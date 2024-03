כוכבת טיקטוק בת 22 שהשתמשה בפלטפורמה כדי לתעד את המאבק שלה בסרטן הנדיר שחלתו בו - נפטרה מהמחלה. לאה סמית', מוולטון, אנגליה, נפטרה ביום שני האחרון ממחלת סרקומה על שם יואינג, סוג של סרטן הפוגע בדרך כלל בילדים ובצעירים.

יותר מחצי מיליון משתמשים עקבו אחר המסע של סמית' בטיקטוק, שתיעדה את חיי היומיום שלה עם המחלה. לאחר שבן הזוג שלה, אנדרו מור, בישר את החדשות בעמוד שלה, הגולשים החלו להגיב ולכתוב תגובות לזכרה.

@xx_leahsmith ♬ original sound - Leah Smith

"אני עצוב לומר שהיא נפטרה היום בסביבות השעה אחת עשרה הבוקר", הודיע בן הזוג שלה אנדרו בסרטון ששיתף בעמוד ל-525,000 עוקבים. "אני רק רוצה להגיד תודה לכולם. כל התגובות שלכם אכן עזרו, היא באמת קראה את כולן. כל מי שכתב משהו נחמד אי פעם, זה משמעותי יותר ממה שאתם חושבים. כולנו נתגעגע ללאה אבל נדאג שלעולם לא נשכח אותה".

עוד הוא המשיך: "אני רוצה לראות את כולם מדברים על לאה, כמה היא מדהימה וכמה היא עזרה לכולם. לעולם לא ניתן לשכוח את לאה".

סמית' התלוננה על כאבי גב 10 חודשים לפני האבחנה שלה, אבל רק לאחר שאיבדה תחושה ברגלה השמאלית היא ידעה שמשהו לא בסדר, כך היא סיפרה בסרטון טיקטוק בשנת 2020.

סמית' תיעדה את המסע שלה עם הסרטן הנדיר, ש"מתחיל כגידול של תאים בעצמות וברקמות הרכות סביב העצמות", על פי האתר Mayo Clinic.

אחרי שכבר ניצחה את הסרטן והייתה בריאה יותר משנה, היא גילתה שהסרטן חזר בשנת 2022. "בתוך שבוע עברתי מחיי המטורפים שלי לחזרה לנקודת ההתחלה", היא סיפרה בסרטון טיקטוק מרגש בפברואר 2022. כמעט שנתיים לאחר מכן, בינואר, ילידת ליברפול אמרה למעריצים שהסרטן שלה גובה ממנה מחיר רציני.

"שוב אני לא בטוב. אני שונאת את זה, אני במיטה שבוע מאז שחזרתי הביתה מבית החולים. אני הולכת לישון ומתעוררת אפילו יותר גרוע ממה שהרגשתי בלילה הקודם", היא שיתפה. סמית' חזרה לבית החולים בפברואר, וב-8 בפברואר הודיעה שהסרטן שלה התפשט. "זה מרגיש כמו ההתחלה של הסוף, אני יודעת שזה כנראה לעולם לא יעבור", היא הסבירה והוסיפה כי יש סיכוי קטן לנס.

עשרה ימים לאחר מכן, היא שיתפה כמה חדשות מטרידות. "עדכון שלא חשבתי שאי פעם ארצה לעשות... הרופאים אמרו שאין טעם לנסות לתת לי עוד אנטיביוטיקה ונוזלים, כי זה פשוט לא עובד יותר", הסבירה. "כל תרופות נגד כאבים לא עובדות, אז הם באמת רק רוצים להביא אותי למצב נוח ככל האפשר", המשיכה. "אני לא יודעת מה זה אומר עבורי, אם זה סוף המסע, אבל כל המשפחה שלי הגיעה ואני פשוט אתנהג כאילו הכל טוב, כי למען האמת אני ממש מפחדת. אני לא רוצה למות עדיין. אני מצטערת".

@xx_leahsmith Hi guys, its Vikki posting this video as leah really wanted to make it to update you all. But ive now got access to Leah’s account and she has asked can i keep you all updated because Leah is unable to type at the moment, shes so grateful for all of the love and support. ♬ original sound - Leah Smith

ב-22 בפברואר אחיה ליאם והחברה ויקי החלו לשתף עדכונים על סמית', מכיוון שהיא התחילה לסבול מהזיות מהתרופות שלה ולא הייתה יכולה לחלוק מידע בעצמה. זמן קצר לפני מותה, ויקי אמרה למעריצים שסמית' "בסוף החיים שלה עכשיו. היא לא מסוגלת לזוז או לדבר".

@xx_leahsmith ♬ original sound - Leah Smith

יותר מ-60,000 הודעות תמיכה נכתבו מתחת לסרטון האחרון בו מעדכנים בני המשפחה על מותה של סמית'. חלק גדול מהסרטונים שלה, בה היא תיעדה את המלחמה, הגיעו למיליוני צפיות. הסרטון על מותה נחשף למעל 10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.