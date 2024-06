במערכת של mako דיגיטל אנחנו צוחקים לא מעט על העובדה שאילון מאסק יכול לקבל מדור משלו מרוב כותרות שהוא מייצר, אבל השבוע הוא באמת הגזים. נראה שהבעלים של טסלה, ספייס איקס ו-X (טוויטר) ממש התרגז על החדשות שהגיעו מכנס המפתחים של אפל, הוא כתב סדרת ציוצים נגד השימוש של החברה בבינה המלאכותית שלהם, זאת למרות שהוא בעצמו הכניס מודל בינה בשם גרוק למנויים המשלמים של טוויטר.

בציוץ המשמעותי ביותר הוא טען שיפעל נגד החברה ויאסור על הכנסת אייפונים למפעלים והמשרדים של החברות שלו: "אם אפל תשלב את OpenAI ברמת מערכת ההפעלה, אז מכשירי אפל ייאסרו בחברות שלי. זו הפרת בטיחות בלתי מתקבלת על הדעת. המבקרים יצטרכו להשאיר את מכשירי אפל שלהם בכניסה, שם הם יאוחסנו בכלוב פאראדיי (מתקן שמונע משדות חשמליים מלחדור לתוכו)".

And visitors will have to check their Apple devices at the door, where they will be stored in a Faraday cage — Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

מאסק המשיך לצייץ מספר ממים הצוחקים על רמות האבטחה של האייפונים לנוכח הכנסת הצ'אטבוט של OpenAI ה-ChatGPT המוכר לתוך המכשירים שלהם. באחד מהם כתב: "זה אבסורד שאפל אינה חכמה מספיק כדי ליצור בינה מלאכותית משלהם, ובכל זאת מסוגלת איכשהו להבטיח ש-OpenAI תגן על האבטחה והפרטיות שלכם! לאפל אין מושג מה באמת קורה ברגע שהם מוסרים את הנתונים ל-OpenAI. הם מוכרים אתכם". למרות הטענות של מאסק, הערות הגולשים בטוויטר מסבירות שהדברים של הבעלים לא בדיוק נכונים, אך ההערות באופן מסתורי לא מופיעות לכל הגולשים. גם מומחים לא בדיוק מסכימים עם מאסק: "גישת הבינה המלאכותית של אפל מתחשבת בפרטיות יותר מאחרות, היא מעבדת כמה שיותר במכשיר עצמו ושואלת משתמשים במפורש לפני שליחת מידע ל-OpenAI", אמרה קתרין פליק, פרופסור לאתיקה וטכנולוגיית משחקים באוניברסיטת סטפורדשייר באנגליה ל-CNN.

אבל כאמור, החדשות אצל מאסק מגיעות בצרורות. בנוסף לסכסוך המסתמן שלו עם יצרנית האייפון, אילון מאסק ביקש במפתיע מבית משפט בקליפורניה לבטל את התביעה נגד OpenAI והמנכ"ל שלה סם אלטמן, שהאשים אותם בנטישת משימת היסוד של החברה לפיתוח בינה מלאכותית (AI) לטובת האנושות. עורכי הדין של המיליארדר הגישו בקשה לבטל את התיק מבלי להציע סיבה למהלך. זה קרה יום אחד לפני שבית המשפט היה אמור לשמוע את הצעתו של מפתח ChatGPT לדחות את התיק. הבקשה לביטול התיק היא "ללא משוא פנים", כלומר מאסק עדיין יוכל להפעיל אותו מחדש בעתיד. לא ברור האם יש קשר בין ביטול התביעה לחיבור בין OpenAI לאפל.

Elon Musk Withdraws Lawsuit Against OpenAI — CNN



Elon Musk's lawyers have withdrawn his lawsuit against OpenAI, the company behind ChatGPT, and its CEO Sam Altman.



Musk, a co-founder of OpenAI who left the company three years after its founding, accused OpenAI in February of… pic.twitter.com/AJCd7i9INU — Onelovegam (@Earlyminte98754) June 13, 2024

אבל זה לא הסוף אצל מאסק. אתמול פורסם כי ספייס אקס (חברת החלל של מאסק) והמנכ"ל שלה נתבעו על ידי שמונה מהנדסים שאמרו שהם פוטרו שלא כדין בגלל העלאת חששות לגבי הטרדה מינית לכאורה ואפליה נגד נשים, כך לפי עורכי הדין שלהם. שמונת המהנדסים כוללים ארבע נשים וארבעה גברים שטוענים כי מאסק הורה לפטר אותם ב-2022.

הפיטורים הגיעו לדבריהם, לאחר ששלחו מכתב שכינה את המיליארדר "מסיח את הדעת ומביך" וקורא לחבר המנהלים להתנער מהערות הטעונות מיניות שכתב ברשתות החברתיות.

בתביעה נכתב כי התנהלותו של מאסק טיפחה "תרבות סקסיסטית" בחברה, שבה מהנדסות היו נתונות באופן שגרתי להטרדות והערות סקסיסטיות והתעלמו מהתלונות שלהן לגבי התרבות במקום העבודה. ספייס איקס טענה שהמכתב משנת 2022 שיבש את העבודה והעובדים פוטרו כיאות בגלל הפרת מדיניות החברה.

Don't know why the WSJ tiptoed in the headline over their good reporting. This is #MeToo #MuskToo.

Elon Musk’s Boundary-Blurring Relationships With Women at SpaceXhttps://t.co/wpelJRdOFV — Jeff (Gutenberg Parenthesis) Jarvis (@jeffjarvis) June 12, 2024

התביעה הוגשה באותו יום שבו דיווח הוול סטריט ג'ורנל כי מאסק קיים יחסי מין עם עובדת של ספייס איקס שעבדה ישירות תחתיו וכי מאסק יצא עם אישה צעירה ממנו ב-20 שנה זמן קצר לאחר שהחלה התמחות בחברת ספייס איקס. בנוסף דווח כי הוא ביקש מאישה אחרת בחברה להביא איתו ילדים לעולם, כך דיווח העיתון. בעבר, עובדת נוספת טענה כי חשף את עצמו בפניה והציע לה לרכוש לה סוס בתמורה לסקס.

ולבסוף, מאסק הכניס אתמול לפועל את אחד השינויים המדוברים בטוויטר - הסתרת הלייקים. אם בעבר יכולנו לראות מתי פוליטיקאי עושה לייקים לחשבונות אונליפאנס או שבוטים הודים נוהרים לציוץ מסוים ומקדמים אותו באופן מוגזם. הסתרת הלייקים אולי עוזרת לשמור על הפרטיות אבל כאשר מדובר בדמויות ציבוריות אנחנו לא בטוחים שזה רעיון טוב. מה שבטוח הוא שאולי הלייקים שלכם פרטיים אבל האלגוריתם ממשיך ללמוד אתכם, אז אם אתם לא רוצים לקבל פיד של ציוצים מיניים כדאי לכם להתאפק עם הלייקים.