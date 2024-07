קמפיין בינה מלאכותית על האסון המג'דל שמס | צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

אמש אחרי האסון הקשה שאירע במג'דל שמס, עם נפילת הרקטה שקטלה את חייהם של 12 ילדים ונערים, גולשים רבים החלו לשתף בסטורי באינסטגרם כרזה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית בה נכתב "כל העיניים על מג'דל שמס" (All Eyes On Majdal Shams). בכרזה ניתן לראות אילוסטרציה של ילדים שוכבים על מגרש כדורגל, שמייצגים את הקורבנות.

נזכיר את ההיסטוריה הקצרה של כרזות ה-AI הוויראליות במלחמה: הנוהג התחיל דווקא בצד הפלסטיני, כאשר איור שנוצר באמצעות בינה מלאכותית עם הסלוגן "כל העיניים על רפיח" (All Eyes On Rafah) לאחר התקרית במחנה העקורים בחודש מאי, הפך לוויראלי עם יותר מ-50 מיליון שיתופים. במקרים כאלה קשה מאוד לקבוע מי יצר את הכרזה הוויראלית לראשונה, אך שני יוצרי תוכן מהמדינה המוסלמית מלזיה טענו שהם יוצרי הפוסט המקורי.

התשובה לקמפיין הפלסטיני הגיעה עם קמפיין נגדי שכותרתו הייתה "איפה היו העיניים שלכם ב-7 באוקטובר?" (Where Were Your Eyes On October 7?), בו נראה איור של תינוק ג'ינג'י, כדמותו של הפעוט החטוף כפיר ביבס שנחטף עם אחיו אריאל ואמו שירי. הקמפיין הנגדי נוצר על ידי משתמש בשם בנימין גיארמון שהעלה אותו לאינסטגרם כתבנית ששותפה מאות אלפי פעמים, וזמן קצר לאחר שעלה, הוא זוהה על ידי חברת מטא כתוכן שמפר מדיניות ונמחק מהפלטפורמה. כעבור מספר שעות, מטא התנצלה והחזירה את הקמפיין לאוויר.

קמפיין ה-AI הנוכחי של מג'דל שמס שותף נכון לרגע זה יותר מ-250 אלף פעמים באינסטגרם, לצד לא מעט קמפיינים דומים שעלו וזכו לוויראליות גם כן. כך לדוגמה, קמפיין שבו נכתב "כל העיניים על צפון ישראל" עם איור דומה של קורבנות על מגרש כדורגל, קמפיין שבו דגל ישראל משתלב עם דגל העדה הדרוזית בו נכתב "כולנו מחבקים את אחינו הדרוזים" וגם הקמפיין שיצרנו אנחנו כאן ב-mako, בו נכתב: "רק רצו לשחק כדורגל. הילדים של מג'דל שמס" לצד תמונה של כוחות ההצלה במגרש הכדורגל השרוף והמגואל בדם.

אתמול בשעות הערב, שעות בודדות לאחר האירוע, נרשמה עלייה חדה בשימוש של הטמפלייט, כאשר בכל דקה התווספו אלפי משתמשים שהעתיקו לסטורי שלהם את התמונה.

נכון לרגע זה התוכן המדובר נמצא עדיין באוויר, אך כאמור, מניסיון העבר, בהחלט ייתכן שפוסטים דומים יזוהו ככאלה שמפרים את הנחיות הקהילה של מטא וירדו מהאוויר לאור כך שהם כוללים אלמנטים כמו דם, גם אם הוא נוצר באמצעות בינה מלאכותית.