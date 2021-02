יותר מעשר מצלמות מעקב ושני מסכים: אתר הטכנולוגיה The Information דיווח היום (חמישי) שאפל תשיק קסדת מציאות רבודה ברבעוןו הראשון של שנת 2022. הדיווח מתבסס על מקור שמעורב בפיתוח המוצר באופן ישיר.

ב-The Information טוענים כי הם נחשפו לתמונה פנימית של אב טיפוס שהורכב בשנה שעברה. לדבריהם, המכשיר יכלול יותר מ-12 מצלמות שיעקבו אחרי תנועות הידיים של המשתמש, לצד שני מסכים ברזולוציה של 8K וחיישן למעקב אחר תנועות העיניים. המשקף עצמו, שמאופיין בעיצוב מעוגל, יחובר לראשו של המשתמש בעזרת רצועות עשויות רשת ניתנות להחלפה, כפי שניתן למצוא גם באוזניות איירפודס מקס החדשות של החברה. עוד עלה בדיווח שאפל בוחנת מספר דרכים לשליטה במכשיר, וביניהן "אצבעון" ובורר על ידית המשקף.

אז כמה כל הטוב הזה יעלה? לפי הדיווח, אפל שוקלת לתמחר את המוצר בלא פחות מ-3,000 דולר. זה אמנם נשמע מוגזם, אך הפרויקט HoloLens 2 של מיקרוסופט נמכר עבור 3,500 דולר. כך או כך, מדובר במוצר נישה, כשבאפל שואפים למכור 250,000 יחידות בשנה הראשונה להשקה.