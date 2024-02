טוומד (Twomad), יוטיובר פופולרי עם למעלה משני מיליון עוקבים בפלטפורמה, נמצא שלשום ללא רוח חיים בביתו שבקליפורניה לאחר שהמשטרה המקומית נשלחה למקום. לפי דיווחים שונים, יוצר התוכן בן ה-23 החמיץ מספר פגישות והדאיג את קרוביו, שהזעיקו את המשטרה לבדוק את המצב.

שוטרים מצאו את גופתו, אולם לא הצליחו לקבוע את זמן המוות. במקום נמצאו סמים וסיבת מותו של המשפיען נחקרת כמנת יתר, ללא חשד לעבירה מכוונת, כפי שדיווח מגזין TMZ.

הסרטון האחרון של טוומד הועלה לפני חמישה חודשים ולחשבון הראשי שלו לא עלה כלום במשך למעלה משנה. בדיסקורד, פלטפורמת צ'טים שבה גיימרים יכולים להראות בלייב מה הם משחקים, נראה שהיה מחובר כמעט שבוע, גם בזמן שבו אותרה גופתו, אולם שוטרים לא הצליחו לקבוע את זמן המוות.

בן ה-23 הצטרף לראשונה ליוטיוב ב-2017 ובנה לו בסיס עוקבים נאמן סביב מערכונים שיצר, פרשנויות למשחקים וסטרימינג בלייב. בשבועות האחרונים, כך על פי הדיווח, הצליח להדאיג כשהעלה תכנים חריגים, כולל תמונות של כלי נשק.

זמן קצר לאחר שנודע על מותו החלו רבים מהעוקבים שלו לחלוק לו כבוד: "יוצר כל כך מוכשר. ההשפעה שלו תמיד תיזכר", נכתב, לצד "עצוב לראות את טוומד מת בגיל כל כך צעיר", כפי שהתאבל עוקב אחר.

