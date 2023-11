וואסטאפ שנמצאת בבעלות חברת מטא מציגה דרך חדשה להרחיק עיניים סקרניות מצ'אטים פרטיים. במקום שתיקיית השיחות הנעולות תהיה גלויה לעיני כל לצד השיחות האחרות שלכם, מעתה יהיה ניתן להסתיר אותן מאחורי קוד סודי לבחירתכם, כך הכריז היום (חמישי) הבעלים של מטא, מארק צוקרברג.

לפי מטא, שמשחררת היום את הפיצ'ר של הקודים הסודיים שיהיו זמינים ברחבי העולם כבר בחודשים הקרובים, ניתן להשתמש באותיות, מספרים, תווים מיוחדים ואפילו באמוג'י לשם הקוד הסודי, כאשר כל שעליכם לעשות הוא להקליד את הסיסמה שבחרתם בשורת החיפוש של וואטסאפ כדי למצוא את הצ'אטים הנעולים.

מדובר במהלך שאמור למנוע מאנשים את הידיעה על קיום הצ'אטים מלכתחילה. לחלופין, עדיין יהיה ניתן גם לבחור שהצ'אטים הנעולים יופיעו ברשימת השיחות לעיני כל.

מסנג'ר של פייסבוק, שבבעלות מטא, הציגה לראשונה צ'אטים נעולים במאי, המאפשרים לנעול שיחות בתיקייה שניתן לפתוח רק באמצעות טביעת אצבע, סריקת פנים או קוד . בנוסף לפיצ'ר הקוד הסודי שנוסף כעת, בוואטסאפ אומרים שיהיה ניתן לנעול חלון שיחה על ידי לחיצה ארוכה עליו – במקום להיכנס להגדרות הצ'ט.