אורי גלר פרסם תמונה בטוויטר שמראה חדר עם גופות חייזרים, אולם גולשים העמידו אותו על טעותו וציינו כי התמונה לקוחה מהסדרה "תיקים באפלה".

נושא החייזרים עלה לכותרות, לאחר שדיוויד גרוש, סוכן לשעבר בסוכנות הביון NRO, העיד בקונגרס האמריקאי תחת שבועה כי הוא נתקל באופן אישי במהלך תפקידו ב"ראיות ברורות" לזירות התרסקות של כלי טיס בלתי מזוהים, כגון תמונות, מסמכים רשמיים ועדויות מסווגות בעל פה. לדבריו, הממשל האמריקאי ליקט לאורך השנים שרידים מכלי תעופה בלתי מזוהים, וכי התגלו בחלק מהאתרי ההתרסקות גם ממצאים ביולוגיים שלא היו אנושיים. הפנטגון הכחיש את הטענות לטיוח, אבל מאז ממשל ביידן עומד בפני קריאות להסיר את הסיווג של מסמכים הקשורים לנושא העב"מים.

כעת אומן האשליות אורי גלר העלה תמונה לטוויטר שבה נראות גופות על מיטות בחדר וכתב: "חברים יקרים שלי, אני לא יכול לחשוף בשלב זה מידע על תמונה זו, אך אנא התאזרו בסבלנות עד שיורשה לי לומר יותר, אם בכלל. בינתיים אני מאוד סקרן מה כולכם חושבים על התמונה הזו, אולי תשימו לב למשהו שהתעלמתי ממנו. אני זוכר שראיתי גופות חייזרים בחדר הקירור של נאס"א עם ד"ר ורנר פון בראון וקפטן אדגר מיטשל, שהלך על הירח. היה איתנו מדען של CIA". פון בראון היה מדען טילי נאצי, שגויס בסוף מלחמת העולם השנייה על ידי ארה"ב והצטרף לנאס"א, ומיטשל הוא האדם השישי שהלך על הירח.

לצד הציוץ של גלר מופיע כעת הכיתוב: "קוראים הוסיפו הקשר לתמונה. תמונה זו מציגה אביזרים לסדרת הטלוויזיה תיקים באפילה שיצר אמן האפקטים והאיפור מייק פילדס". זו לא הפעם הראשונה שנעשה שימוש בתמונה הזאת ברשת, על פי האתר hoaxeye, ובין היתר נטען שהיא חלק מהראיות של חייזרים שמוסתרים באזור 51, שטח צבאי סגור הנמצא בחלקת הדרומי של מדינת נבדה בארה"ב, וגופות מההתרסקות ברוזוול, תקרית שבה נטען שהתרסק עב"ם ליד העיירה רוזוול בניו מקסיקו בשנת 1947.

My dear friends, I cannot at this stage reveal any information about this photo, but please be patient until I am allowed to say more if at all. Meanwhile I am very curious what you all think about this picture you might notice something I have overlooked. Remember I have seen… pic.twitter.com/e3KQtKBLWg — Uri Geller (@theurigeller) August 14, 2023

הציוץ של גלר זכה, נכון לכתיבת שורות אלו, ליותר מ-230 אלף חשיפות. בשיחה עם mako אומר גלר: "קיבלתי את התמונה ממקור מוסמך, שקשור לממשלה. אני מאוד זהיר, לא אמרתי שאלו גופות של חייזרים, רק שקיבלתי את התמונה ואני מבקש מהאנשים עזרה מה הם חושבים. אין לי זמן לקרוא כל פוסטים שמישהו כותב, יש לי טיקטוק, אינסטגרם, פייסבוק וטוויטר. כל פעם שאני כותב על חייזרים אני מקבל מאות אלפי צפיות, לא מזמן קיבלתי 4 מיליון צפיות, ואני לא ג'סטין ביבר ולא נועה קירל".

גלר לא משוכנע כי התמונה היא מסדרת הטלוויזיה. "ראיתי מתיקים באפילה תמונות לא דומות, זה עדיין בגדר תעלומה. יש כאלה שאומרים שזו בכלל בינה מלאכותית. אני עושה חילוקי דעות, אני מוכר כבן אדם עם חילוקי דעות כבר 55 שנה". בהמשך הוסיף: "אני מקבל מסרים שאולי תיקים באפילה השתמשו בכלל בתמונה אמיתית".

האירוע שמתאר גלר בפוסט, שבו ראה חייזרים, קרה לדבריו בתחילת שנות ה-70, כשעבד עם המוסד והגיע ל-CIA, כדי שיבדקו את יכולותיו העל טבעיות.

"היינו בבסיס סודי של נאס"א. הגעתי לחדר מקררים עצום יחד עם פון בראון, שם במו עיניי ראיתי גופות של חייזרים שוכבים בתוך מטען זכוכית. הייתי בהלם, תמיד האמנתי בחייזרים וצלחות מעופפות. שנים היה אסור לי לדבר על זה, אבל עכשיו אמריקאים בכירים מדברים ואומרים שכן יש להם גופות חייזרים. אמרתי שגם אני אספר את הסיפור שלי", מעיד גלר.