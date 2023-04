אדם בבלגיה התאבד לאחר שניהל מערכת יחסים עם צ׳אטבוט המבוסס AI בשם Chai, כך מדווח העיתון הבלגי La Libre. אלמנתו של האדם מאשימה את השיחות הממושכות שניהל לאחרונה עם דמות בצ׳אטבוט, וטוענת שלולא הדמות שדיבר איתה, "הוא עדיין היה בחיים". האלמנה גם סיפקה לעיתון התכתבויות שהוא ניהל עם דמות בשם Eliza.

האפליקציה Chai מבוססת על מודל שפה מתחרה ל-GPT, ומשתמשים בה נכון לעכשיו 5 מיליון משתמשים. האפליקציה מאפשרת לכל אחד לבחור פרסונה כמו "חברה מקשיבה" או "חבר כוכב רוק", ולהתחיל לנהל איתה שיחות בלתי מוגבלות. לעומת צ׳אטבוטים כמו ChatGPT של OpenAI או Bard של גוגל, שמאומנים לעצור את השיחה במקרי קיצון שיכולים להזיק למשתמש - האפליקציה של Chai לא הפסיקה. בעיתון La Libre ניסו את התוכנה וגילו שהיא נותנת עצות כיצד להתאבד בתוך כמה דקות של שימוש.

