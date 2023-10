הרשת סערה לאחר שחרורן של נטלי ויהודית רענן, אם ובתה בת ה-18, תושבות שיקגו בעלות אזרחות אמריקנית, משבי החמאס ביום שישי בלילה. השתיים נחטפו מנחל עוז ביום שבת ה-7.10, לאחר שביקרו בישראל לכבוד יום הולדתה של סבתן, ואף דווח כי תכננו לעלות לארץ. המשפחה שלהן הותקפה והתפרקה - במשפחה המורחבת של יהודית ונטלי יש 3 נרצחים, אבשלום הרן ז"ל (66), אביתר קיפניס ז"ל (65) והמטפל הסיעודי של אחד מבני המשפחה, פול וינסנט קסטלבי, וכן 8 חטופים שעדיין מוחזקים בעזה.

משפיעניות רשת ישראליות, בהן דיאן שוורץ, טיטי איינאו וליאל אלי, טענו בסדרת סטוריז (שנמחקו לאחר הביקורת והבהרת המשפחה) כי לשחרורן יש קשר לעובדה ששון קינג, אקטיביסט ואושיית רשת אנטי ישראלי בעל 4.4 מיליון עוקבים רק באינסטגרם, קרא לשחרר את נטלי, וטען כי הוא סייע בתיווך במגעים.

לאחר שנפוצו אתמול השמועות ברשת, מהמשפחה של האם והבת ששוחררו הבהירו: "ליהודית ונטלי אין מושג מי זה. הן שמעו עליו ועל הפוסט לראשונה רק אחרי ששוחררו".

איינאו, שהיא כמו שוורץ ואלי מאוד פעילות בהסברה למען ישראל, העלתה את החשדות שלה ביום שבת בבוקר לגבי הקשר בין קינג לשחרור החטופות וכתבה: "תקשיבו משהו מוזר מאוד קרה עכשיו בקשר לשחרור החטופות!!! תקשיבו ותחזיקו חזק... יש בחור בשם שון קינג (עם 4 מיליון עוקבים), בחור שונא ישראל ועושה נזק רב לנו. הוא העלה פוסט שקורא לשחרר את נטלי הבת ואמר שהמשפחה שלה הם התומכים שלו ועכשיו האמא והבת משוחררות בלי שום התראה. משהו מוזר קורה פה".

בהמשך היום העלתה איינאו סרטון שבו צילמה את עצמה והבהירה שהטענות שלה לא מופנות לבנות ששוחררו, "אבל יש פה שאלה רצינית: איך זה הגיוני ששון קינג מעלה את הפוסטים האלה והבנות האלה משתחררות? האם שון קינג קשור לזה? הוא דיבר עם חמאס או ממשלת קטר וביקש שישחררו את הבנות האלה? האם הממשלה שלנו קשורה לזה?"

גם שוורץ ואלי הדהדו וחיזקו את טענותיה של איינאו בסטוריז שפרסמו ואחר כך מחקו, ובהמשך שיתפו את הדיווח של יונה לייבזון בחדשות 12 שהסביר כי משפחת רענן לא שמעה מעולם על שון קינג ואין להם קשר אליו.

מה בעצם כתב שון קינג?

בפוסט שכתב קינג באינסטגרם ב-10 באוקטובר, הוא העלה את תמונתה של נטלי, כתב כי היא סיימה השנה את התיכון באילינוי וכי הוא מאמין שהיא לא מתה. הוא כתב כי אם היא בחיים, הוא מוכן לעזור בתיווך המגעים להחזרתה בסודיות. הוא גם צירף את המייל שלו אם למישהו מעוקביו יש מידע בנושא. בין היתר, כתב בפוסט את השורות האלו: "נטלי ומשפחתה הן תומכות שלי, הפגינו נגד אלימות משטרתית בארה"ב ודיברו נגד חוסר הצדק בישראל".

אתמול, לאחר שחרורה של נטלי ואמה משבי החמאס, הקדיש קינג פוסט נוסף וכתב: "חמאס שחרר זה עתה את המתבגרת נטלי רענן ואת אמה. אני אסיר תודה. ⁣כפי שאמרתי בשבוע שעבר, נטלי ומשפחתה היו תומכים שלי ומחו על אלימות המשטרה באמריקה לצדנו. ⁣אני גם אסיר תודה לממשלת קטאר על שעזרה לנהל משא ומתן על כך. עשרות מאיתנו עבדו בטירוף מאחורי הקלעים כדי לעזור לאפשר את זה. ⁣דיברתי עם משפחתה של נטלי היום אחר הצהריים והם מחכים בקוצר רוח לעדכונים נוספים".

חשוב להדגיש, כי בפוסט השני שהקדיש לרענן, דיבר קינג רק על כך שהיא ומשפחתה תמכו בו בנושא של אלימות משטרתית, ולא הזכיר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכי אין כל הוכחה או דרך לדעת שהוא היה שותף במאמצי התיווך החשאיים שהתנהלו באמצעות קטאר וארה"ב, כפי שהוא טוען.

בציוץ שהעלה קינג בטוויטר, שם יש לו מיליון עוקבים, הוא פרסם התכתבות שלו לכאורה עם בן רענן, ממשפחתן של הבנות וכתב: "להגנתי האישית, ולפי חוק המדינה, הקלטתי גם את כל שיחות הטלפון שלי עם המשפחה. הנה הטקסטים האחרונים שלי עם המשפחה של נטלי רענן. הם שלחו תמונה של המשפחה והודו לי על העזרה".

For my own protection, and according to state law, I recorded all of my phone conversations with the family as well.



Here were my final texts with the family of Natalie Raanan.



They sent a live photo of the family and thanked me for my help. pic.twitter.com/tOIGrUZdf8 — Shaun King (@shaunking) October 21, 2023

מי זה שון קינג?

קינג הוא עיתונאי ואקטיביסט אמריקאי, חבר בתנועת "Black Lives Matter" ופעיל מאוד ברשתות החברתיות כדי לקדם "צדק חברתי". מאז תחילת מלחמת 7.10, מעלה קינג כמות אדירה של פוסטים ביום, שמתייחסים אליה, כאשר הוא תומך בבירור בצד הפלסטיני ומאשים את ישראל בפשעי מלחמה. יצוין, כי אין לקינג שום קשר רשמי לממשל האמריקאי, ושבשנים האחרונות מספר מקורבים אליו טענו שהוא הונה אותם, כולל בתוך הארגון BLM, כך שזו לא הפעם הראשונה שהאמינות שלו מוטלת בספק.

כך, למשל, הוא מעלה סרטונים קשים מעזה, רבים מהם מסומנים כ"תוכן רגיש לצפייה", ולא מוצגים בעמוד שלו. בין היתר כתב כך לצד סרטון של ילדה פצועה מנותחת בבית חולים שהעלה לפני כמה שעות: "ילדים. ישראל וארה"ב ממשיכות להרוג ולפגוע בילדים קטנים. זה היה היום בעזה". בנוסף, הוא מפרסם תמונות וסרטונים מהפגנות פרו פלסטיניות ברחבי העולם שנערכו בשבועיים האחרונים.