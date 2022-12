לאחר תוצאות הסקר האחרון שפרסם, ושבו רוב משמעותי ממשתמשי טוויטר הצביע שעל אילון שמאסק לעזוב את תפקידו כמנכ"ל טוויטר, מקור בחברה אמר ל-CNBC שהחברה אכן מחפשת מנכ"ל חדש. מאסק לא הגיב באופן רשמי על תוצאות הסקר, אך בסוף השבוע צייץ ש"זו לא בעיה למצוא מנכ"ל, הבעיה היא למצוא מנכ"ל שישאיר את טוויטר בחיים".

כזכור, אמש פרסם אילון מאסק, מנכ"ל טוויטר החדש, סקר ובו העמיד את עצמו לבחירת הגולשים, ואף הבטיח כי יקיים את תוצאות ההצבעה. לאחר שלמעלה מ-17 מיליון גולשים הצביעו בסקר, רוב של 57% הכריע כי עליו לעזוב את התפקיד. מאז לא הגיב מאסק על הסקר, למעט תגובה לציוץ שהציע שמעתה והלאה, רק משתמשים בעלי וי כחול - קרי, משתמשים משלמים שזהותם אומתה - יקבלו זכות להצביע בסקרים על עתיד החברה.

ואולם, אפילו מבלי שעזב את התפקיד, הסקר עצמו כבר עורר את השוק. המשקיעים של החברות האחרות של מאסק, ובראשן טסלה, רק מחכים שיפנה את מקומו וזמנו מטוויטר. טסלה איבדה 230 מיליארד דולר בשווי השוק שלה מאז שהשתלט על הרשת החברתית, והשוק לא אוהב את המיקוד של מאסק בטוויטר על חשבון עסקיו האחרים, כמו גם העובדה שרק החודש מכר מניות של טסלה בשווי של 3.6 מיליארד דולר. סך הכול מכר מניות בשווי כולל של 23 מיליארד דולר השנה, מרביתן כדי לממן את העסקה השנויה במחלוקת לרכישת הרשת החברתית.

"הגיע הזמן לסיים את הסיוט של (מאסק) כמנכ"ל טוויטר", כתב דן אייבס, האנליסט הוותיק מבנק ההשקעות וודבוש במכתב למשקיעים השבוע. "מתהליך הווריפיקציה בתשלום (הווי הכחול, א"ל) שנוהל בצורה כושלת, לחסימת עיתונאים וסערות פוליטיות, שיצרו סערות אש על בסיס יומי. זו הייתה סופה מושלמת כשהמפרסמים ברחו לגבעות והשאירו את טוויטר עמוק בדיו אדום (אדום מייצג הפסדים, שחור מייצג רווחיות, א"ל). אנו מעריכים כי זה ייצר הפסד של 4 מיליארד דולר בתקציב הפרסום של טוויטר בכל שנה", הוסיף.

