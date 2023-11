מגזין טיים (TIME) פרסם אתמול בטוויטר את השער החדש שלו, שבו נראה ילד יושב על ארגז בתוך בית הרוס ומביט החוצה על החורבות של עזה. הכותרת שניתנה לתמונה היא: "The Horror of Gaza", האימה של עזה.

TIME's new cover: The horror of Gaza https://t.co/GlisT1NV36 pic.twitter.com/je3YDfwiKQ — TIME (@TIME) November 6, 2023

יש לציין כי לפני שבועיים שער המגזין הוקדש ל"סיוט של החטופים" והציג את תמונתם של יונתן פולין ורחל גולדברג שבנם בן ה־23 הרש גולדברג פולין, שחגג עם חבריו בפסטיבל המוזיקה נובה, נעדר.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎TIME‎‏ (@‏‎time‎‏)‎‏

הגולשים הישראלים מיהרו להגיב על השער שמציג רק את הצד הפלסטיני במלחמה ומתעלם מהזוועות של מחבלי חמאס בעוטף עזה, היום לפני חודש בדיוק. אלה טרוולס (קינן), בלוגרית הטיולים שהפכה לאחת המסבירות הכי חשובות של ישראל, צייצה בתגובה תמונות של 3 שערים אלטרנטיביים של טיים, וכתבה: "תיקנתי את זה בשבילכם".

בשערים נראים תמונות קשות מעוטף עזה, בראשונה 2 גופות מפוחמות, בשנייה מיטה מגואלת בדם ובשלישית ישראלית שנחטפת על ידי חמאס, תחת הכותרות: "היום שבו הכול השתנה" ו"נחטפה בידי חמאס".

Fixed it for you pic.twitter.com/jp1TC2DZPz — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) November 6, 2023

Fixed it for you pic.twitter.com/EKbtsDdhIb — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) November 6, 2023

Fixed it for you. pic.twitter.com/xdZ1Fojvos — Ella Travels אלה קינן (@EllaTravelsLove) November 6, 2023

התמונה הראשונה שהעלתה קינן הצליחה לעשות ראטיו, כלומר קיבלה יותר לייקים מהתמונה המקורית שהעלה הטיים. התמונה של אלה עומדת על 19 אלף לייקים, בעוד התמונה המקורית על קצת יותר מ-9,000.

אלה טרוולס לא הייתה הישראלית היחידה שהגיבה למגזין. הצייצן אמיר ברקול כתב באנגלית: "יש לי תמונה אפילו יותר טובה, גם אם היא פחות מרשימה מבחינת הקומפוזיציה: ארון הבגדים בו התחבאו הילדים מיכאל ועמליה מכפר עזה במשך 14 שעות בזמן שמחבלי חמאס טבחו בהוריהם. אבל הם יהודים, אז אני מניח שהגיע להם למות, נכון?".

I have an even better photo, even if it's less impressive in terms of composition: the wardrobe in which the children Michael and Amalia from Kfar Aza hid for 14 hours while Hamas terrorists slaughtered their parents. But they are Jewish, so I guess they deserved to die, right? pic.twitter.com/7B1b9oJlxa — Amir Barkol (@BarkolAmir) November 6, 2023

המשתמש רוק מאדה פרסם את הסרטון ממצלמת הגוף של אורן מסס, שהיה הראשון שהגיע לזירת הטבח במסיבת הטבע ברעים.

Hi @TIME these are the horrors of the Hamas, amazingly! you just ignored them? Slaughtering kids, women and people that went to a festival?

pic.twitter.com/jTYhLe9cG4 — Rock Mada (@RackMada) November 6, 2023

המשתמש מואיז הקטן העלה תמונה מהריסות ברלין במלחמת העולם השנייה וכתב: "טיים ב-1945. האימה של ברלין".

TIME's in 1945 -

The horror of Berlin pic.twitter.com/BtDOPbwmcn — מואיז הקטן ® (@LittleMoiz) November 6, 2023

והנה עוד אחד שעושה שימוש בהשוואה לברלין.

I would really like to know if you gave a similar magazine cover after the bombing of Berlin during ww2?! pic.twitter.com/osNYI7WuaV — Tomas Pflanzer (@gizmax) November 6, 2023

גם מלך זילברשלג יצר שער אלטרנטיבי של TIME עם תמונתה של נועה ארגמני שנחטפה עם בן זוגה אבינתן אור על האופנוע.

pic.twitter.com/Z9Fmub2SFt — מיילך הבת (@ze_lama) November 6, 2023

היו לא מעט גולשים שצירפו את תמונותיהם של החטופים הישראלים בעזה. במקרה הזה - את הילדים החטופים.

You keep them for the cover page, I guess. pic.twitter.com/ly6kE5s1ow — raz_sauber (@raz_sauber) November 6, 2023