תמונה שנוצרה בבינה מלאכותית שמציגה פיצוץ ליד בניין במתחם הפנטגון הופצה אתמול ברשתות החברתיות. התמונה התפשטה במהירות בטוויטר, כולל באמצעות שיתופים של חשבונות מאומתים (עם וי כחול). עדיין לא ברור מהיכן המקור שלה.

משרד ההגנה האמריקאי אישר שהתמונה מזויפת, ובכל זאת, נראה שהוויראליות שלה גרמה לצניחה קצרה בשוק המניות, כאשר מדד ה-S&P 500 ירד ב-30 נקודות בדקות. לאחר שהתברר כי התמונה מזויפת, השוק התאושש מיד.

Meanwhile, Russian Z-channels, for the lack of a better idea, are spreading this AI-generated image as BREAKING NEWS EXPLOSIONS AT THE PENTAGON RIGHT NOW.

בציוץ שהעלו מכבי האש של ארלינגטון, וירג'יניה, הסמוכים לוושינגטון הבירה, הם כתבו כי הם מודעים לדיווחים ברשתות החברתיות על הפיצוץ, אך לא קיים איום על הציבור.

OSINTdefender, עמוד טוויטר שמשתף חדשות על סכסוכים צבאיים בינלאומיים ויש לו למעלה מ-336,000 עוקבים, היה אחד מהעמודים המאומתים ששיתפו את התמונה. הבעלים של העמוד התנצל על הפצת מידע שגוי ואמר שהתקרית היא דוגמה "לכמה שניתן להשתמש בקלות בתמונות מסוג זה כדי להפיץ מידע מניפולטיבי ועד כמה זה יכול להיות מסוכן בעתיד".

התמונה היא אחת מכמה תמונות שנוצרו על ידי AI שהפכו לוויראליות בשבועות האחרונים. הדוגמאות האחרונות כוללות את האפיפיור שלבש מעיל בלנסיאגה לבן ארוך אופנתי ותמונה פוטו-ריאליסטית בשחור-לבן שזכתה בפרס מטקס פרסי הצילום העולמי של סוני. האמן הגרמני שיצר את התמונה חשף כי מדובר בתמונה שנוצרה על ידי בינה מלאכותית וסירב לקבל את הפרס: "בינה מלאכותית זה לא צילום".

התקרית גם הדגישה שוב את אתגרי האימות בטוויטר. עד לפני כחודש, משתמשים בעלי וי כחול היו בעלי פרופיל גבוה שמייצרים עניין, שהפלטפורמה אימתה את זהותם. ב-20 באפריל נכנס לתוקף השינוי – רק מנויים לטוויטר בלו, המשלמים לרשת 8 דולר לחודש, יקבלו וי כחול. החשש היה שמשתמשים יתחזו למפורסמים, גורמים ממשלתיים ואתרי חדשות ויפיצו כך בקלות יותר פייק ניוז.

הפצת התמונה המזויפת של הפיצוץ בפנטגון הופכת את החששות האלו למציאות. תוך כחצי שעה התמונה הופיעה בחשבון טוויטר מאומת בשם "Bloomberg Feed", שבקלות רבה ניתן היה לטעות בו כחשבון אמיתי המזוהה עם בלומברג, במיוחד מפני שיש לו וי כחול. החשבון הזה הושעה מאז.

Prime example of the dangers in the pay-to-verify system: This account, which tweeted a (very likely AI-generated) photo of a (fake) story about an explosion at the Pentagon, looks at first glance like a legit Bloomberg news feed. pic.twitter.com/SThErCln0p — Andy Campbell (@AndyBCampbell) May 22, 2023

רשת החדשות הרוסית שבשליטת המדינה RT שיתפה גם היא את התמונה, על פי צילומי מסך שמשתמשים צילמו לפני מחיקת הציוץ. כמה חשבונות טוויטר עם מאות אלפי עוקבים, כמו DeItaone ו-Whale Chart שיתפו אותו. אפילו רשת טלוויזיה הודית דיווחה על הפיצוץ המזויף בפנטגון.

גם אם אנחנו יודעים שווי כחול כבר לא מעיד על אמיתות החשבון אלא פשוט על משתמש שמשלם לטוויטר, עדיין כשנראה חשבון שנקרא "בלומברג פיד" מדווח על פיצוץ של הפנטגון, נוכל לחשוב, לפחות בהתחלה כשזה אמיתי. ככל שיהיה יותר ויותר קשה לזהות תמונות מזויפות, נמשיך לראות דיווחי חדשות כזב כאלה בעתיד.