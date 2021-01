שטפן תומס, מתכנת גרמני שמתגורר בסן פרנסיסקו, איבד את הסיסמה לחשבון הביטקוין שלו – וכעת נותרו לו שני ניסיונות בלבד כדי לפתוח את הנעילה ולשחרר את 7,002 המטבעות שברשותו. אם לא יצליח, הוא יאבד הון שהיקפו 240 מיליון דולר.

A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret.



That said, I'll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z — Stefan Thomas (@justmoon) January 12, 2021

בראיון לניו יורק טיימס סיפר תומס כי קיבל את המטבעות כתשלום עבור סרטון שמסביר את מנגנון הפעולה שלהם, שאותו הוא ייצר לפני עשור. באותה התקופה נע שווי הביטקוין בין שני דולר לשישה דולר, ולכן הוא בחר לאחסן את המטבעות בארנק הדיגיטלי שלו והמשיך בחייו.

אחרי שהבין שהביטקוין זינק באלפי אחוזים, הוא ביקש לשחרר את הכסף, והבין ששכח את הסיסמה. עכשיו, אחרי שמונה נסיונות שגויים, נותרו לו שני נסיונות בלבד לפני שהכונן המוצפן שלו, Iron Key, יינעל ויעבור הצפנה אוטומטית. במקרה הזה, ייתכן שהוא לא יראה את הכסף לעולם. "הייתי פשוט שוכב במיטה וחושב על זה", שיחזר בראיון, "ואז הייתי חוזר למחשב עם אסטרטגיה חדשה. כל הרעיון הזה של להיות הבנק של עצמך הוא ממש כמו לייצר לעצמך את הנעליים. יש בנקים בעולם כי אנחנו לא רוצים להתמודד עם כל הדברים שבנקים מתמודדים איתם".

מצבו הנואש של תומס, שאמנם מחזיק במאגר מטבעות נוסף, זכה לכותרות בעיתונים הגדולים בעולם. בעקבות החשיפה החלו לזרום הצעות מאנשי סייבר שהבטיחו לפענח את סיסמת המכשיר עבור חלק מההון שאצור בו. "אם ננעלו לך מטבעות ביטקוין בשווי של יותר מ-200 מיליון דולר, אתה לא מנסה להקיש סיסמה עשר פעמים, אלא לוקח את זה לאנשי מקצוע שישקיעו חצי שנה בניסיון למצוא פרצה להשתחל דרכה", כתב בטווטר אלכס סטאמוס, מומחה לבטיחות ברשת באוניברסיטת סטנפורד. "אני אגרום לזה לקרות עבור 10 אחוז מהרווח".

Um, for $220M in locked-up Bitcoin, you don't make 10 password guesses but take it to professionals to buy 20 IronKeys and spend six months finding a side-channel or uncapping.



I'll make it happen for 10%. Call me. https://t.co/dTumE8Cw65 — Alex Stamos (@alexstamos) January 12, 2021

כיום קיימים בעולם כ-18.6 מיליון מטבעות ביטקוין, שיכולים להתחלק למאה מיליון חלקים כל אחד. קצב הייצור עומד כיום על 8.6 מטבעות כל עשר דקות, והוא ילך ויקטן עד להפסקת הייצור בשנת 2040, עם מספר היעד של 21 מיליון מטבעות. מטרה שלשמה הוצבה ההגבלה היא למנוע אינפלציה, אבל המטבע זינק בכל זאת ב-700 אחוזים רק השנה, הגיע לשווי שיא של יותר מ-40 אלף דולר למטבע, וירד בחזרה ל-34 אלף דולר.

לפי חברת Chainalysis, שאוספת מידע על המטבעות הדיגיטליים, לא פחות מ-20 אחוזים מכלל 18.5 מיליון מטבעות הביטקוין ננעלו בחשבונות שהגישה אליהם אבדה. כך, בשנת 2013 איש IT בריטי זרק כונן שכלל מפתחות ל-7,500 מטבעות. באותו הזמן אותה אבדה הסתכמה ב-4 מיליון לירות שטרלינג, הרי שכיום מדובר ביותר מ-250 מיליון דולר.