טיקטוקרים מחפשים כל הזמן את טרנד הדיאטה הבא שלהם, כעת הם מאתגרים את עצמם עם "דיאטת האריה". השיטה שמכנה את עצמה כ"דיאטת ריפוי", מורכבת מאכילת בשר, מלח ומים בלבד למשך 30 יום. גולשים תיעדו את עצמם מנסים את הדיאטה, בטענה שהיא עוזרת לטפל באלרגיות, כאבי ראש, בעיות עור ואיזון מצבי רוח.

טיקטוקר אחד מבריסביין שבאוסטרליה החליט לנסות את הדיאטה המפוקפקת כדי לראות אם היא עוזרת לאלרגיות הרבות שלו, ותיעד את ההתקדמות שלו לאורך הדרך. המשתמש @roryskitchen שמחזיק ב-220,900 עוקבים ו-2.8 מיליון לייקים - אמר שהוא ניסה את הדיאטה במשך 30 יום כדי לגלות שלושה דברים: אם הוא יכול לרפא את המעיים שלו, תסמינים אוטואימוניים ובעיות בריאותיות אחרות. הוא רצה לדעת מה יקרה לגופו לאחר אכילת בשר בלבד במשך 30 יום ואיך יהיו היציאות שלו.

#carnivorediet #carnivoremd #liondiet #mikhailapeterson #jordanbpeterson #gapsdiet #gutandpsychologysyndrome #guthealing ♬ original sound - Rory’s Kitchen @roryskitchen Been reacting to most foods lately so I tried The Lion Diet for 24 hrs… It’s a modified version of the Carnivore Diet and essentially an extreme elimination diet where you eat only ruminant meat (like lamb, beef etc), drink only water (sparkling water for the top G’s) and season with only salt. I kept seeing clips of @mikhailapeterson and Jordan B Peterson floating around on my FYP, Reels & Shorts talking about how they healed chronic auto-immune conditions eating this way. As someone who has autoimmune symptoms I thought I’d give it a go. Safe to say I’ve felt better than I have in a long time! I’ll be embarking on a 30 day version of this soon but with a stronger focus on meat stocks (it’s called the GAPS Diet) so I can start healing my gut… so pls follow if u want to see the results of that. Also I’m not a doctor just a dude making videos sharin me journey. DYO research etc. #theliondiet

הוא הכין לעצמו את הארוחות לשבוע והחל לאכול בשר מבושל במרק, מתובל במלח בלבד על בסיס יומי. כשהתחיל לראשונה את הדיאטה, הוא אמר שהוא ישן הכי טוב אי פעם - אבל התחיל להרגיש לא טוב זמן קצר לאחר מכן. ככל שהתקדמה הדיאטה, הוא טען שהעור שלו התחיל להיראות טוב יותר, הסינוסים שלו התחילו להתבהר והיו לו יציאות "רגילות" יותר. לפי הסרטון האחרון שלו, הוא היה ביום ה-30 לדיאטה ואמר שהוא מרגיש שמה שהוא עושה בעצם עובד.

#carnivoredieto#liondiete#theliondietp#gapsdiett#gutandphysiologysyndromet#gutandpsychologysyndromet#guthealthu#grumpyguts ♬ original sound - Rory’s Kitchen @roryskitchen Day 29 of 30 Days of the Carnivore GAPS Diet… Totally lost for words today. What I did forget to add is that there were zero bm’s today, and I ended up getting hangry in the afternoon bc I waited too long between breakfast and lunch Anyway cant wait to share with you the 30 day wrap up and go into depth on EVERYTHING that happened in the 30 day journey. It’s going to be a video of epic proportions! As soon as the day 30 of 30 video is live on here, then you’ll know the wrapup is complete. Will be done before the end of the year tho, there’s looooots to cover. I’ll also be sharing what’s next on the journey, what foods I’m introducing and when and more! If you got any Q’s feel free to drop em in the comments… Appreciate you all #ror #roryskitchen

דיאטת האריה הומצאה על ידי מגישת הפודקאסט ודוברת ה-TedEx מיכאילה פיטרסון, שמכנה אותה "דיאטת הניקוי האולטימטיבית" ו"מרפאה את הכל". "זה מבטל את כל המשתנים התזונתיים האחרים, ומספק את הצרכים התזונתיים של הגוף שלכם, ומאפשר לכם לשגשג", כתבה פיטרסון באתר האינטרנט שלה.

פיטרסון בת ה-28 אומנם נראית כמו אישה בריאה, אבל היא סבלה כל חייה ממגוון רחב מאוד של מחלות קשות שהכניסו אותה לטיפולים ארוכים ומסובכים. כשהייתה בת 21, היא אובחנה כחולת היפרסומניה אידיופתית (עייפות כרונית). היא פיתחה פריחה הקשורה לצליאק, והחליטה לפנות לשינוי בתזונה כדי לעזור לבעיותיה.

View this post on Instagram A post shared by Mikhaila Fuller (@mikhailapeterson)

היא התחילה עם מה שדומה לדיאטת פליאו ובסופו של דבר עשתה את דרכה לדיאטה שכולה בשר. "המוח והמעיים שלי נפגעו עד כדי כך, שדיאטת בשר בקר או כבש, מה שאני מכנה דיאטת האריות, הייתה כל מה שיכולתי לסבול", כתבה באתר שלה. פיטרסון נמצאת בדיאטה הזאת כבר חמש שנים, היא טוענת כי כעת היא "בריאה" ומקווה להראות לאנשים ש"הם יכולים לשפר את חייהם בעצמם".

לפי מגזין הבריאות Healthline, תומכי הדיאטה טוענים שהיא מפחיתה דלקות, משפרת מצבי רוח ומקלה על בעיות כמו כאבי ראש, נדודי שינה ואלרגיות. עם זאת, אחרים אמרו שהיא לא בת קיימא, לא בריאה, לא יעילה, מגבילה מדי וקיצונית. "דיאטת האריות מבטלת את כל המזונות מלבד מלח, מים ובשר מבעלי חיים מעלי גירה", אמרו חוקרים. "בשר עשיר בשומן רווי, וסביר שיוביל לחוסרים תזונתיים". זה גם כמעט בלתי אפשרי לסעוד בחוץ, הזהירה במגזין הבריאות. "בנוסף לכך, שהיא עלולה להיות מאוד לא בריאה, דיאטת האריה קשה לביצוע ואינה בת קיימא בטווח הארוך".

למרות האזהרות הרבות על התזונה הזאת, ההאשטאג של דיאטת האריה כבר הגיע ל-18.6 מיליון צפיות בטיקטוק.