טרנד חדש ומטריד מתפשט בימים האחרונים בטיקטוק: צעירים שמספרים שקראו את "מכתב לאמריקה", מסמך שכתב מנהיג ארגון הטרור אל קאעידה אוסמה בן לאדן. כעת טיקטוק מודיעה שהיא שמה סוף לטרנד, ומתחילה להסיר את הסרטונים מהאוויר.

לפני יומיים החלו צעירים אמריקאים להעלות לטיקטוק סרטונים בו הם מדברים על המכתב שכתב לכאורה בן לאדן ב-2002, ובו הסביר מדוע תכנן את פיגועי ה-11 בספטמבר שבהם נרצחו כ-3,000 איש. הסרטונים הציגו את הצעירים קוראים המכתב ואת תגובתם אליו ותיארו כיצד הוא שינה את תפיסת עולמם על רקע המלחמה בין ישראל לחמאס.

במכתב טען בן לאדן כי האימפריאליזם המערבי נשלט בידי יהודים וטען כי הממשל האמריקאי הוא למעשה בובת חוטים בידי שליטים יהודים. לטענת הארכי-מחבל, לא משנה איזה נשיא יבחרו האמריקאים, הם תמיד ימצאו את עצמם מצייתים לאינטרסים של ישראל והיהודים. לצד שורת ההאשמות האנטישמיות המסמך כולל גם ביטויים הומוסקסואלים אך ממנה הטיקטוקרים העדיפו להתעלם.

Content promoting this letter clearly violates our rules on supporting any form of terrorism. We are proactively and aggressively removing this content and investigating how it got onto our platform. The number of videos on TikTok is small and reports of it trending on our… https://t.co/n9Zo7l94r2 — TikTok Policy (@TikTokPolicy) November 16, 2023

המכתב פורסם באתר עיתון הגרדיאן הבריטי שתרגם אותו לפני 20 שנה, והעיסוק בו הפך לכה ויראלי עד שהעיתון הודיע כי החליט להסיר אותו מהאתר. משתמשים רבים בטיקטוק סיפרו כי קריאת המכתב "פקחה את עיניהם" וכעת הם מבינים טוב יותר מדוע בן לאדן ומחבלי אל קאעידה יצאו לפגוע במערב וספציפית בארה"ב.

"המכתב הזה בנוי היטב, והוא [בן לאדן] שוטח את הטענה שלו בצורה טובה", מספרת טיקטוקרית שמנתחת את המכתב. "הוא אומר לנו מה הוא רוצה. במשך שנים אמרו לנו שבן לאדן רוצה להרוג אותנו בגלל שהוא שונא את החופש שלנו, אבל פה הוא נותן סיבות מאוד ברורות", היא מספרת.

אסון התאומים | צילום: רויטרס

סוג נוסף של סרטון שהפך לפופולרי כולל צעירים מציגים כיצד חגגו את חיסול בן לאדן ב-2011 ואז את תגובותיהם ב-2023 כשלפתע גילו כי הוא "צדק כל הזמן הזה", לדבריהם". אחרים קראו לחברים שלהם לקרוא את המכתב בשביל "לחנך את עצמם" או "לפקוח את העיניים על מה שמתרחש במציאות".

הגרדיאן אמנם הסיר את המכתב מהאתר שלו, אך זה היה מאוחר מדי. האתגר באיתור המכתב רק הלהיב משתמשים רבים בטיקטוק להשיג אותו להקריא חלקים ממנו. חלק מהניתוחים שנעשו על המכתב שפורסמו בטיקטוק בוצעו לא על המכתב המקורי שכתב בן לאדן אלא על מכתב אחר, שהרחיב עוד יותר בתיאוריות אנטישמיות ואנטי מערביות נוספות.

Tiktokers are now justifying the 9/11 attacks and praising Osama Bin Laden because it was just “resistance” pic.twitter.com/5tqtFMWY5t — Libs of TikTok (@libsoftiktok) November 16, 2023

הביטוי "מכתב לאמריקה" עלה ב-100% במספר החיפושים בגוגל ביממה האחרונה, במיוחד בארה"ב. התופעה היתה ככל הנראה לא ייחודית רק לטיקטוק, אם כי שם היא בלטה והפכה לטרנד.

לאחר יומיים בהם הטרנד הלך וצבר תאוצה, וגרר כותרות וביקורת רבה נגד טיקטוק והיותה לכאורה סוכן סיני זר בארה"ב, החברה הודיעה כי תפעל. טיקטוק פרסמה הודעה רשמית כי תדאג להסיר את כל הסרטונים שעוסקים ב"מכתב לאמריקה" ותמנע העלאת סרטונים נוספים שיעסקו בנושא.

"תוכן שמקדם את המכתב עובר על הכללים שלנו ונחשב לעידוד של טרור", כתבה טיקטוק בהודעה רשמית. "נסיר באופן פעיל ואגרסיבי את התוכן הזה ואנחנו חוקרים איך זה הגיע מלכתחילה לפלטפורמה שלנו".

טיקטוק לא מסרה פרטים על האופן שבו בכוונתה לפעול לוודא כי תכנים העוסקים במכתב יוסרו מהפלטפורמה שלה, וכיצד היא יכולה להבטיח זאת. בעבר הואשמה הגרסה הסינית של טיקטוק, המכונה Douyin, בצנזור דיווחים על המחאה בהונג קונג.

Osama bin Laden: I want to kill gay people, Jews control the financial markets, secularism is evil, democracy should be replaced with a theocratic caliphate



TikTok zoomers: wow I can’t believe our government hid this from us. This changes my perspective on everything — Kenny (@gaslightyourmom) November 16, 2023

הבית הלבן פרסם הודעה רשמית ובה גינה את התופעה ואת הפצת "מסרי השנאה אנטישמים והדוחים" של מי שאחראי לרציחתם של אלפי אמריקאים.

בשנה האחרונה פוליטיקאים רבים בארה"ב דנים באופן פומבי ברצון שלהם לאסור את השימוש של טיקטוק בארה"ב, באופן דומה למהלך שעשתה הודו. אחת הטענות שעלו שוב ושוב היא העובדה שטיקטוק היא חברה בבעלות של חברת בייטדאנס הסינית, שלה קשרים ענפים לממשל הסיני.

לפי חלק מהטענות, טיקטוק היא סוס טרויאני שבו הממשל הסיני משתמש בשביל להשחיל מסרים אנטי מערביים לצעירים. הסנטור מפלורידה מרקו רוביו האשים את הפלטפורמה בכך שהיא מפיצה פרופוגנדה של חמאס, כחלק מהמאמצים של בייג׳ין להשפיע על השיח ברשת.

מספר מדינות בארה"ב אסרו על עובדים במנגוני הממשלה שלהן להתקין את טיקטוק על מכשיריהם האישיים. בינואר אף צפויה להיכנס לתוקף חוק במדינת מונטנה האוסר על התקנת האפליקציה בגבולותיה.