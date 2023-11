לואי אחמד (30) גדל בתימן, שם מגיל קטן לימדו אותו בבתי הספר ובמסגדים שעליו לשנוא יהודים ו"שיהודים הם לא בני אדם". כשהוא ברח לשוודיה בגיל 20 הוא פגש ישראלי לראשונה, התחבר אליו, והחליט להקדיש את הקריירה המקצועית שלו למאבק באנטישמיות. מאז ה-7 באוקטובר הוא מעלה תכנים פרו ישראליים ויראליים בטיקטוק ובטוויטר וזוכה לתגובות נאצה, אך זה לא עוצר אותו ובימים אלו הוא נמצא בביקור ראשון בישראל, אותו הוא מתקשר ברשתות החברתיות. בטוויטר עוקבים אחריו 120 אלף איש, ובטיקטוק 65 אלף, והסרטונים שהוא מעלה זוכים למאות אלפי צפיות בממוצע.

Hearing bombings in front of Gaza’s border and I can’t help but think of the innocent people who are anti-Hamas and are being used as shields by one of the most brutal terrorist organisations in the world. pic.twitter.com/UXQMDM0tdH — Luai Ahmed (@JustLuai) November 23, 2023

"גדלתי בתימן עם אנטישמים, ולמדתי בבתי ספר ובמסגדים לשנוא יהודים", מספר אחמד בראיון ל-mako. "בפעם הראשונה שפגשתי יהודי בשוודיה הייתי בהלם. בהיתי בו והרגשתי שאני רואה חיה מוזרה, בגלל שטיפת המוח. שאלתי אותו מאיפה הוא וכשהוא ענה 'ישראל', הייתי כמו חתול שרואה כלב או חיה אחרת, כל השערות שלי סמרו.

"אמרתי לו שאני מתימן והוא ענה, 'וואו, אני מכיר תימנים בישראל, אני יודע להכין אוכל תימני'. הייתי בשוק, כי אתה לומד שיהודים הם שקרנים ומניפולטיביים וציפיתי ממנו לשקר. חשבתי בהתחלה שאולי הוא רוצה להכין לי לחם תימני כי הוא רוצה משהו ויש אג'נדה מאחורי זה. הבנתי עם הזמן שהוא היה אדם נחמד, בלי שום אג'נדה מאחוריו. הוא היה פשוט איש מקסים".

בשוודיה הוא החל להתפכח מהרעיונות שהחדירו בו בתימן. "כשעברתי לשוודיה כפליט התחלתי לפגוש יהודים ואמרתי לעצמי, 'רגע, הם לא אנשים רעים. הם בני אדם ואנחנו מלמדים משהו שהוא כל כך רע, פוגע ונורא'. התחלתי לחשוב על הרעיונות האלו", הוא מספר.

Dear Muslims,



The world is scared of us. The world is laughing at us. The world is worried about us. And there are legitimate reasons for their worry that we cannot keep denying.



It is time for us to flush the word ”Islamophobia” down the toilet and start looking in the mirror… pic.twitter.com/YZ8YTqEhwQ — Luai Ahmed (@JustLuai) November 5, 2023

בעקבות כך הוא הפך לפעיל ברשתות החברתיות והחל לכתוב בעיתון השוודי Bulletin, שם הוא מקדיש את הבמה למלחמה באנטישמיות. "אני כותב על אנטישמיות ושנאת יהודים. על איך אנשים שונאים יהודים, בדרך כלל מחוץ לקונטקסט הישראלי. מבחינת האנשים האלו להיות יהודי זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול להגיד על אדם כביכול. אני כותב על השנאה שמגיעה מצד הקהילה האסלאמית".

ב-7 באוקטובר אחמד הבין איך האנטישמיות מתחברת לשנאה הקיימת גם כנגד ישראלים. "לא הייתי מאוד מודע למצב בישראל. קראתי תמיד על ההתנחלויות, על כך שהממשלה היהודית לא מושלמת, אבל לא ידעתי שיש כזו ברבריות ששוכנת ממש ליד ישראל עם אנשים שמוכנים להרוג כל יהודי. ראיתי איך כל הפחדים וכל הפרופגנדה שלמדתי בחיי פשוט מתרחשים מול העיניים שלי בטוויטר וברשתות החברתיות. נכנסתי לשוק", הוא מספר.

"בחיים לא דיברתי על ישראל לפני ולא כתבתי על הקהילה הישראלית, אבל ב-7 באוקטובר התעוררתי והבנתי שהשנאה לא מבחינה. הייתי חייב להגיד משהו".

הוא החל להעלות תכנים פרו ישראליים לטוויטר ולטיקטוק שלו שהפכו לוויראליים. "מה שקרה ב-7 באוקטובר היה הטרגדיה הכי גדולה שפגעה בקהילה היהודית מאז השואה, ולראות משהו כל כך ברברי ומזעזע קורה שוב, זה משהו שאני לא יכול לקבל או לראות ולא להגיד כלום עליו. אני מנסה לנצל את הפלטפורמה שלי כדי לקדם מסר של שלום וקבלה בין הערבים והישראלים", אומר אחמד.

"כשהטרגדיה התרחשה התחלתי ליצור סרטונים באנגלית, בהם אמרתי שהאנשים שחוגגים את ה-7 באוקטובר הם לא שונים מדאעש, אלו טרוריסטים טהורים שצריכים להתבייש בעצמם והפעולות שלהם צריכות להיות מגונות. אני יודע מה זה אנטישמיות והייתי חייב להילחם נגד האנטישמיות הזו. זו החובה שלי לדבר ולצאת נגד כל השנאה והברבריות הזו נגד בני אנוש".

אחמד אף העלה סרטון בעקבות הטילים שהחות'ים הפרו-איראנים שיגרו לעבר ישראל מתימן. "אמרתי להם, 'תימן צריכה לקחת שליטה על המדינה. יש אנשים מורעבים, אנשים בלי אוכל, ואתם יורים טילים לישראל? לא כדאי להתמקד בבעיות שלנו במקום להתמקד בשנאה נגד יהודים ולשגר טילים?'".

כמו שניתן להניח, התמיכה הבלתי מתפשרת בישראל מזכה את אחמד בתגובות נאצה לכל סרטון שהוא מעלה. "ברשתות החברתיות אני נתקל בתגובות מהרבה אנשים עם דגלי פלסטין בפרופיל. קראתי תגובה בה מישהו כתב שצריך לרצוח ולבתר את הגוף שלי. זו אותה השנאה והברבריזם שלפלסטינים יש נגד ישראלים. השנאה שאני מקבל זה משהו שהיהודים מקבלים כל הזמן. בכל פעם שאני מקבל תגובה של 'אתה צריך להירצח, יא חזיר מגעיל' זה לא חודר אליי, כי אני יודע שאני לא היחיד שמקבל את השנאה הזאת. אני בעצם מרגיש עכשיו כמו יהודי'", הוא אומר.

"אני לא מפחד. אמא שלי היא אקטיביסטית למען נשים בתימן – אחת מהמדינות הכי אנטי זכויות נשים, והיא קיבלה מאות של איומי מוות לאורך הקריירה שלה ולא הפסיקה כי היה לה חשוב להגיד את האמת ולהילחם למען הזכויות שלנו. אני מבחינתי עושה את אותו הדבר כמו אמא שלי".

עם זאת, תגובות רבות שהוא מקבל בימים אלו דווקא מחזקות אותו, כאשר ישראלים רבים מודים לו על השמעת הקול החשוב שלו בתקופה זו. "מאז שאמרתי שאני מבקר בישראל, מאות ישראלים שלחו לי הודעות ואמרו לי שהם רוצים להראות לי את הארץ ולהזמין אותי לארוחת צהרים. נראה שישראלים לא שונאים ערבים כשאנחנו מראים להם חסד במקום עוינות. חסד מגיע רחוק", הוא כתב בציוץ.

Ever since I said that I’m visiting Israel, hundreds of Israelis have sent me messages on X and TikTok telling me they want to show me around and invite me to lunch. It seems like Israelis don’t hate Arabs when we show them kindness instead of hostility. Kindness goes a long way. — Luai Ahmed (@JustLuai) November 19, 2023

אחמד נמצא בישראל מטעם ארגון שרקה (Sharaka), פרויקט לא ממשלתי וללא מטרות רווח, שהוקם על ידי יזמים מהעולם הערבי ומישראל לקידום שלום. הפרויקט מובל במשותף ממשרדים בישראל, בחריין ומרוקו, ויש לו יועצים ומתנדבים מרחבי העולם הערבי והמוסלמי ומארה"ב ואירופה. הם מכנים זאת פלטפורמת "סטארט-אפ לשלום". אחמד הגיע לישראל במסגרת משלחת מטעם הפרויקט של עיתונאים ומשפיעים מהתקשורת העולמית המוסלמית שהגיעו במטרה לכסות את המלחמה בעזה ולהראות את הצד הישראלי.

I can’t find the words to describe what I am seeing.



Imagine if your family lived in this village, and Hamas burned it down, raped your wife, beheaded your grandmother, and kidnapped your children.



How would you react? pic.twitter.com/gvt9zaxmtz — Luai Ahmed (@JustLuai) November 23, 2023

"תמיד רציתי לבוא לישראל, וכשהמלחמה התחילה והתחלתי לכתוב ולדבר על ישראל, זה ישב לי בראש", הוא מספר. "כשארגון שקרה הזמינו אותי, הם אמרו שהעבודה שאני עושה חשובה כדי להעביר מסר נגד שנאה ואנטישמיות. הם אמרו שהם רוצים שאבוא לישראל כדי שאלמד על התרבות ועל המדינה והסכמתי כמובן. עליתי על הטיסה הראשונה לפה. היום מלמדים אותי כאן על המדינה, על התרבות, על ציונות ועוד", הוא אומר ומוסיף, "אני כותב על הביקור שלי לעיתון בשוודיה וכבר פרסמתי תכנים על היום הראשון שלי בישראל, השבוע למשל צילמתי וראיינתי כמה מהאקטיביסטים לשחרור חטופים ביחד עם ויזואליה שמסבירה על החטופים. אני אצלם הכל ואעלה בטוויטר ובטיקטוק".

DAY ONE IN ISRAEL



Did you know that Jews and non-Muslims aren’t allowed to visit the Dome of the Rock in Jerusalem, which is the holiest place for Jews?



Apartheid, anyone?



––



I want to thank all the amazing people helping me uncover Israel, especially the incredible… pic.twitter.com/mQ1CsJJqcZ — Luai Ahmed (@JustLuai) November 21, 2023

"הגעתי לישראל וזו משימה מאוד חשובה לדעתי. בזמנים של קונפליקט ומלחמה, כשאני רואה כל כך הרבה ערבים ומוסלמים שרק שולחים שנאה ומייחלים למותם של יהודים, זה מאוד טרגי ועצוב. זה שובר את הלב שלי ושובר כל תקווה לחלום על שלום. אני רוצה להילחם בזה ולעמוד כנגד אנשים שמפחדים ולהראות לציבור בישראל שיש ערבים ומוסלמים שרואים את הטרגדיות ורוצים לעזור ולעמוד לצד ישראלים ולצד המדינה הישראלית", מדגיש אחמד. "אני מקווה שהחטופים יחזרו במהרה הביתה ושחמאס יושמד לנצח".