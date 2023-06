אילון מאסק משתמש במינונים זעירים של קטמין לטיפול בדיכאון ומדי פעם לוקח מנות מלאות של סם המועדונים הפופולרי המכונה Special K, כשהוא משתתף במסיבות, כך על פי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל בנושא שימוש בסמים בקרב אנשי ההייטק.

השימוש לכאורה של מאסק בקטמין, חומר הרגעה בעל סגולות הזיה שבדרך כלל נרשם על ידי וטרינרים, הוא חלק ממגמה הולכת וגוברת של בכירים בעמק הסיליקון, שרגילים להשתמש בחומרים פסיכדליים בזמנם הפנוי לטובת שיפור הביצועים העסקיים והיצירתיות שלהם, כך נכתב בכתבה של הוול סטריט ג'ורנל אתמול.

על פי הפרסום, הבעלים של טסלה, טוויטר וספייס איקס התוודה בפני כמה חברים שהוא לוקח מיקרו-מינונים של קטמין לטיפול בדיכאון, והוא גם לוקח מנות מלאות של Special K במסיבות, על פי אנשים שהיו עדים לשימוש שלו בסמים ומקורבים אל מאסק.

לאחר פרסום הכתבה, הבעלים של טוויטר פנה לרשת החברתית שלו וצייץ בתגובה לכתבה מסוימת כמה מילים בנושא הסם.

Depression is overdiagnosed in the US, but for some people it really is a brain chemistry issue.



But zombifying people with SSRIs for sure happens way too much. From what I’ve seen with friends, ketamine taken occasionally is a better option. — Elon Musk (@elonmusk) June 27, 2023

"דיכאון מאובחן יתר על המידה בארה"ב, אבל עבור אנשים מסוימים זה באמת בעיה של כימיה במוח", צייץ מאסק. "אבל זומביזציה של אנשים בעזרת SSRI (תרופות נוגדות דיכאון) בוודאי קורה יותר מדי", הוא הוסיף, בהתייחס לתרופות נוגדות דיכאון נפוצות יותר. מאסק, שעישן מריחואנה במהלך הופעה בפודקאסט של ג'ו רוגן, הוסיף: "ממה שראיתי עם חברים, קטמין שנלקח מדי פעם הוא אופציה טובה יותר".

המיליארדר לא היה טייקון ההייטק היחיד שהתעסק לכאורה בסמים הזיה. חברו הטוב של מאסק, מייסד ושותף בגוגל, סרגיי ברין, השתמש בפטריות הזיה, כך דווח באותה כתבה.

סרגיי ברין | צילום: Kelly Sullivan, Getty Images

בניסויים קליניים הוכח כי הפטריות, המכילות את הכימיקל מעורר הזיות פסילוציבין, ו-LSD הם בעלי יתרונות בטיפול בדיכאון ובמחלות נפש אחרות.

העיתון דיווח על מחתרת עצומה של מסיבות ומפגשים חברתיים המתמקדים בטכנולוגיה, שבה מנהלים מעסיקים כימאים ואפילו קונים אקסטזי וחומרי הזיה אחרים מסוחרי סמים.

Founders Fund, חברת ההון סיכון מסן פרנסיסקו, שיוסדה ע"י פיטר ת'יל, אחד ממייסדי פייפאל ומהמשקיעים הראשונים בפייסבוק, גם מופיעה בדיווח של הג'ורנל, בתור חברה שארגנה מפגשים בלעדיים שהיו מעורבים בהם שימוש בסמים פסיכדליים.

דובר מטעם Founders Fund הגיב לדיווח: "מחקרים מראים שתרופות פסיכדליות יכולות לספק יתרונות משמעותיים לבריאות הנפש, ואנו תומכים במאמצים של המגזר הציבורי והפרטי להפוך את התרופות הללו לזמינות בצורה בטוחה וחוקית".

ספנסר שולם, המנכ"ל בניו יורק של חברת הסטארטאפ BuildBetter.ai, טוען שהשימוש ב-LSD עוזר לו להתרכז ולחשוב בצורה יצירתית. שולם, שאמר שהוא לוקח אל.אס.די פעם בשלושה חודשים, אמר ל"ג'ורנל" שהסמים הפסיכדליים נותנים לו יתרון מול אנשי טכנולוגיה אחרים שמתחרים מולו על מימון של קרנות הון סיכון: "הם לא רוצים אדם נורמלי, חברה נורמלית", אמר על חברות הון סיכון. "הם רוצים משהו יוצא דופן. אתה לא נולד יוצא דופן". עם זאת, שולם אמר שהוא לא מעודד את עובדיו באופן פעיל לקחת אל.אס.די. "אני לא מקיים סמינר הטפה בכל יום שישי על סמים", אמר.