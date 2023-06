כוכב הרשת הסיני ז'ונג יואן הואנג ג'י (Zhong Yuan Huang Ge), מת ממנת יתר של אלכוהול, לאחר ששתה משקאות חריפים מקומיים חזקים בשידור חי מול המצלמה באפליקציה Douyin, טיקטוק הסינית.

אשתו של הגבר הסיני בן ה-27 אישרה את מותו בהצהרה לכלי התקשורת המקומיים. מדובר במשפיען השני שמת מאתגר שתייה ויראלי במדינה תוך פחות מחודש.

מותו קרה ב-2 ביוני, לאחר שכוכב הרשת, שידוע בכינוי האח הוואנג, שתה מול 176 אלף עוקביו במדיה החברתית כמות גדולה של באיג'יו, המכונה גם "מי אש סיניים", ומכיל אחוז אלכוהול שנע בין 35-60%.

בסרטונים שפורסמו בחשבון של הואנג, שנמחק מאז, אפשר לראות את הואנג השיכור מדליק ממחטות ספוגות באלכוהול ומציג פירמידות של בקבוקים ריקים. אשתו לי סיפרה לתקשורת כי הואנג ניסה להרוויח כסף כדי לשלם חוב עצום של מאות אלפי יואן שצבר לפני נישואיו.

לי סיפרה כי הואנג בדיוק בנה בית חדש בכפר השנה, ובני הזוג תכננו להרוויח כסף כדי לשפץ אותו, לאחר ששלחו את בנם המשותף לגן ילדים השנה. לי התחייבה לעבוד בשארית חייה כדי לכסות את חובותיו של בעלה.

מותו של הואנג מגיע פחות מחודש לאחר שמשפיען אחר בשם וואנג, נמצא מת ב-17 במאי, שעות לאחר ששתה בשידור חי 7 בקבוקי באיג'יו מול עוקביו ב-Douyin, הגרסה הסינית של טיקטוק.

על פי הדיווחים, הוא היה מעורב באתגר PK, שבו בדרך כלל שני משפיענים מתחרים על מתנות או תגמולים מהקהל שלהם. המפסיד עומד בפני עונש, שבמקרה של וואנג, היה כרוך בנטילת כמויות מופרזות של שתייה, כפי שניתן לראות בסרטון שנמחק.

במקרה, הואנג היה חבר טוב של וואנג ואף השתתף בהלווייתו, שבמהלכה הוא נשבע לצרוך פחות אלכוהול, כך דווח ב-Southern Metropolis Daily.

הרשת החברתית הסינית אוסרת על שתיית אלכוהול במהלך שידורי לייב, ובעבר כבר וואנג הושעה מהאפליקציה מסיבות אלו. מותו של המשפיען עורר מאז קריאות לתקנות יותר מחמירות על אפליקציות סטרימינג בשידור חי. הפלטפורמה בבעלות טיקטוק ספגה אש על כך שאפשרה לאתגרים מסוכנים כמו זה להתפתח בה.