ניסיון ההתנקשות בנשיא לשעבר דונלד טראמפ עורר המון אמוציות בקרב הציבור האמריקאי ובצדק, מדובר באירוע שהיה משנה את ההיסטוריה אילו הכדור היה נורה סנטימטר אחד הצידה. אחד הנושאים היותר מדוברים היה האבטחה סביב המועמד לנשיאות, כאשר אישה אחת בלטה במיוחד - המאבטחת שעמדה ליד טראמפ.

בסרטונים השונים שרצים ברשתות נראית אותה מאבטחת מנסה לתפקד ללא הצלחה גדולה, מה שהעיר מחדש את השוביניזם המוכר ברשתות החברתיות. ציוצים שונים ב-X, טוויטר לשעבר, מייצגים מעולה את הלך הרוח של הפלטפורמה שמאסק הצליח להקצין אפילו יותר ממה שהייתה. כל מי שביקר את המאבטחת משתייך כמעט באופן אוטומטי לקבוצת צייצנים המשתייכים למחנה הפוליטי השמרני.

ציוץ של יאן מיילס צ'ונג, אחד המשתמשים הבולטים בפלטפורמה עם מעל למיליון עוקבים כתב: "חוסר הכשירות המוחלט של נשות השירות החשאי מוצג במלואו. אחת הסוכנות לא מצליחה להחזיר את האקדח כראוי בזמן שאחרת מתעסקת עם משקפי השמש שלה בניסיון להיראות מגניבה עבור הקהל. פתטי לחלוטין". הסרטון עצמו זכה רק בחשבון של צ'ונג לכמעט 13 מיליון צפיות.

The complete incompetence of the ladies of the Secret Service are on full display. One of the agents can’t properly holster her sidearm while another fiddles around with her sunglasses trying to look cool for the crowd. Absolutely pathetic. pic.twitter.com/8vNsUhucJZ — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 14, 2024

תמונה נוספת מהאירוע מראה את אותה מאבטחת מתכופפת בזמן הירי (דבר די הגיוני לעשות) אבל בגלל זווית המצלמה היא נראית מסתתרת מאחורי טראמפ, דבר שניתן להפריך מצפייה בסרטון. זה לא מפריע לאותה קבוצת גולשים להביא ציטוט ישן יותר של מפקדת הכוחות המיוחדים, קימברלי צ'יטל, שאמרה בעבר שהמטרה שלה היא להביא ל-30% נשים ביחידה עד שנת 2030, נתון שמאוד מפריע כנראה לגברים שחושבים שנשים לא יכולות להגן על אישיות בכירה כמו טראמפ.

"Our goal is a 30% female Secret Service by 2030" - Director Kimberly Cheatle



What could possibly go wrong? pic.twitter.com/ItlNZDMtZg — End Wokeness (@EndWokeness) July 14, 2024

This photo right here is why women should not be allowed to do Presidential protection details



Humiliating pic.twitter.com/hzSdmr71xo — DC_Draino (@DC_Draino) July 14, 2024

המשתמש המוכר וול סטריט סילבר, בעל 1.3 מיליון עוקבים, אפילו העלה סרטון עם קריינות ב-AI של דיוויד אטנבורו, המוכר בתור קריין סרטי טבע, אשר מספר את סיפורה של המאבטחת בצורה מזלזלת, אך די משעשעת.

David Attenborough narrated another nature documentary.



…



pic.twitter.com/mDqbLX3S8A — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) July 16, 2024

באופן כללי ישנה הרבה ביקורת על האבטחה סביב טראמפ. גולשים מפקפקים באמצעי האבטחה שאפשרו ליורה בודד בן 20 לתפוס עמדת ירי ברורה על גג פתוח. גם אילון מאסק התייחס לכך בציוץ: "ראש שירות הביטחון ואחראי האבטחה צריכים להתפטר".

The head of the Secret Service and the leader of this security detail should resign https://t.co/ihlEC5NP1w — Elon Musk (@elonmusk) July 14, 2024

אבל נסיים במשהו חיובי יותר, מאז ניסיון ההתנקשות עלו לא מעט סרטונים בנושא. אבל זה כנראה הטוב ביותר - ביפן כבר יצרו גרסת אנימה מעולה לאירוע ופשוט חבל שתפספסו אותה.

Noway did they turn Trumps assassination attempt into a Manga scene already….. pic.twitter.com/UkBSAin10R — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) July 16, 2024