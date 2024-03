התמונה המשפחתית של קייט מידלטון לצד שלושת ילדיה, לואי, ג'ורג' ושרלוט, הצליחה לעורר סערה כשהמעריצים שמו לב שיש לא מעט פרטים בתמונה שלא ממש מסתדרים, בלשון המעטה, ושכנראה עברו עבודת עריכה מאסיבית. בניגוד למקרים קודמים, כאן גם סוכנות הידיעות הגדולות והחשובות בעולם - רויטרס, AP ואחרות הסכימו עם הטענות והסירו את התמונה מהמאגרים שלהן בעקבות חשד "למניפולציה שעברה התמונה".

לבסוף לקייט לא נותר אלא להתנצל, ובהמשך היום היא שחררה הצהרה רשמית בה נאמר: "כמו צלמים חובבים רבים, גם אני מדי פעם מתנסה בעריכות. אני רוצה להתנצל על הבלבול שנוצר בעקבות התמונה ששיתפתי".

הסערה הזו מגיעה לאחר חודשים ארוכים של שמועות סביב מצבה הבריאותי של קייט. הנסיכה מוויילס עברה הליך רפואי בחודש ינואר האחרון ולא נראתה באירוע פומבי מאז חג המולד. ברשת כמו ברשת, לא נשארו אדישים לכל זה, וההאשטאג "איפה קייט״ (#WhereIsKate) הפך לאחד הפופולריים ביותר ב-X (טוויטר), לצד האשטאגים נוספים כמו#קייטגייט (#KateGate) וקייטספירציה (#Katespiracy).

נראה שמאז סערת התמונה המפוברקת, הקונספירטורים רק תודלקו בעוד אנרגיה. כך למשל הקונספירציה הבאה, שטוענת שקייט ניהלה רומן עם אדם בשם תומס קינגסטון, שיצא בעבר עם אחותה של קייט, פיפה מידלטון והיה קרוב-רחוק של משפחת המלוכה בעצמו. קינגסטון מת בנסיבות מסתוריות לפני כשבועיים, מה שעוד יותר מעלה שאלות ותהיות האם ייתכן שהוא נרצח. אגב, היו מי שלקחו את התיאוריה הזו רחוק אף יותר וטענו ש"הרחם של קייט הוסר" במסגרת אותו הליך רפואי שהיא עברה בחודש ינואר, וזאת כדי לטפל בהריון הלא רצוי.

במסגרת קונספירציה מופרעת אחרת, נטען שקייט עברה הליך שינוי מין - כאשר ה"אקדח המעשן" היא הגרגרת שיש לה לכאורה, יחד עם עוד לא מעט מפורסמות נוספות שמככבות בשרשור הזה, כמו טיילור סוויפט (כידוע, גרגרת מתפתחת בגיל ההתבגרות בעיקר אצל זכרים).

אישה נוספת שמככבת בשרשורי הקונספירטורים היא רוז הנברי, שהייתה חברה קרובה של קייט וויליאם. בשנים האחרונות דווח על קרע ביחסים בין הנסיכה מוויילס להנברי, ואף נטען כי וויליאם פלרטט איתה במספר הזדמנויות. כעת הקונספירטורים משווים בין פרטים מסוימים בפניה של הנברי לבין פניה של קייט ורומזים על כך שייתכן שהשתיים הוחלפו.

עוד עוסקים באובססיביות ברשת בתמונת פפראצי טרייה של קייט וויליאם נוסעים במכוניתם, ובספציפית בפרט אחד - בלבנים שבקיר מאחורי הרכב. יש הטוענים שהלבנים בחלק הימני של הרכב לא תואמים את אלה בצד השמאלי, מה שיכול להעיד על כך שקייט הודבקה בתמונה בניסיון לשדר עסקים כרגיל, כשהיא למעשה נעלמה במסתוריות.

ברשת עדיין מנסים לפענח את התמונה הערוכה שעוררה את כל הסערה, ויש מי שטוענים שהפנים של קייט הודבקו בגלל משער במגזין ווג מלפני מספר שנים.

והיו גם מי שהשתעשעו ביצירה של תמונות AI של קייט בורחת משוטרים ברחבי לונדון, מרימה משקולות ויוצא מסניף מקדונלד'ס מקומי. כאן לפחות אין איזו קונספירציה עסיסית שמתלווה לכך.

