגדים את הנחיות הקהילה של החברה וחשבונו עלול להימחק.

על פי חדאד עצמו, אינסטגרם כבר הסירו 4 פוסטים שונים, ולמרות הפנייה שלו הוא לא קיבל תגובה רשמית מנציגי חברת האם ששולטת בפייסבוק, אינסטגרם ו-וואטסאפ.

אותם סרטונים שהוסרו ע"י מטא הם קטעים שהופצו ע"י חמאס עצמו של רגעי שחרור החטופים ביומיים האחרונים. אחד מהם הוא הקטע בו נראות שרון ונועם אביגדורי יושבות ברכב ההסעות ומחבלי חמאס מורים להם להמשיך לנופף לשלום.

#yosephsfacts #israel #palestine #freepalestine #israelunderattacks #hamas #hamasisis #pallywood #propoganda #ישראל #יוסףחדאד ♬ צליל מקורי - Yoseph Haddad @yosephhaddad "תמשיכו לנופף"- הוראות הבימוי של מחבלי חמאס לחטופים נחשפים... הם ניסו להציג את עצמם הומניים וכאילו הם טיפלו בחטופים שאוהבים אותם- אבל מדובר בטרוריסטים אכזריים שעושים תעמולה על חיי החטופים שלנו! "Keep waving" - the instructions Hamas terrorists gave to the Israeli hostages are exposed... They tried to present themselves as humane and as if they were taking care of the hostages who love them - but these are cruel terrorists who make propaganda about the lives of our kidnapped civilians! #gaza

סרטון נוסף שעל פי חדאד הורד מהפלטפורמה הוא של עדינה משה יורדת מרכבם של מחבלי החמאס ומובלת על ידם, זאת בזמן שהיא מזיזה קלות את ידו של המחבל שניסה לעזור לה. גם הסרטון הזה הופק והופץ ע"י ארגון הטרור ועל פניו לא נראית בו שום הפרה של הנחיות הקהילה של מטא.

@yosephhaddad גיבורה❗️ שימו לב לעדינה משה איך היא מגיבה למחבל הארור שמנסה לשחק אותה נחמד ולעזור לה ולהחזיק לה את היד! כן הכפאה הקטנה הזו היא כאפה עוצמתית במשמעות שלה ואומרת הכל! חמאס חייב להיכחד מהעולם הזה❗️❗️❗️ What a hero❗️ Pay attention to Adina Moshe, how she reacts to the terrorist who tries to play it nice with her and help her and hold her hand! Yes, this little slap is a powerful slap in its meaning and says it all! Hamas must be eradicated from this world❗️❗️❗️ ♬ צליל מקורי - Yoseph Haddad

בשיחה עם mako מספר חדאד כי התכנים עלו גם לטיקטוק ולדבריו: "אם טיקטוק לא הורידו את הסרטונים זה אומר הכול", חדאד מתכוון לכך שההגבלות של טיקטוק נחשבות ליותר נוקשות מאלה של מטא, "אני כל הזמן ממשיך לעלות, אז העליתי שוב את הסרטון לאינסטגרם".

אתה לא חושש מחסימה?

"ברור שכן, אבל את האמת חייבים להפיץ, ומי שצריך לחשוש מזה שהחשבון שלי יוסר זה אינסטגרם ולא אני. אם יחסמו אותי אני אלך עם זה עד בית המשפט".

מטא טוענים שהם מסירים את הסרטונים בגלל האיסור להעלות סרטונים של חמאס ושל קטינים חטופים מתחת לגיל 13, אלא אם מדובר בגינוי או דיווח חדשותי, אבל חדאד מבטל את הטענה של מטא: "פשוט שטויות. אם עדינה משה בת 13, אז אני עוד לא נולדתי. כי גם את הסרטון הזה הסירו, בשניהם יש חשיפת אמת. גם בסרטון בו מכריחים אותן לנופף לשלום וגם איך עדינה מעיפה את היד של המחבל".

ייתכן שהסיבה לסימון הפרופיל של חדאד היא שהוא קיבל הרבה דיווחים מגולשים בעולם הערבי או פשוט אנטי ישראליים שמנסים לסגור לו את החשבון. על פי מקורבים לחדאד, הוא גם עבר מתקפת בוטים וישנם חשבונות אנטי ישראלים רבים שמקדמים פעולות נגד החשבון שלו. אחד מהם הוא ככל הנראה המשפיען האינדונזי האנטי ישראלי ארלנגה גרצ'ינוב (Erlangga Greschinov).

ממטא נמסר: "הבהרה בנוגע לתיעוד של חמאס סביב שחרור חטופים: בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו, אנחנו עשויים להסיר תמונות של שחרור חטופים קטינים בגילאי 13 ומטה. אנחנו גם מסירים כל חומר מצולם שנוצר בידי ארגונים אסורים בהתאם למדיניות שלנו לגבי ארגונים ואנשים מסוכנים, אלא אם הוא שותף בהקשר של גינוי, או דיווח חדשותי. אנחנו מקבלים את ההחלטות הללו על בסיס משוב מהחברה האזרחית".