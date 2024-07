היילי וולש, הידועה ברשת בתור "Hawk Tuah Girl" לאחר שסרטון שלה מראיון בנאשוויל הפך אותה לאישה הכי ויראלית בזמן האחרון, העניקה ראיון ראשון ונתנה כמה הסברים על השמועות סביבה. נזכיר - וולש הפכה לסנסציית רשת בעקבות אותו ראיון בו נשאלה: "מה הדבר האחד שמשגע את הגבר במיטה?". לאותה שאלה ענתה וולש, כנראה לאחר כמה משקאות, "את צריכה ל-Hawk Tuah (שהוא בעצם חיקוי סאונד של יריקה) על הדבר הזה". במידה ולא הבנתם את הרפרנס, מדובר באקט מיני שלא נפרט עליו מעבר לכך. הסרטון זכה למאות מיליוני צפיות ברחבי העולם, ו-וולש הפכה לכוכבת עולמית.

כעת וולש התארחה בפודקאסט בשם "Plan Bri Uncut" מבית האתר Barstool Sports, שם ראיינה אותה בריאנה לאפליה ששאלה על השמועות הרבות שרצו ברשת כשניסו להבין במי מדובר. הכוכבת הטרייה הכחישה את השמועות על כך שפוטרה מתפקידה בתור מורה, שהיא מברמנת למחייתה ועל זה שאבא שלה הוא כומר. למעשה, וולש סיפרה שהיא עובדת במפעל בשם ספרינג בעיר הולדתה בטנסי, ושהיא התכוננה למשמרת לילה כשראתה שהסרטון שלה הופך לוויראלי. וולש גם גילתה שהיא מחקה את חשבונות ברשתות החברתיות שלה הרבה לפני הסרטון, עם זאת, היא התוודתה שהיא הייתה בהלם כשנודע לה על שהפכה למפורסמת כל כך מהר והיו לה כמה חשבונות ישנים שהיא נאלצה למחוק מיד לאחריו.

במהלך הראיון נשאלה וולש על הדמות שדבקה בה, והיא הודתה שהיא לא באמת רוצה להיות מזוהה בתור ה-"Hawk Tuah Girl": "אני לא רוצה שזאת תהיה הדמות שלי, בהתחלה קצת נגעלתי אבל הבנתי שאי אפשר לעצור את זה". לדבריה, היא לא באמת יודעת מה היא רוצה לעשות בעתיד, אבל היא כן הייתה רוצה להשתתף בתוכנית טלוויזיה וכרגע היא מסתובבת עם צוות צילום וצוות של מנהלים שהולכים איתה לכל מקום.

יחד עם הרמיזה המינית, הגיעו גם הצעות מגונות מגברים כאלה ואחרים, ו-וולש סיפרה שמי שעובד איתה על המוצרים קיבל הצעה שתירק לתוך צנצנת תמורת 600 דולר.

וולש גם סיפרה על מה שקרה רגעים לפני הסרטון, בזמן שהסתובבה עם חברים ברחובות נאשוויל אחרי פסטיבל המוזיקה CMA Fest: "הדבר הבא שאני זוכרת זה שיש לי מיקרופון בפנים". היא גם טענה שהאישיות המוחצנת שלה היא שגרמה להצלחה שלה: "אני יכולה לדבר עם קיר לבנים אם תתנו לי". עכשיו היא מנסה לעשות לימונדה מהלימונים ולהרוויח כסף, והיא כבר מכרה סחורה ממותגת בשווי עשרות אלפי דולרים.

Hawk Tuah girl made it on stage with Zach Bryan. Why are people hating on her for it? pic.twitter.com/92YJNTXhi6 — TaraBull (@TaraBull808) June 30, 2024

Guess who I found in Nashville… pic.twitter.com/mowBYUt6TD — DJ Diesel (@djdiesel) July 1, 2024

הפודקאסט לא היה האירוע היחיד המדובר של וולש בימים האחרונים. היא גם הגיעה למסעדה חדשה של ג'ון בון ג'ובי בנאשוויל, שם פגשה את הדיג'יי שאקיל אוניל, הכדורסלן לשעבר, ועלתה יחד איתו לעמדה. בנוסף לכמה תמונות, אורחים במקום סיפרו שוולש קינחה את האירוע במשפט המוכר שלה וירקה על המיקרופון בסופו.