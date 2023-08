אחרי שחיממו מנועים בתקופה האחרונה לקראת הקרב שהיה אמור להיערך ביניהם, בשידור חי ברשת החברתית X הידועה כטוויטר, לא פחות, אבל גם בפלטפורמות של מטא, נראה שמארק צוקרברג התעייף מהביף עם יריבו, אילון מאסק. בפוסט שהעלה היום (ראשון) לפני זמן קצר לחשבון הת'רדס שלו, כתב מנכ"ל מטא: "אני חושב שכולנו יכולים להסכים, אילון לא רציני והגיע הזמן להמשיך הלאה".

על הקרב "צוקרברג נגד מאסק", הודיעו השניים כבר בחודש יוני, כחודש לפני שצוקרברג השיק את הרשת החברתית החדשה שלו, ת'רדס. מאז היריבות ביניהם רק הסלימה, כל אחד ברשת החברתית שלו, עם עקיצות הדדיות ואפילו הצעה בחודש שעבר ממאסק לצוקרברג, להתחרות במדידת איברי המין של השניים.

אלא שהיום, כאמור, צוקרברג החליט לשים לזה סוף. "הצעתי תאריך אמיתי. דיינה ווייט הציע להפוך את זה לתחרות לגיטימית עבור צדקה", אמר צוקרברג על ווייט, נשיא איגוד ה-UFC. "אילון לא מאשר תאריך, ואז אומר שהוא צריך ניתוח ועכשיו הוא מבקש במקום, לעשות סיבוב תרגול בחצר האחורית שלי. אם אילון אי פעם יחשוב על תאריך אמיתי ואירוע רשמי, הוא יודע איך למצוא אותי. אחרת, הגיע הזמן להמשיך הלאה. אני הולך להתמקד בתחרויות עם יריבים שלוקחים את הספורט ברצינות".

לפני מספר שעות, התפרסמה התכתבות בין השניים שבה מאסק שאל את צוקרברג אם הוא רוצה שהוא יבוא לבקר אותו והם יערכו קרב אימון בזירה שבנה מייסד מטא. כתגובה, צוקרברג הסביר לו: "אם אתה רוצה באמת לעשות קרב של MMA, כדאי שתתאמן לבד ותודיע לי מתי אתה מוכן. אני לא רוצה להמשיך לייצר הייפ למשהו שלא יקרה אף פעם. אז או שתחליט שעושים את זה ובקרוב, או שנמשיך הלאה בחיים". מאסק לא ממש התרשם מההודעה הבוגרת של צוקרברג וענה: "אני ביום שני בפאלו אלטו (איפה שצוקרברג חי) בוא נעשה קרב באוקטגון שלך".

JUST IN: Elon Musk texted Mark Zuckerberg about their upcoming fight.



Zuck: "I don’t want to keep hyping something that will never happen."@ElonMusk: "I will be in Palo Alto on Monday. Let’s fight in your Octagon.." pic.twitter.com/aLBr7gXLdZ