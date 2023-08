להפוך למפורסמים באינטרנט זו משימה לא פשוטה, הפכפכה ולפעמים לא ברורה בכלל. בעוד שחלקם מנסים להתפרסם באינטרנט על ידי יצירת תוכן במכוון באמצעות טרנדים בטיקטוק, סטרימינג של משחקים או פרשנות על נושאים דחופים בסדר היום, אחרים עשויים בסופו של דבר להפוך לפופולריים לגמרי במקרה. לדוגמה, היוצרת של "Here Comes the Boy" בטיקטוק.

בסוף יוני 2021, המשתמשת june_banoon@ פרסמה סרטון של עצמה שרה לחתול של השכן שלהם. נכון לכתיבת שורות אלה, לסרטון יש למעלה מ-46 מיליון צפיות עם 10 מיליון לייקים. לא רק שהסרטון הזה, שנמשך רק 14 שניות, הוכיח שלחתולים עדיין יש חלק חשוב באינטרנט, אלא שהסרטון עצמו מאז עזר לבאנון לחיות את החיים הטובים ביותר שלה.

#TakisTransformation #cat #catsoftiktok ♬ original sound - June ✨ @june_banoon He lives down the road and we call him Mashed Potatoes #fyp

#roosters #pets #fy #foryou ♬ original sound - June ✨ @mari.tang He really woke up this morning and chose to invade my home. #chickens

דברים בהחלט השתנו לטובה עבור באנון מאז שהיא החליטה לשיר סרנדה לחתול של השכן, הידוע לרבים כ-Mashed Potatoes או בעברית פירה. הג'ינגל הפשוט והלא מתנשא השתלט על האינטרנט, כשגולשים עשו לו קאברים ומיקססו את המנגינה המאולתרת.

@harpistkt #harptok #classical #music #duet with @june_banoon wanted to hear these beautiful arpeggios on harp #catsoftiktok #harp ib: @alexfromsf ♬ original sound - June ✨

לא מעט משתמשים לקחו את הסאונד המקורי שלה מהטיקטוק, מעל 14 אלף סירטונים, והלבישו עליו סרטון שלהם. למשל, קבוצת ברצלונה העלתה סרטון עם כמה מהשחקנים הצעירים של הקבוצה כשהם הולכים במסדרון. גולשים אחרים פשוט העלו את הטייקים המצחיקים שלהם כמו תרנגול שרץ או חתול שמשתגע על הבעלים שלו.

#barça #barçaontiktok #football #deportesentiktok #tiktokfootballacademy #pedri #gavi ♬ original sound - June ✨ @fcbarcelona we love this duo as much as you do #fcbarcelona

#fyp #cats #cute #crazy ♬ original sound - June ✨ @ghoul.src Having bad dreams be like #fypシ

באנון פרסמה בשבוע האחרון עדכון אופטימי במיוחד, שגם הוא הפך לוויראלי עם מעל ל-13 מיליון צפיות, ובו היא מספרת כיצד הסרטון האחד הזה שינה את חייה. חשבון הטיקטוק שלה התפוצץ ויש לה כרגע למעלה מ-436.5 אלף עוקבים ו-20.2 מיליון לייקים בסך הכל בסרטונים שלה. מאז היא הפכה למשפיענית, חולקת טיפים אופנתיים, והיא התקדמה בתפירת טלאים ואפילו קריאת קלפי טארוט לקהל צופים מכובד. למעשה, באנון הפכה לפופולרית עד כדי כך שהיא זכתה להכרה ברחבי העולם, כולל במקום מגוריה הנוכחי בדרום קוריאה. "חשבון הטיקטוק שלי נעשה מספיק גדול, כדי שאנשים כאן בדרום קוריאה יתחילו לזהות אותי אחרי שעברתי לכאן", היא חשפה.

@june_banoon #helloboy #foryoupage #fyp ♬ original sound - June ✨ #stitch with @Amy Elizabeth #herecomestheboy #southkorea by the way, it was @ellie_tipsy who snatched me up #foryou

זה הוביל לאחר מכן לכל כך הרבה אירועים שונים. כפי שבאנון מספרת, אישה מדרום קוריאה שזיהתה אותה התיידדה איתה מיד והעבירה אותה מהעבודה ה"אומללה" שלה בבית ספר פרטי למקום עבודה חדש בסיאול. בזמן שעבדה בעבודה החדשה הזו, היא פגשה את אהבת חייה והם נמצאים כעת במערכת יחסים מאושרת.

באנון גם חשפה שהכסף שהרוויחה על ידי המוניטיזציה של טיקטוק עזר לה להתמקם בדרום קוריאה "הרבה יותר בנוחות והרבה יותר מהר" ממה שציפתה. מלבד זאת, היא אפילו מדברת קוריאנית שוטפת, אם כי לא באופן מושלם. בסוף הסרטון, באנון מספרת שהיא הולכת הביתה במהלך עונת החגים ועשתה טיזינג למפגש אפשרי עם החתול שהפך אותה למפורסמת.

אפשר לומר בביטחון שהחיים של באנון השתנו לחלוטין, הכל הודות לסרטון פשוט בו היא שרה לחתול שמתקרב אליה.