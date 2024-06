חברת Humane השיקה השנה את סיכת ה-AI שלה בקול תרועה רמה, אבל מאז שהמוצר שלה הגיע לשוק נראה שהם נמצאים בנפילה חופשית. כל מי שניסה אותה קטל אותה, דיווחים בארה"ב טענו שכבר מחפשים לה רוכש חדש וכעת החברה נאלצה להודיע ללקוחות שלה שיש סכנה אמיתית בסיכה.

בעלי ה-AI Pin קיבלו הודעה במייל שעליהם להפסיק מיד להשתמש בתיק הטעינה שהגיע עם הגאדג'ט. על פי המייל של החברה, ישנן בעיות בתא סוללה שמיוצר על ידי צד שלישי, ש"עשויות להוות סכנת התלקחות". אותו מייל הגיע כמובן גם לדיוויד פירס, עיתונאי של The Verge, שסיקר את הנושא.

Here's the email @humane sent me about the Charging Case:



Weird that they would send it to my work email... not the email that is associated with my Ai Pin account and service pic.twitter.com/oL5rrmVikk — Ray Wong (@raywongy) June 5, 2024

Humane אומרת שהיא הפסיקה לעבוד עם הספק הזה ועושה מאמצים למצוא ספק אחר. היא גם ציינה שסיכת ה-AI עצמה, מגבר הסוללה המגנטי ומשטח הטעינה שלו "לא מושפעים" מהתקלה. כפיצוי, החברה מציעה חודשיים בחינם של שירות המנויים שלה (שעולה 24 דולר לחודש). החברה לא אמרה אם היא תציע תיק טעינה חלופי, רק שהיא "תשתף מידע נוסף" לאחר חקירת הנושא. החברה לא דיווחה על תקלת תיק הסוללה אחרת, לא באתר האינטרנט שלה או בחשבון ה-X שלה.

נזכיר שהסיכה עולה 700 דולר ועליהם יש להוסיף דמי מנוי של 24 דולר, אבל כל מי שניסה אותה טען שהיא איטית נורא, לא באמת פונקציונאלית, כבדה על הבגד ובאופן כללי מיותרת.