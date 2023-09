הערוצים של וואטסאפ מגיעים לישראל: וואטסאפ מודיעה רשמית על השקה גלובאלית של "הערוצים" שלה. התוכנית שהיא סוג של ניוזלטר לגופים הפכה לפופולרית מאוד במדינות המעטות בהן הושקה. כעת ישראל ועוד 149 מדינות נוספות מקבלות את האפשרות להתחבר ל"ערוץ" של משפיען, קבוצה או בעצם כל ארגון שרק רוצה להוציא הודעה לעוקביו דרך וואטסאפ.

ה-Channels יהיו למעשה ערוצי שידור פרטיים, נפרדים מהצ'אטים, ומי שאחריו תבחרו לעקוב לא יהיה גלוי לעוקבים אחרים, זאת מתוך הגנה על פרטיות המידע האישי של מנהלי הערוצים ושל עוקביהם.

על פי ההודעה לעיתונות שהוציא מטא בבלוג שלה, ישנם כמה שיפורים לערוצים שכבר קיימים בכמה מדינות:

ספרייה משופרת – כעת תוכלו למצוא ערוצים לעקוב אחריהם. ערוצים אלו מסוננים אוטומטית על סמך המדינה שלכם. ניתן גם לצפות בערוצים חדשים, פעילים ופופולאריים על סמך מספר העוקבים.

תגובות – ניתן להגיב באמצעות אמוג'ים, כאשר האופן שבו תגיבו לא יוצג ליתר עוקבים.

עריכה- בקרוב מנהלי מערכת יוכלו לבצע שינויים בעידכונים שלהם למשך עד 30 יום (כאשר מטא מוחקת אותם אוטומטית מהשרתים שלה).

העברה - כל פעם שיישלח עדכון לצ'אטים או לקבוצות הוא יכלול לינק בחזרה לאותו ערוץ כדי שעוד משתמשים יוכלו להתחבר אל הערוץ.

כיום הערוצים הנעקבים ביותר שייכים לקבוצות כדורגל כמו ריאל מדריד וברצלונה, אבל רוב המשתמשים שיכולים להירשם לערוצים נמצאים בדרום אמריקה, וקל לנחש שברגע שכל העולם יוכל להשתמש בשירות זה ישתנה.

At the moment, this is the updated ranking of the most popular channels on WhatsApp. @realmadrid is still in the top position, followed by @FCBarcelona. Finally, the official @WhatsApp channel has also reached one million followers.



Channels will be available to additional… pic.twitter.com/6aWNXcSGem