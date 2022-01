סטודנט הרוויח הון לאחר שהפך מאות תמונות סלפי שלו ל-NFT. סולטן גוסטף אל גוזלי מאינדונזיה צילם את עצמו כמעט כל יום במשך חמש שנים. כל אחת מהתמונות היא כמעט זהה: הוא בוהה במצלמה עם מבט די חסר הבעה על פניו. הרעיון מאחורי הפרויקט היה ליצור סרטון טיים לאפס, time-lapse (סרטון וידיאו שמאיץ את הזמן או ההתרחשות), בתום סיום לימודיו.

עם זאת, בן ה-22 הצליח להפוך את כל התמונות האלו לכסף. הסטודנט למדעי המחשב העלה את התמונות שלו כ-NFT במחיר נמוך של 0.00001 אתריום (3 דולר) לתמונה, אולם המחיר עלה במהירות והן נמכרות כרגע ביותר מ-12 אלף דולר.

מוקדם יותר החודש הסטודנט צייץ: "מעלה תמונה שלי ל-NFT, חחח". למחרת הוא כתב: "לא מאמין שאנשים באמת קנו תמונה שלי ב-NFT, 35 כבר נמכרו ביום".

Can't believe people actually bought my photo #NFT 35 already sold in one day pic.twitter.com/HRyB86OJD5 — Ghozali_Ghozalu (@Ghozali_Ghozalu) January 11, 2022

באותו יום לבדו, נמכרו יותר מ-200 תמונות סלפי שלו. על פי הדיווחים, העניין בתמונות, שנמכרו כבר בדצמבר, גדל לאחר ששף מפורסם קנה לעצמו כמה מהן.

View this post on Instagram A post shared by Ghozali NFT (@ghozali_nft)

כשדיבר על הפרויקט, גוזלי אמר לתקשורת שזה פשוט מצחיק אותו. "חשבתי שאולי יהיה מצחיק אם אחד האספנים יאסוף את הפנים שלי", אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית. "מעולם לא חשבתי שמישהו ירצה לקנות את הסלפי, וזו הסיבה שתמחרתי אותם רק ב-3 דולר".

בפלטפורמת OpenSea התמונות של הצעיר נמכרות ב-4 אתריום, שמשתווה לסכום של 12,508 דולר. לפי דיווחים, האוסף כולו, שנקרא "גוזלי יום יום", שווה 374 אתריום (1.2 מיליון דולר). יש שם 933 תמונות בבעלות 503 איש. סולטן גוסטף אל גוזלי | צילום: OpenSea

כעת הצעיר מתכנן להשתמש בהונו החדש כדי להשקיע בהקמת סטודיו אנימציה משלו. הוא מודה שאפילו הוריו לא מודעים כמה כסף הוא מרוויח מזה. "למען האמת, עדיין אין לי האומץ לספר להורים שלי, הם יתהו מאיפה קיבלתי את הכסף", אמר.