השחקנית סקרלט ג'והנסון הודיעה שהיא תובעת את חברת OpenAI על גניבת הדמות שלה לעוזרת האישית המדברת החדשה של ChatGPT. בהודעה לתקשורת אומרת ג׳ונסון כי היא "המומה, כועסת ולא מאמינה" על כך שסם אלטמן, מנכ"ל OpenAI, השתמש בקול כל כך דומה לשלה, זאת אחרי שאלטמן יצר קשר עם השחקנית והציעה לה להיות הקול של מודל ה-AI של החברה, הצעה לה היא סירבה פעמיים.

ההצהרה של ג׳ונסון מגיעה אחרי ששבוע שעבר חברת OpenAI הציגה שירות חדש בצ'טבוט הפופולרי שלה, ChatGPT, שבו ניתן לדבר בקולך עם עוזרת אישית. ניתן היה לבחור בין שלושה קולות, כשאחד מהקולות, זה שהוצג בפרזנטציה של החברה, היה קול בשם Sky שהזכיר למשתמשים רבים את הדמות של הסרט Her, סרט שבו סקרלט ג׳והנסון משחקת עוזרת אישית ממוחשבת שמתאהבת במשתמש שלה. ב-OpenAI לא הסתירו את ההשפעה של הסרט על הפיתוח שלהם, וסם אלטמן עצמו צייץ על הסרט לפני ההכרזה.

עיתונאים ומשתמשים שביקרו את הפרזנטציה של OpenAI ציינו שהקול החדש של ה-AI מרגיש קצת פלרטטני מידי. חלק אמרו כי Sky נשמעת כמו פנטזיה נשית של מתכנתים גברים. לאחר הביקורת, בחברה הודיעו כי הם עוצרים את השימוש בקול Sky בעקבות ביקורת על בחירת הקולות לצ'טבוט.

We’ve heard questions about how we chose the voices in ChatGPT, especially Sky. We are working to pause the use of Sky while we address them.



Read more about how we chose these voices: https://t.co/R8wwZjU36L — OpenAI (@OpenAI) May 20, 2024

בהצהרה שלה, ג'והנסון מספרת כי סם אלטמן פנה אליה בספטמבר על מנת להפוך להיות הקול של ChatGPT 4.0, הצעה שהיא סירבה לה. יומיים לפני הפרזנטציה המדוברת, אלטמן פנה שוב לג'והנסון בתקווה שהיא תסכים להיות הקול של הצ'טבוט, והיא סירבה פעם נוספת. אחרי שהיא גילתה כי הקול Sky מזכיר באופן חשוד את הקול שלה, ג׳והנסון שכרה צוות משפטי ופנתה ל-OpenAI בדרישה להסיר את הקול Sky.

סם אלטמן, אוניברסיטת תל אביב | צילום: דוברות אוניברסיטת תל אביב

"בזמן שכולנו מתמודדים עם דיפ פייקים ומגינים על הזהות שלנו והעבודה שלנו, אני מאמינה שאלה שאלות שזקוקות לשקיפות מוחלטת״ אמרה ג׳והנסון, שהוסיפה כי היא מקווה שהמחוקק ימלא את החסר וידאג להגן על הפרטיות והזכויות האינדווידואליות של משתמשים. ב-OpenAI מכחישים את הטענות של ג'והנסון וטוענים שהשחקנית שמדבבת את Sky היא מישהי אחרת, ובכל זאת הם עוצרים את הפיתוח והשימוש בקול. "הקול של Sky הוא לא של ג׳והנסון והוא מעולם לא היה אמור להיות כזה", אמר אלטמן.