עוד לפני המלחמה דניאל עמרם הפך לשם נרדף למציאת אזרחים שנהגו באלימות פיזית או מילולית וחשיפתם ברשת. יש כאלה שביקרו אותו וטענו שהוא יכול להרוס חיים של אנשים, אבל כעת חשבון X, טוויטר לשעבר, בשם StopAntisemitism משתמש באותה פרקטיקה וחושף אנטישמיים. כמובן שאותם קשה לנו לבקר ורוב הישראלים יברכו את היוזמה.

בזמן המלחמה נראה שהעבודה שלהם הופכת לקשה יותר ויותר, בדיוק כמו דעת הקהל ברשתות, גם האנשים ברחוב מרשים לעצמם לבצע מעשים אנטי-ישראליים. לדוגמה, העמוד העלה סרטונים של אמריקאים עושים סלפי אל מול תמונות החטופים ומניפים אצבע משולשת לכיוונם, בנוסף בסרטון אחר נראה צעיר בעל שיער כתום תולש את מודעות החטופים.

University of Pennsylvania student taking down posters of kidnapped Israelis - babies, kids - being held in Gaza by Hamas terrorists.



Recognize him? DM us! #UPenn pic.twitter.com/qD5BylJu4q — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 17, 2023

העמוד עושה עבודת תחקיר הדומה לזו של דניאל עמרם ומביא את הפרטים של אותם אנשים. למשל, 2 גברים ממיאמי אשר תלשו שלטים עם תמונות החטופים וזוהו בתור רופאי שיניים בשם Ahmed ElKoussa ו-Xave Ramoul, זמן קצר לאחר מכן העמוד עדכן כי המרפאה בו אלקוסה עובד פיטרה אותו.

דוגמה נוספת, ואולי מוכרת יותר, היא שתי הסטודנטיות מ-NYU שתלשו שלטים של נעדרים וחטופים מקירות הקמפוס. העמוד StopAntisemitism גילה כי מדובר ב-Hafiza Khalique ו-Yazmeen Deyhimi, שתי סטודנטיות מהאוניברסיטה היוקרתית. דהימי נאלצה בעקבות הפרסום לסגור את האינסטגרם והטוויטר שלה, אבל הלינקדאין שלה עדיין קיים ומופיע בו שהיא עשתה התמחות בלא אחר מאשר ה-ADL (הליגה נגד השמצה). לאחר מכן היא אפילו הוציאה הודעת התנצלות בעקבות האירוע.

UPDATE: The two woman ripping down posters of kidnapped Israelis taken into Gaza by Hamas at NYU yesterday have been identified as Hafiza Khalique (left) and Yazmeen Deyhimi (right).



Yazmeen Deyhimi has deleted both of her IG and Twitter accounts; her LinkedIn is still live and… https://t.co/h9IgxFeBuT pic.twitter.com/G7BAToZRi1 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 17, 2023

בנוסף, ישנם מספר לא מועט של עובדי תברואה ביניהם רופאים, אחים ועובדי מרפאות שהתבטאו באמירות אנטישמיות והעמוד StopAntisemitism פרסם את שמם. חלק לא מבוטל מהם פוטר או הושעה בעקבות ההודעות.

UPDATE: Dr. Abeer N. AbouYabis has now been put on leave while Emory Winship Cancer Institute looks into the situation. https://t.co/NB7Jat7bFb — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 17, 2023

העמוד לא רק חושף את שמם של אותם אנשים, הוא גם שם את הלינקים לעמודי האינסטגרם שלהם כדי שהגולשים יוכלו להתאחד ולדווח עליהם. לעמוד אומנם יש רק מעט יותר מ-1,300 עוקבים, אבל הציוצים שלו מגיעים לחשיפה של כמה מיליוני משתמשים ברחבי טוויטר.

בנוסף לשיימינג לאנשים פרטיים, StopAntisemitism גם מתעסק במכללות היוקרה בארה"ב שלא עוצרות גופים אנטישמיים מלקיים עצרות נגד ישראל. העמוד קורא לנשיאי אוניברסיטת הרווארד ופן להתפטר לאור חוסר היכולת שלהם להגן על סטודנטים ישראלים ומציג את כל התורמים שהחליטו למשוך את התרומות שלהם.

Harvard and UPenn President MUST step down - they are failures as administrators and are now costing their school endowments hundreds of millions of dollars.



We applaud this group of donors and call on EVERY alumni and current student/parent of - Jewish or not - stop ALL… pic.twitter.com/wJe8axOqW7 — StopAntisemitism (@StopAntisemites) October 17, 2023

מאז שאילון מאסק נכנס לתמונה בטוויטר, הרשת החברתית הפכה לפרוצה לחלוטין מבחינת התוכן שעולה בה. פוסטים אנטישמיים לא זוכים לשום התייחסות. רוב מערך הדוברות, אם לא כולו, פוטר ואין מי שייתן דין וחשבון על מה שקורה שם. למרות העמוד הנ"ל ועמודים העוסקים בהסברה ישראלית, הטוויטר עדיין מוצף בשנאה לישראל.