האולימפיאדה היא כבר מזמן לא רק אירוע הספורט הגדול בעולם, ולצד טקס פתיחה שהצליח לעצבן לא מעט, סלין דיון בהופעה מרגשת, ופרישה ויראלית במיוחד, יש גם את הספורטאיות והספורטאים שמנסים לבלוט ולא רק על המגרש, אלא גם למנף את ההייפ לטובת המספרים ברשתות החברתיות. בשבילנו זאת הזדמנות להכיר את הנשים והאנשים שמאחורי הקסדות, החליפות והגביעים.

עקבנו, איתרנו וגללנו בפיד של חמשת הספורטאים עם הכי הרבה עוקבים בתוספת נציגות ישראלית אחת מרשימה. איפה תמצאו המלצות סריגה, מי מתעקשת לדבר על דימויי גוף, והספורטאית בת ה-16 הכי קולית בסביבה.

אילונה מאהר, Ilona Maher

ארה"ב, רוגבי

טיקטוק: M1.7 – אינסטגרם: M1.7

מאהר בת ה-29 החלה לצבור תאוצה ברשתות באולימפיאדת טוקיו 2020 (שנערכה באוגוסט 2021) שהתקיימה ללא קהל בגלל מגבלות הקורונה, עם לא מעט סרטונים משעשעים שעסקו במה שקורה במאחורי הקלעים של התחרויות, כולל ניסיונות למצוא בן זוג בזמן המשחקים. גם השנה יש לא מעט כאלו בטיקטוק של מאהר, וגם פגישה משעשעת עם הראפר 'סנופ דוג'.

בשנים האחרונות, מאהר, בעלת תואר שני במנהל עסקים הצליחה למנף את המספרים לשת"פים עם מותגים כמו סיקרט ולוריאל. לצד ההומור הקצבי והכיפי, מה שמייחד את מאהר ואת החשבונות שלה הוא המסרים שהיא מעבירה על דימוי גוף נשי ושבירת סטריאוטיפים. מאהר שיתפה לא פעם שהיא קיבלה לעתים קרובות הערות על כך שיש לה גוף "גברי" בגלל המבנה השרירי שלה. "אנשים מאמינים שכשאת עושה ספורט, בטח אם את ספורטאית, את לא יכולה להיות נשית", סיפרה באחד הסרטונים. "אני מרגישה שאני יכולה לשחק בספורט המאוד פיזי ואגרסיבי הזה, תוך שמירה על הנשיות שלי בזמן שאני עושה את זה".

בדצמבר 2023 היא פרסמה תמונה של צלוליט על הירך במהלך משחק. בסרטון עוקב היא סיפרה: "אני אולימפית וכך נראות הרגליים שלי. יש לי צלוליט בכל מקום. זה לגמרי נורמלי, לגמרי טבעי. זה לא מוריד מהיכולת הספורטיבית שלך או מהמהירות או הכושר שלך. זה פשוט משהו שהוא חלק מהגוף שלך. לכולנו יש את זה". - "אני רוצה שכולכם תסתכלו על כל סוגי הגוף השונים", אמרה מאהר בסרטון שהעלתה במהלך טקס פתיחת האולימפיאדה בפריז שכבר זכה מאז למיליוני צפיות. "כל סוגי הגוף חשובים. כל סוגי הגוף ראויים. מהמתעמל הקטן ביותר לשחקן הכדורעף הגבוה ביותר, משחקן רוגבי ועד קלע. כל סוגי הגוף יפים ויכולים לעשות דברים מדהימים".

מה קורה בפיד? צחוקים בטיקטוק, השראה באינסטגרם. ווינרית בגוף ובנשמה.

טום דיילי, tom daley

בריטניה, קפיצה למים

טיקטוק: M1.5 – אינסטגרם: M3.6

את המדליה החמישית שלו הקדיש השבוע הספורטאי טום דיילי לשני ילדיו שצפו בו מהיציע. דיילי בן ה-30 פרש לאחר שזכה בזהב בתחרות בטוקיו, אבל חזר להתחרות שוב לקראת המשחקים הקיץ לבקשת בנו רובי בן השש שרצה לראות את אביו משתתף בפעם האחרונה באולימפיאדה.

בפעם הקודמת, בטוקיו, תמונות של דיילי סורג להנאתו ביציע במהלך המשחקים שברו את הרשת (מה שקרה גם השנה). לדיילי יש גם עמוד אינסטגרם המוקדש כולו לסריגה עם 1.3 מיליון עוקבים. דיילי פעיל מאוד ברשתות החברתיות ולצד שני חשבונות האינסטגרם שהוא מחזיק יש לו עמוד טוויטר עם מעל ל-2.5 מיליון עוקבים, וערוץ יוטיוב בו הוא משתף "ולוגים" מתחרויות, מחייו האישיים, לצד טיפים וסרטונים על אורח חיים בריא עם מעל 400,000 רשומים. בשנת 2013, כשהוא בן 18 פרסם דיילי אוטוביוגרפיה בשם "הסיפור שלי" שם הוא מתאר בין היתר את תהליך יציאתו מהארון, ובשנת 2016 פרסם ספר בשם Tom's Daily Plan. הספר מכיל ברובו מתכונים אך כולל גם תוכנית אימונים ביתית לשמירה על כושר גופני והמלצות לקיום אורח חיים בריא.

מה קורה בפיד? הרבה משפחה, הרבה בריכה, הרבה סריגה. כמויות של סטייל.

סוני לי, Suni Lee

ארה"ב, התעמלות נשים

טיקטוק: M1.8 – אינסטגרם: M1.8

סוני לי בת ה-21 התמודדה במהלך השנים עם לא מעט אתגרים. באוגוסט 2019, ימים ספורים לפני שהתמודדה באליפות ארצות הברית הראשונה שלה, אביה החורג נפל מעץ ונותר משותק מהמותניים ומטה. ב-2023 היא אובחנה כחולה במחלת כליות חשוכת מרפא. בין היתר היא החלה לחוות נפיחות חריגה בכל הגוף ולקחה פסק זמן מהאימונים.

באולימפיאדה בטוקיו לי לקחה הביתה מדליות זהב, ארד וכסף, מאז גם הספיקה להשתתף בתוכנית "רוקדים עם כוכבים" ולהגיע לחצי הגמר. במהלך הזמן היא גם שיתפה פעולה עם מותגים שונים והשתתפה בקמפיינים אופנתיים, כולל עם SKIMS , Love Shack Fancy ו- Nike. לי משתמשת ברשתות החברתיות שלה כדי לשלב בין אופנה, תרבות ותוכן יצירתי, שיתופי פעולה עם מותגי קוסמטיקה, לצד תובנות ורשמים ביחס לשגרת האיפור ביום התחרות.

מה קורה בפיד? תמונות מהאימון, מהמלון, מהמגרש, מהפארק עם הכלב. סולידי סך הכול

קורי "קוקו" גאוף, Cori "Coco" Gauff

ארה"ב, טניס

טיקטוק: K715 – אינסטגרם: M1.8

קוקו גאוף החלה להתעניין בטניס בגיל 4, בעקבות צפייה בסרינה וויליאמס. בשבועות האחרונים סרטון של גואף בת ה-8 רוקדת ביציעים מאחורי ונוס וויליאמס באליפות ארה"ב הפתוחה 2012, הפך לוויראלי - גאוף עצמה שיתפה את התמונה וכתבה: "אם זו לא הוכחה שהחלומות שלך קרובים יותר ממה שאתה חושב, אז אני לא יודעת מה כן." כמה שנים לאחר אותו סרטון, היא כבר הדיחה את וויליאמס בטורניר ווימבלדון, החלה לצבור נצחונות במגרש וגם ברשתות החברתיות.

An 8-year-old Coco Gauff cheering on her idol Venus Williams at the 2012 US Open, eleven years before winning the US Open herself



(Credit to the USTA for posting extended highlights of this match two days ago, uncovering a hidden gem of tennis history) pic.twitter.com/e6T6p0kaCS — Bastien Fachan (@BastienFachan) April 11, 2024

גאוף בת ה-20 כבר הספיקה לשתף פעולה עם כמה מותגים בולטים כולל New Balance וחברת השייקים Naked, ולצד תוכן שיווקי, גאוף גם מעלה לא מעט תוכן משעשע וקליל. בסרטון ויראלי בטיקטוק, היא מציגה את המרחב המשותף שהיא חולקת עם עוד ספורטאיות בכפר האולימפי תחת הכיתוב: "10 בנות, שני חדרי שירותים #אולימפיאדה". בטקס הפתיחה בפריז היא הניפה את דגל ארה"ב עם לברון ג'יימס.

https://www.tiktok.com/@cocogauff/video/7396282036077497630?embed_source=121374463%2C121442748%2C121439635%2C121433650%2C121404359%2C121351166%2C121331973%2C120811592%2C120810756%3Bnull%3Bembed_masking&refer=embed&referer_url=www.independent.co.uk%2Flife-style%2Fcoco-gauff-olympic-village-living-conditions-b2588366.html&referer_video_id=7396282036077497630

מה קורה בפיד? תמונות עם גביעים מכל הסוגים והגדלים, תמונת שער ב-VOUGE וסרטונים קבוצתיים מלפני ומאחורי הקלעים.

רייסה ליל, Rayssa Leal

ברזיל, סקייטבורד

טיקטוק: M5.6 – אינסטגרם: M8.4

רייסה ליל רק בת 16 והיא כבר הספיקה להפוך לפנים מוכרות של ענף הסקייטבורד ולזכות בשתי מדליות אולימפיות, אחת מהן ארד בתחילת השבוע בפריז. "כשהייתי קטנה, הרבה אנשים אמרו לי שאני לא צריכה להחליק עם סקייטבורד, כי זה מיועד לגברים", סיפרה לאחר הזכייה. ליל הפכה לראשונה לסנסציית אינטרנט כאשר מלך הסקייטבורד "טוני הוק" שיתף סרטון שלה בגיל 7 עפה מהסקייטבורד בזמן שהיא לבושה כמו נסיכה. מאז הצלחתה בטוקיו היא הפכה לוויראלית יותר ויותר עם תוכן אנרגטי ומשוחרר שחיבר אותה למיליוני צעירות וצעירים, ולא רק חובבי סלטות.

מה קורה בפיד? בגדול, ליל עושה שטויות עם הסקייטבורד, עם השיער, עם השמלה. האינסטגרם קצת יותר מעונב, אבל בכל זאת, מעונב של גיל 16.

סימון ביילס, Simone Biles

ארה"ב, התעמלות נשים

טיקטוק: M2.1 – אינסטגרם: M8.4

עם 37 מדליות אולימפיות מהן 27 זהב, כבר אפשר להפסיק לספור את תקרות הזכוכית שביילס ניפצה במהלך הקריירה שלה שהחלה ב-2013 ושכבר הספיקה להכתיר אותה כמתעמלת האמריקאית המצליחה ביותר בכל הזמנים. השבוע היא כבר הספיקה לזכות בפריז בזהב הקבוצתי לנשים בהתעמלות מכשירים.

באולימפיאדת טוקיו הפסיקה ביילס את השתתפותה בתחרות הקבוצתית במהלך מקצה הגמר, וציינה שהיא "צריכה להתמקד בבריאות הנפשית שלי", היא גם לא השתתפה בתחרויות לאחר פרישתה בטענה שהיא סובלת מקשיים מנטליים. בשלב מסוים היא העלתה סרטון והסבירה שהיא סובלת מתסמונת נדירה, דומה לוורטיגו. "כשזה קורה, אין לי אפילו מושג אם אני באוויר, ואין לי מושג איך אנחת או על מה אנחת - על הראש, הידיים, הרגליים או הגב".

מה קורה בפיד? המון המון תמונות עם בן הזוג הטרי יחסית, ג'ונתן אוונס, וגם שיתופים מרגשים מהאולימפיאדה.

אבישג סמברג, avishag semberg

ישראל, טאקוונדו

אינסטגרם: K206

ולנציגה הישראלית לסיום: לפני שלוש שנים, בגיל 19, אבישג סמברג הפכה למדליסטית הצעירה ביותר שייצגה את ישראל באולימפיאדה עם זכייה בארד, המדליה האולימפית הראשונה בתולדות ענף הטאקוונדו בישראל. אז, היא הבטיחה שבפעם הבאה היא תביא זהב. ברביעי הקרוב היא תנסה להשוות ולהעלות ואנחנו מחזיקים לה אצבעות.

בראיונות לאחר הזכייה היא סיפרה על שאיפותיה מחוץ למגרש: "אני רוצה ספונסר, רוצה לעשות פרסומות. רוצה שהאינסטגרם שלי יהיה מעכשיו מלא בעוקבים". לא מפתיע לאחת שגם הספיקה בצעירותה להשתתף בריאליטי. ומאז המספרים עלו וטיפסו מאלפים בודדים אל מעבר ה-K200 נכון לעכשיו, ייתכן שאם החשבון שלה היה ציבורי המספרים היו גבוהים יותר.

אירועי ה־7 באוקטובר הביאו אותה גם להפוך את חשבון האינסטגרם שלה לנשק הסברתי והיא העלתה לסטורי סרטונים ופוסטים כדי להמחיש את מה שקרה בישראל. היא גם סיפרה שקיבלה לא מעט קללות וירדו לה כמה אלפי עוקבים. "אבל אני שמחה מאוד שהעוקבים האלה ירדו. מי רוצה אותם בכלל?".

מה קורה בפיד? תמונות רנדומליות, תמונות אולימפיות ותמונות עם בן הזוג לוחם הטאקוונדו הישראלי נמרוד קרביצקי.