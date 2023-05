סודי ביותר: אחרי ששיתף בפרטי אפליקציית השעון החכם החדש של וואטסאפ, מארק צוקרברג הכריז הערב (שני) בפוסט בעמוד הפייסבוק שלו על פיצ'ר חדש, שיאפשר לנעול שיחות בתיקייה מוגנת באפליקציית וואטסאפ. "נעילת הצ'אט" עליה הכריז צוקרברג, תיפתח עם סיסמה או אימות ביומטרי, ותאפשר למשתמשים להגן על שיחות מסוימות מאוד.

הגרסה שוחררה בינתיים לבודקי בטא במערכת ההפעלה של אפל, iOS, אחרי שהתקינו את העדכון האחרון (iOS 23.9.0.71). אולם נראה שבקרוב מאוד הפיצ'ר הנ"ל יהיה זמין לכולם וכדי לנעול שיחה, יהיה צריך לפתוח את פרטי הצ'אט שלה ולראות אפשרות חדשה: "נעילת צ'אט". השיחות הנעולות האלה יופיעו בחלון המיועד ויהיו ניתנות לפתיחה עם טביעת אצבע, אימות Face ID או קוד.

חשוב לציין שצ'אטים נעולים מספקים שכבה נוספת של פרטיות, על ידי כך שהתצוגה המקדימה מושבתת: לא ניתן לראות הודעות או התראות ממי ששלח את ההודעה. בנוסף, מדיה משותפת לא תישמר אוטומטית בגלריית הטלפון. ברגע שהצ'אט נעול מידע רגיש ונתונים אישיים נותרים מאובטחים – גם אם אדם אחר מקבל גישה לנייד, רעיה נבגדת, למשל.

privacy feature just dropped



With Chat Lock, now you can keep your most private and personal conversations under lock and key with a password. pic.twitter.com/NsM5NOka9A — WhatsApp (@WhatsApp) May 15, 2023

Add an extra layer of privacy to your most personal @WhatsApp conversations with Chat LockSo even if someone else has your phone in their hand, locked chats are:



Kept in a separate folder

Accessible only with a password or biometric

Hidden in notifications… pic.twitter.com/Iuz8JW3tE1 — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) May 15, 2023

הפיצ'ר ששותף על ידי צוקרברג בערוץ הרשמי של מטא יהיה זמין גם למשתמשי אנדרואיד, אחרי עדכון אחרון ב-Google Play. עבור מערכת ההפעלה של אפל, זה יינתן אחרי עדכון בחנות הרגילה או באפליקציית TestFlight.