אם יש שחקן אחד שכיכב אתמול בנוסף למסי ואמבפה זה ללא ספק אמיליאנו מרטינס, השוער של ארגנטינה שהיה אחד מהגורמים המרכזיים לזכיית הנבחרת בגביע. מי שמכיר את מרטינס יודע שהוא טרול לא קטן, הוא אוהב להתגרות ביריבים שלו והריקוד שלו הפך כבר למפורסם. אתמול בנוסף להצלה המרהיבה בדקה ה-123 נגד קולו מואני הצרפתי, שגרר את המשחק לפנדלים, הוא הצליח להציל 3 פנדלים ורשום לא פחות ממסי על הזכייה בגביע.

אבל הרגע הכי משמעותי היה כאשר החליט לקחת את גביע כפפת הזהב, התואר לשוער הטוב בטורניר, ולהעמיד אותו על אזור החלציים שלו. התנועה הגסה של מרטינס נעשתה מול כל בכירי פיפ"א ונציגי ממשלת קטאר שהעניקו את הגביעים, וכמובן מול המצלמות ששידרו למיליארדי הצופים בבית.

הגולשים ברשת, שכבר היו בסערת רגשות מטורפת בזמן הגמר וצייצו בממוצע 24 אלף ציוצים לשנייה לפי אילון מאסק שנכח באצטדיון, לא יכלו להישאר אדישים למעשה של מרטינס. היו כאלה שנזכרו מיד שזאת לא הפעם הראשונה שהוא חוגג כך, אלא עשה זאת גם אחרי גמר הקופה אמריקה בה זכה.

לא הבנתי, מה חשבתם שהוא יעשה עם זה? pic.twitter.com/f1JEAJdlqB — Guy Wright (@WernerTheferret) December 19, 2022

השדרנים בארץ אומנם לא התייחסו לאירוע, אולי כי פספסו אותו, אך שדרנים בחו"ל בהחלט שמו לב. ב-BBC הבריטי השדרנים אמרו בלייב: "אל תעשה את זה אמי, אל תעשה את זה".

Oh my god - Emiliano Martinez #FIFAWorldCup pic.twitter.com/pFQhHRpZxd — Peter Gillibrand (@GillibrandPeter) December 18, 2022

גם הגולשים הישראלים התייחסו לאירוע, חלק עם בדיחות על הנושא אבל היו גם כאלה שביקרו את ההתנהגות שלו.

מרטינז שוב הוכיח שהוא אולי שוער גדול אבל אדם מאוד קטן. חבל שנתנו לו פרס אישי pic.twitter.com/H6wTYJr6Ra — Edan Ring-Bittman עידן רינג @tooot.im@edanring (@EdanRing) December 18, 2022

יש לי הרגשה שאמיליאנו מרטינז הוא מאלה שעושים לעצמם "תסרוקת" משוגעת עם השמפו כשהם מתקלחים, ואז מסתכלים במראה של האמבטיה כדי לראות איך יצא. pic.twitter.com/FBK8c2mLsf — itzik shasho (@shashtech) December 19, 2022

pic.twitter.com/aOkkNh334S — Dor Meir Moalem (@dormoalem) December 18, 2022

לא ברור האם מרטינס ייענש בעקבות "החגיגה" שלו, אפשר לנחש כי ההתאחדות הארגנטינאית לא תעשה דבר בנושא והכדור עכשיו מתגלגל למגרש של פיפ"א. עוד דבר לא ברור זה האם מרטינס התכוון בתנועה שלו לבכירי פיפ"א שהיו עם הבמה, לקטארים שהיו גם על אותה במה, לצרפתים שהפסידו או בכלל למבקרים שלו. באותו ערב הספיק השוער של ארגנטינה להפוך לוויראלי מעוד סיבות, ביניהן העובדה שהלך לנחם את אמבפה ולאחר מכן בחדר הלבשה שביקש "דקת דומייה" על מותו של אמבפה.

"A minute of silence for ... Mbappe!"



Emiliano Martinez during Argentina's dressing room celebration.



(via nicolasotamendi30/Instagram) pic.twitter.com/dwm3IrUNWG — ESPN FC (@ESPNFC) December 18, 2022

"A true player respects his opponent." #ARG | #AVFC | @emimartinezz1 | @KMbappe pic.twitter.com/LUo6YjOshL — ℂ ℂ ☃️ (@AVFC_JJC) December 18, 2022