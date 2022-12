מונה ליזה, DALL-E 2 | צילום: מתוך הרשתות החברתיות לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

הבינה המלאכותית דאלי 2, DALL-E 2, השיקה בימים האחרונים כלי חדש שמאפשר למשתמשים לדמיין מה קורה מחוץ למסגרת של יצירות האמנות האהובות והמפורסמות עליהם.

הכלי שנקרא Outpainting (בתרגום חופשי - לצייר מחוץ לתמונה), תוכנן על ידי חברת OpenAI בסן פרנסיסקו, כחלק מהמערכת שלהם שמאפשרת ליצור תמונות על בסיס טקסט. הוא עובד בשני שלבים – בשלב הראשון המשתמשים בוחרים את התמונה שאיתה הם רוצים לשחק, ובשלב השני הם מקלידים מה שהם רוצים לראות מתווסף אליה.

לאחר מכן, המילים הופכות לתמונות באמצעות טכנולוגיית בינה מלאכותית, מוצמדות ליצירה, ומרחיבות את העולם שמסביבה. "'אאוטפייטינג עוזר למשתמשים להרחיב את היצירתיות שלהם על ידי יצירת המשך לתמונה מעבר לגבולותיה המקוריים, בעזרת תיאור מילולי", כך כתבו OpenAI בהודעה לעיתונות. לדברי החברה, Outpainting מסוגלת לקחת בחשבון את האלמנטים החזותיים של התמונה המקורית – כולל צללים, השתקפויות ומרקמים, כדי להתכתב איתם.

מאז שהתכונה יצאה לאור, הגולשים החלו לשתף את התוצאות שלהם ברשתות החברתיות. מהנדס התוכנה קן קוסיאנדה, פרסם בטוויטר כבר ביוני את ההמשך שלו לציור המפורסם "נערה עם עגיל פנינה" מ-1665 של יאן ורמיר. הוא שיתף מה הייתה ההנחיה שנתן לדאלי: "סטודיו לצילום דוגמנית עם צלמים, מצלמות על חצובות ואורות רבים, ציור שמן מפורט".

Behind the scenes studio setup for Girl with a Pearl Earring. #dalle pic.twitter.com/fokfgdeaXf — Ken Kocienda (@kocienda) June 19, 2022

גם האמן האמריקאי אוגוסט קמפ בחר ב"נערה עם עגיל פנינה", אבל יצר ציור שונה וביתי יותר עם מילים כמו "בית, מטבח ומדפים".

DALL·E: Introducing Outpainting



Extend creativity and tell a bigger story with DALL-E images of any size



blog: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7 — AK (@_akhaliq) August 31, 2022

ליצירת האמנות המפורסמת בעולם, "מונה ליזה" של ליאונרדו דה וינצ'י, נוספה סצנה דיסטופית שכוללת חללית, אש ומה שנראה כמו מפלצת חייזרית.

“Outpainting: an apocalyptic Mona Lisa” by tonidl1989#dalle #dalle2 #aiart #aiartwork pic.twitter.com/puYVxjyFMm — Best Dalle2 AI Art (@Dalle2AI) September 1, 2022

גם עטיפת האלבום הקלאסי "אבי רוד" של הביטלס הורחבה אל מעבר למעבר החצייה.

Uncropping Abbey Road from The Beatles by Hermit_Painter #dalle2 #art pic.twitter.com/Cbd5oXUcHe — generated by ai dalle2 (@Dalle2_) September 2, 2022

בישראל הגולשים השתעשעו עם התמונה הקלאסית של הרצל.

אז יש דבר כזה שנקרא outpainting עכשיו... #DallE2 #outpainting pic.twitter.com/Fmwpu8iiHN — Oded Ben Dov (@odedbendov) September 5, 2022

עם זאת, מי שמקווה להרחיב את יצירות האמנות שלו צריך להיות סבלני, כאשר כרגע יש רשימת המתנה לשימוש בבינה המלאכותית, ובכלל זאת בכלי החדש.