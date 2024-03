בשבוע האחרון הרשת געשה בעקבות סערת התמונה הערוכה של הנסיכה קייט שפורסמה בחשבון האינסטגרם של ארמון המלוכה. לאחר החשד הרב שהתעורר בעקבות התיעוד, מידלטון פרסמה הודעת התנצלות ברשתות החברתיות ובה הודתה שהיא ערכה את התמונה עם שלושת ילדיה והתנצלה על כך.

כעת, סוכנות התמונות Getty Images הוסיפה הערת עורך לתצלום של המלכה המנוחה, המלכה אליזבת השנייה. לתיעוד, ששותף על ידי ארמון קנזיגטון ב-21 באפריל בשנה שעברה, במה שהיה אמור להיות יום הולדתה ה-97 של המלכה, התווספה ההערה "התמונה עברה מניפולציה דיגיטלית". בארמון המלוכה טוענים כי התמונה צולמה על ידי הנסיכה מווילס בבלמורל במהלך הקיץ בשנת 2022.

אתמול פורסם תיעוד של קייט מסתובבת בשוק יחד עם בעלה וויליאם, לראשונה מזה שבועות רבים. נראה שגולשי הטוויטר מתעקשים עם תאוריות הקונספירציה לגבי מצבה וטוענים שאותו תיעוד מפוברק. חלק טענו שמדובר ב-AI שהחליף את פרצופה של כפילה (טענה שאמנם הגיונית בימינו אבל חסרת כל ביסוס), חלק טענו שאיכות הסרטון לא מספיק טובה ומדובר באדם אחר. ככל הנראה שקהילת הרשת תמשיך לחפש כל רמז קטן נגד משפחת המלוכה כדי לערער על האמינות שלה ושל כלי התקשורת.

I've unblurred two of the stills taken of Will and Kate at the farm shop using AI pic.twitter.com/3TzG27zoN9

Are we really supposed to believe this is the same person only a few weeks apart? #KateMiddleton #KateGate pic.twitter.com/9JbILu5ZM4