הביקוש לקונסולות המשחקים החדשות של מיקרוסופט ושל סוני מרקיע שחקים. שבוע אחרי השקת הפלייסטיישן 5 בישראל ושבועיים אחרי ההשקה העולמית, מיליוני משתמשים מנסים להניח את ידיהם על המכשירים הנחשקים – ומוכנים לשלם על כך לא מעט.

לפי דיווחים ברשת, משתמשים שביקשו לרכוש את הפלייסטיישן 5 באתר eBay הציעו סכומי עתק במכירות פומביות – בלי לשים לב שהמוצר שהם מקבלים הוא תמונה מודפסת של הפלייסטיישן 5, ולא הקונסולה עצמה. כך, למשל, אחת ההצעות כבר הגיעה למחיר של כ-290 אלף שקלים – כשהמחיר המומלץ לצרכן הוא 499 דולר בלבד.

במודעה עצמה של המכירה הפומבית כתוב: "Photos of PS5" ("תמונות של הפלייסטיישן 5"), כשגם בתיאור נכתב שמדובר בתמונה. סביר להניח שמדובר בבדיחה, מאחר שאף אדם שפוי לא ישלם סכום כזה עבור קונסולה חדשה. יחד עם זאת, באתר ניתן למצוא מכירות פומביות הרבה יותר עמומות – והסכומים שאליהם הן מגיעות קרובים בהרבה למחיר הקונסולה.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU — Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020

נראה שההשקה של הפלייסטיישן 5 רק הולכת ונהיית יותר מוזרה: התמונות שנמכרות באלפי דולרים הן המשך לפיאסקו שהתרחש במחסני אמזון לאחרונה, כשלקוחות בריטיים שהזמינו את הקונסולה החדשה גילו שהם קיבלו כלי מטבח וצעצועים. רבים חששו שהקונסולות נגנבו בזמן המשלוח, ובאמזון הודיעו כי הם חוקרים את המקרה.

מלאי נוסף בעונת החגים העולמית

נכון להיום, המלאי של הפלייסטיישן 5 נגמר בכל החנויות בישראל; האלוקציות הבאות צפויות רק בחודש דצמבר, וייתכן שמלאי סדיר לא יהיה עד חודשי האביב. גם המלאי של קונסולות האקסבוקס הולך ואוזל בישראל, אך ייתכן שמיקרוסופט נערכה טוב יותר – או שהביקוש פשוט נמוך יותר. המחסור האדיר במלאי הוביל לספסרות בקונסולות, כשבשוק (Marketplace) של פייסבוק ניתן למצוא ישראלים שמוכרים את הקונסולות במחירים מופקעים של כ-5,000 עד 6,000 שקלים.

מוקדם יותר השבוע, מנכ"ל סוני ג'ים ריאן אמר לסוכנות הידיעות הרוסית TASS שנתוני המכירות הם "פנומנליים", ושהחברה מתרכזת בהאצת הייצור והרחבת המלאי: "בשנה האחרונה פעלתי כדי לוודא שנוכל ליצור מספיק ביקוש למוצר, ועכשיו אנחנו מנסים להגביר את הייצור כדי לעמוד בביקוש הזה".

ייתכן שסוני רוכבת בכוונה על הביקוש המוגבר: היום (רביעי) הבטיחה החברה שתעביר מלאים נספים לרשתות כבר בעונת החגים הנוכחית. ומה עם מיקרוסופט והאקסבוקס? מוקדם יותר החודש מסרה החברה ששתי הגרסאות של הקונסולה החדשה, גרסה S וגרסה X, עשויות לסבול ממחסור במלאי עד אביב 2021.

