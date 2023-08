אילון מאסק | צילום: Chesnot/Getty Images

הרשת החברתית X, הידועה בתור טוויטר לשעבר, תסיר תכונת הגנה המאפשרת למשתמשים לחסום חשבונות אחרים, כך צייץ אילון מאסק, הבעלים של הרשת, במהלך שנוי במחלוקת נוסף עבור החברה שרכש בשנה שעברה.

פונקציית החסימה מאפשרת למשתמש להגביל חשבונות ספציפיים מליצור איתם קשר, לראות את הפוסטים שלהם או לעקוב אחריהם. "החסימה תימחק כ'תכונה', למעט DMs (הודעות פרטיות)", כתב מאסק בציוץ בפלטפורמה, ואמר מאוחר יותר: "זה לא הגיוני".

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

הוא טען שהפלטפורמה תשמור על אפשרות השתקת חשבון, המסננת את המשתמש מלראות חשבונות לא רצויים, אך בניגוד לחסימה לא מונעת מהצד השני לקרוא את הציוצים של המשתיק.

מאסק תיאר את עצמו כתומך אבסולוטי של חופש הביטוי, אבל כמה מבקרים טענו שהגישה שלו היא חסרת אחריות. חוקרים מצאו עלייה בתכני שנאה ובתוכן אנטישמי בפלטפורמה מאז שנכנס לתפקיד, וכמה ממשלות האשימו את החברה בכך שאינה עושה מספיק כדי למתן את התוכן שלה.

חשוב לציין שהסרה או הגבלת תכונת החסימה עלולה להביא את X להפרה של הנחיות הקיימות בחנויות האפליקציות של גוגל ואפל.

לפי אפל, אפליקציות עם תוכן שנוצר על ידי משתמשים חייבת להכיל יכולת לחסום משתמשים פוגעניים. חנות האפליקציות של גוגל אומרת שאפליקציות חייבות לספק מערכת בתוך האפליקציה לחסימת תוכן ומשתמשים שנוצרו על ידי משתמשים. אף אחת מהחברות הנ"ל עוד לא הגיבה לנושא.

אפילו הגולשים של X הוסיפו הערת גולשים לדברי מאסק, וציינו שמעשה כזה יפגע בהנחיות של חנות האפליקציה של גוגל ואפל. מה שיצר אפקט שכנראה מאסק לא ממש אהב, והוסיף לציוץ קוביית קונטקסט עם הערות של הגולשים. אם זה לא מספיק, נראה שהכלי של הערות הגולשים ממשיך לרדוף את מאסק וגם לציוץ המשך שלו הם הוסיפו הערה. כאשר כתב: "זה פשוט לא הגיוני" הגולשים הגיבו בהוספת הערת גולשים: "חסימה היא תכונת בטיחות בסיסית המאפשרת הגנה בסיסית לנפגעי התעללות ומעקב. הסרת תכונה זו תפגע בבטיחותם של אנשים רבים ברשת החברתית".

It makes no sense — Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023

בתגובה לפוסט של האקטיביסטית נגד בריונות ברשת, מוניקה לוינסקי, שקוראת ל-X לשמור על "הכלי הקריטי לשמירה על בטיחות אנשים באינטרנט", המנכ"לית לינדה יאקרינו הגנה על המהלך של מאסק: "בטיחות המשתמשים שלנו ב-X היא בראש סדר העדיפויות שלנו. ואנחנו בונים משהו טוב יותר מהמצב הנוכחי של חסימה והשתקה. אנא המשיכו לתת לנו פידבק".

החברה אמרה כי מאסק יוביל את צוותי המוצר וההנדסה, בעוד שיאקרינו תוביל את כל הצוותים האחרים, כולל הצוות המשפטי והמכירות.

לא רק בארה"ב צריך לדאוג, גם בישראל אפשרות החסימה היא חלק חשוב מחוויית הטוויטר, בעיקר לאור האקלים המתוח פוליטית שהשתלט על השיח הציבורי מאז תחילת הרפורמה המשפטית. לא מעט צייצנים בולטים, משמאל ומימין, נחסמו וחסמו משתמשים רבים, למשל בנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו שידוע בתור חוסם סדרתי, דבר שאם יתבטל ככל הנראה יגרום להרבה ויכוחים נוספים. חשוב לציין שיש לא מעט ביקורות על אפשרות חסימת המשתמשים ע"י נבחרי ציבור, ומהלך שכזה יחייב כל חבר כנסת לתת גישה מלאה לחשבון ה-X שלו.