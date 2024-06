בשעות האחרונות החל לרוץ ברשתות החברתיות צילום של משלוח חריג שהגיע מענקית הקניות אמזון. במשלוח נראה שעובד כלשהו במחסני החברה לא ממש אהב את העובדה שהוזמנה חבילה של דגלי ישראל - והדביק על החבילה מדבקה צהובה שעליה נכתב free palestine.

מי שהעלה את התמונה הוא אייל יעקובי, עיתונאי יהודי שחי בארצות הברית ופעיל הסברה מוכר. "זה לא מקצועי באופן יוצא דופן", כתב יעקבי לצד התמונה שהעלה לחשבון הטוויטר שלו. "בבקשה תחקרו את העובדים שלכם", הוסיף ותייג את חשבון ה-X של אמזון.

This is extremely unprofessional. @amazon please investigate your employees. pic.twitter.com/lMCjt2SeTw