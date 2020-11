Alyssa Dayvault, the North Myrtle Beach woman who was found guilty of dumping two newborns in the trash, was sentenced this morning.



היוטיוברית ואמנית האיפור מאליסה אן דייוולט, שרצחה את שני ילדיה מיד אחרי הלידה כשזרקה אותם בפח האשפה, הורשעה בסוף השבוע האחרון ברצח ובהתעללות - ותרצה עונש מאסר של 40 שנה ללא חנינה.

דייוולט (Dayvault) בת ה-32, אם לילדה בת עשר ולילדה בת שמונה מדרום קרולינה, התפרסמה ביוטיוב ובאינסטגרם הודות לכישורי האיפור שלה. מעשיה התגלו לראשונה בדצמבר 2018, אחרי לידת בנה, כשהיא פנתה לקבלת טיפול רפואי עם דימום ברחם והרופאים מצאו חבל טבור ושלייה ללא תינוק.

במהלך החקירה היא טענה שאיבדה את ההכרה בשעה שילדה את התינוק, וכשהתעוררה 15 דקות לאחר מכן – היא מצאה אותו ללא רוח חיים. לדבריה, היא "נכנסה לפניקה" ולא ידעה מה לעשות, אז החליטה להכניס את הוולד לשקית זבל ולזרוק אותו בפח. החקירה הפתולוגית שנערכה עם מציאת הגופה העלתה כי התינוק נזרק לפח בעודו חי. במהלך החקירה התברר גם כי דייוולט הייתה בהיריון בשנת 2017 עם תינוקת בריאה לחלוטין, אלא שהתינוקת לא נמצאה.

ההחלטה בעניינה של דייוולט ניתנה כבר ב-15 באוקטובר שלא בנוכחותה, אך נמסרה לה באופן רשמי רק בסוף השבוע שעבר. לפי הדיווחים, דייוולט לא הציגה רגשות רבים במהלך הקראת גזר הדין, אך פנתה לשופט בדמעות כדי שישקול שוב את עונשה – שאוסר על מתן חנינה. "אני רק רוצה להתנצל", אמרה לבנותיה האחרות. "אני מקווה שיום אחד הן יסלחו לי על מה שעשיתי".

לאחר הקראת גזר הדין, דייוולט התנצלה גם בפני אב ילדיה המתים, כריס מאטצ'ן, ובפני הוריו. "לא התכוונתי לעשות את הדברים הללו. מעולם לא פגעתי באף אחד. טעיתי טעות חמורה בדרך שבה שהתמודדתי עם הדברים. בחיים לא הייתי עושה דבר כדי לפגוע במישהו אחר, בטח לא בילד", אמרה.

פרקליטה של דייוולט טען להגנתה כי היא סובלת מהפרעות נפשיות שגם גרמו להיעדרותה מהדיון שנערך בעניינה בחודש אוקטובר. למרות זאת, השופט סבר כי העונש שהטיל הולם את העבירות שביצעה. "בכל הקשור לבריאות הנפש, החוק בדרום קרוליינה מגדיר שתי אפשרויות: או שאתה חולה נפש, או שאתה לא. מאחר שדייוולט לא סובלת מאי שפיות, עליה לשאת במלוא העונש".

מטצ'ן, אביהם של שני הפעוטות, העיד כי גזר הדין הקל על ההתמודדות עם האובדן. "זה היה הדבר הכי קשה שנאלצנו להתמודד איתו אי פעם. זה יותר קל להפנים את זה, עכשיו כשאנחנו יודעים שהצדק נעשה", אמר לערוץ תקשורת מקומי.

למעשה, מטצ'ן אף הגיב על ההחלטה בפייסבוק. ב-15 באוקטובר הוא כתב: "אשמה ברציחתם של בתי התינוקת ושל בני התינוק! תודה, אלוהים, על מערכת המשפט! התינוקות שלי לא ישכחו! אליסה, את יכולה לרוץ אך את לא יכולה להתחבא. את תקבלי בדיוק את מה שמגיע לך", כתב בפוסט הראשון.

בסוף השבוע האחרון הוא פרסם פוסט נוסף, בו כתב: "שנת 2060. אני מקווה שכל יום יהיה גרוע יותר מהגיהנום. אני אעשה מה שאני יכול כדי להבטיח את זה. אני מקווה שלא תראי את הבנות יותר לעולם, ואני מקווה שהן מתעבות אותך כמוני. אה, ודרך אגב, אף אחד לא קנה את הדמעות, פחדנית. שיהיו לך חיים נחמדים".

בפנייה לחברותיה של אליסה, שמעבירות לה את הפוסטים שהוא כותב, הוסיף: "תאמרו לה: 'את מתה מבחינתי, מבחינת הבנות שלך ומבחינת כולם. אפילו בעלך (כן, היא נשואה). אני כמעט מצטער עבור הבחור שלא מצליח לראות חדשות או לחפש את השם של אשתו בגוגל לפני שהוא מתחתן איתה. איזו בדיחה הולמת בפרק הסיום של הסיפור הפתטי והטרגי הזה".