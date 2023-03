נשיא סין שי ג'ינפינג מבקר בימים אלה במוסקבה ונפגש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. באחת התמונות שהופצו מפגישת שני המנהיגים, והפכה ויראלית, נראה הנשיא פוטין כורע ברך ומנשק את ידו של הנשיא הסיני. אלא שכעת מתברר כי התמונה מזויפת ונוצרה בעזרת כלי AI לייצור תמונות.

העיתונאית העצמאית אמנדה פלוריאן מצאה את התמונה ברשת והחליטה לחקור את הנושא. היא חיפשה את מקור התמונה ולא מצאה דבר מלבד שיתופים של משתמשים. בנוסף, החדר שבו השניים נפגשו וצולמו במציאות לא דומה לחדר שנראה בתמונה. היא גם ניסתה להבין אם התמונה אכן צולמה ע״י מצלמה אמיתית, ובדקה את הרזולוציה של התמונה, שם היה נראה בבירור כי הרזולוציה חדה במקומות מסוימים ופחות חדה בחלקים אחרים של התמונה, דבר שהעלה עוד יותר את החשד לזיוף.

Hi, I'm a tech reporter that covers China, cybersecurity, & new media. Hundreds of people are sharing this photo of Xi Jinping & Vladimir Putin as they meet at the Kremlin. The two did meet, but it's highly likely this photo was generated by an AI program. Here's why: pic.twitter.com/6xqsDLxiMa