זה ממש לא פיצ'ר, זה באג והוא הפחד הכי גדול של מיליוני בני אדם. מומחי טכנולוגיה גילו "חולשה יוצאת דופן" בוויז'ון פרו, משקפי המציאות המעורבת של אפל, שמאפשרת להאקרים להציף את המציאות המדומה של המשתמש בעכבישים, עטלפים ואובייקטים מפחידים אחרים.

במילים אחרות, בזמן שהמשתמש יושב בסלון שלו עם קסדת הויז'ון פרו, צבא של עכבישים עלול לצאת במרחב הווירטואלי ולזחול סביבכם בזמן שלהקת עטלפים מתחילה לעוף מעל הראש שלכם - ממש כמו בסיוטים שלכם.

החוקר ריאן פיקרן חשף לאחרונה את חולשת האבטחה, שנוצרה בעקבות פתיחת אתרים מזיקים בדפדפן ספארי, וכתב על כמה קל למשתמש להילכד בסיוט הזה. כל מה שצריך לעשות הוא לבקר בטעות באתר הלא נכון.

Apple Vision Pro Flaw Let Attackers Fill Your Room with Hundreds of Spiders



This vulnerability allows malicious actors to exploit the device and project.

"זה מאפשר לאתר זדוני לעקוף את כל החסמים ולמלא את החדר במספר שרירותי של אובייקטים תלת-ממדיים מונפשים", כתב פיקרן והוסיף כי הוא לא דורש "שום אינטראקציה של המשתמש. התכונות האלה אפילו פועלות כברירת מחדל במכשיר, כך שהקורבן לא צריך להפעיל תכונות בטא מיוחדות. אין דרך להיפטר מאותם עכבישים מלבד להגיע אליהם במציאוד הרבודה ולהרוג אותם, גם סגירת הדפדפן לא מפסיקה את זה". למרבה המזל, אפל כבר הספיקה להודיע שטיפלה מאז באותו באג ובעלי המכשיר היקר יכולים לחזור לישון בשקט.

הוויז'ון פרו יגיע בשבועות הקרובים לחנויות של אפל גם במדינות שונות באירופה ובמזרח הרחוק, אבל הבעיה איתו היא לא העובדה שקשה להשיג אותו, אלא המחיר האסטרונומי שלו - 3,500 דולר ללא תוספות הכרחיות שונות. כנראה שזאת הסיבה שענקית הטכנולוגיה כבר עובדת על מוצר דומה וזול יותר שיהיה נגיש יותר לשאר המשתמשים.