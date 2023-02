טוויטר ממשיכה לחפש רווחים: הרשת החברתית בבעלותו של אילון מאסק מבקשת לגבות מעסקים 1,000 דולר לחודש כדי לשמור על תג האימות שלהם - "וי זהב".

מאט נאוורה, המתמחה ברשתות חברתיות, פרסם לראשונה צילומי מסך מעובדי טוויטר המציעים את המחיר לעסקים המעוניינים להירשם כ"ארגון מאומת". באתר The Information אישרו את המידע, והוסיפו כי נכון לעכשיו לא ברור מתי השינוי ייכנס לתוקף ומתי אנשים שלא ישלמו, יאבדו את וי הזהב שלהם.

טוויטר מציעה כיום וי זהב לעסקים מאומתים, שמאפשר להם לצרף לוגו עם היפר קישור לאתר שלהם, לצד שם המשתמש. לפי צילומי המסך ששיתף נאוורה, התוכנית החדשה נקראת Verified Organizations, ובמסגרתה טוויטר מבטיחה לדחוף את הציוצים של הארגונים המשלמים ולהגדיל את התפוצה שלהם.

התוכנית החדשה היא הראשונה שעניינה הוא תשלום מנויים, מאז ששוחרר בחודש נובמבר שירות המנויים המסורבל, טוויטר בלו, בעלות של 8 דולר לחודש, שהושעה זמן קצר לאחר השקתו. זאת, בעקבות כאוס שנוצר כאשר משתמשים שקנו וי כחול, צייצו בשמם של ארגונים ואנשים אחרים, ואף הביאו להפסדי ענק.

טוויטר בלו הושק מחדש בדצמבר, כאשר בעקבות פארסת ההתחזויות, הוצג לראשונה וי הזהב, שאמור להפריד בין עסקים מאומתים לבין אנשים ששילמו כסף עבור הווי הכחול, וכך למנוע בלבול.

במקביל, בשבוע שעבר הודיעו בטוויטר על כך שהחל מ-ה9.2 תיחסם הגישה ל-API של טוויטר. לדברי מאסק, הגישה החינמית ל-API מנוצלת לרעה, ולכן יש לגבות לפחות 100 דולר בחודש תמורתה כדי לנטרל את ההשפעה של "הבוטים הרעים". מפתחים המפעילים חשבונות בטוויטר, המופעלים על ידי בוטים, למשל עמוד המפרסם עדכוני מזג אוויר בשילוב תמונות מהעולם, או עמוד שמפרסם תמונות של מסעדות רנדומליות בעולם, כבר הביעו תרעומת על ההחלטה בראיון לבאזפיד.

בנוסף, ביום שישי אמר מאסק כי תגי הווי הכחול מהדור הקודם, שניתנו לחשבונות לפני השקת טוויטר בלו, יוסרו בחודשים הקרובים.

מה משמעות הצבעים בווי של טוויטר?

וי כחול - אם למשתמש יש וי כחול, ניתן להבין שהחשבון אומת על פי קריטריוני האימות הקודמים של טוויטר (פעיל, ראוי לציון ואותנטי), או שלחשבון יש מנוי פעיל משלם לטוויטר בלו, והוא עומד בדרישות מסוימות. יחד עם זאת, מנויים לטוויטר בלו לא יעברו בדיקה שהם עומדים בקריטריונים שהיו בעבר, כלומר לא בהכרח מדובר במשתמשים בולטים ופעילים.

וי זהב – החשבון הוא חשבון עסקי רשמי.

וי אפור – החשבון שייך למוסדות או פקידים ממשלתיים, בין היתר ראשי מדינות, שגרירים, דוברים רשמיים זרים, סוכנויות אכיפת חוק ורגולטוריות, סוכנויות ביטחון לאומי וביטחון הציבור ועוד.

תווית חשבון אוטומטיות - תווית זו מספקת שקיפות האם החשבון הוא בוט או לא. כאשר חשבון מציג את התווית "אוטומטי", אתה יודע שהוא מייצר תוכן שלא נוצר על ידי אדם. חשבונות אלו נמצאים כרגע בבדיקה על ידי טוויטר.