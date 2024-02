ארון בושנל הוא לא ממש שם מוכר בישראל, אבל החייל מחיל האוויר האמריקאי שהצית את עצמו למוות מול שגרירות ישראל בוושינגטון הופך לאט לאט לדמות מרכזית בהתנגדות לישראל ברשת. ברשתות החברתיות ניתן למצוא אלפי פוסטים, ציוצים וסרטונים על בושנל וברובם הוא מתואר בתור "גיבור" על כך שהוא מתנגד לתמיכה האמריקאית בישראל. רק בטיקטוק תמצאו אלפי סרטונים עם מיליוני צפיות של גולשים שמצדיעים ומהללים את המעשים שלו.

אתמול (רביעי) פורסמה כתבה בניו יורק פוסט עם חבר קרוב של בושנל, לפיה החייל סיפר לחברו כמה שעות לפני המעשה שיש לו מידע מבוסס על כך שצבא ארה"ב משתתף בפועל בלחימה בעזה וישנם "חיילים אמריקאים בתוך מנהרות החמאס בעזה" לכאורה, טענה ללא שום ביסוס עובדתי ושאינה מוכרת בישראל או בארה"ב, כך גם על פי הניו יורק פוסט.

"תפקידו בפועל כלל עיבוד של נתוני מודיעין. חלק ממה שהוא עיבד היה קשור לסכסוך הישראלי בעזה. אחד הדברים שהוא אמר לי שהוא נחשף אליהם היה שצבא ארה"ב מעורב ב'רצח העם' המתרחש בפלסטין", אמר החבר והמשיך: "הוא אמר לי שיש לנו חיילים על הקרקע, שהיו שם והרגו מספר רב של פלסטינים. יש יותר מדי דברים שאני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך שהקול שלו היה נשמע מפוחד".

אותה כתבה שפכה עוד דלק על אחת מתיאוריות הקונספרציה הנרחבות שעופפות את הקרבות בעזה - שישראל משתמשת בחיילים זרים בזמן המלחמה. שמועה שכבר עלתה בעבר ורמזה שישראל משלמת לשכירי חרב ממדינות שונות והסתמכה בעיקר על חיילים ישראלים שדוברים שפה נוספת. כעת מאות אלפים מהדהדים שהאמריקאים לוחמים כתף אל כתף עם ישראל.

בחיפוש של הפרופיל של בושנל ברשתות החברתיות מגלים שעשרות אנשים החליפו את תמונות הפרופיל והשם שלהם כנראה כהזדהות איתו, חלק פשוט פתחו פרופילים פיקטיביים שלו ובהם מעלים תכנים אנטי ישראליים.

פוסטר מצויר של בושנל עולה באש כאשר מאבטח ישראלי מכוון אליו נשק הפך לוויראלי והתווסף לסלוגן המוכר שהחייל צעק בזמן ששרף את עצמו למוות - "Free palestine".

לאחר האירוע של בושנל נראה שעוד חיילים אמריקאיים מחליטים לקחת חלק מההפגנות נגד ישראל ו"לסרב" לסייע לנו, למרות שלא ברור למה הכוונה כאמור. בין השאר הם מתאספים בטקסי זכרון לבושנל, כמו זה שהיה בטיימס סקוור בניו יורק וכלל גם שריפת מדים ע"י חיילים אמריקאים לשעבר.

מהצד השני, תומכי ישראל רבים הדהדו תגובה אנטישמית לכאורה מתוך כביכול עמוד הרדיט של בושנל ובה נכתב: "פלסטין תהיה משוחררת כשכל היהודים ימותו". מדובר בזיוף, כך על פי גולשים שבדקו את עמוד הרדיט של בושנל.

למרות שהציטוט הקודם הוא לא אמיתי, זה לא אומר שבושנל לא אהב להתבטא בנושא. בחודשי המלחמה הוא כתב לא מעט תגובות ופוסטים בנושא ישראל, כולל תגובה שטוענת שמעשי החמאס הם לא רצח עם אלא "מעשי הגנה" כנגד "הכיבוש".

לא בטוח שבושנל התכוון לזה, אבל הוא הפך בתוך ימים אחדים למאחד של תנועת המחאה המאריקאית נגד ישראל. צעירים רואים בהתאבדות שלו בתור "נקיטת עמדה אמיצה". במעשיו, הוא הוביל לגל של תיאוריות קונספירציה ברשת - תופעה שמתרחשת מאז 7 באוקטובר, וכעת מקבלת גיבוי נוסף.