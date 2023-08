היוטיובר קאי סנאט (Kai Cenat) הצליח לגרום לכאוס באחד מהמקומות המרכזיים בניו יורק, היוניון סקוור, לאחר שהבטיח למעל 20 מיליון העוקבים שלו בשלל הרשתות, כי יחלק 300 מכשירי פלייסטיישן 5, כיסאות גיימרים וכסף מזומן למי שיגיע למקום.

ליוניון סקוור הגיעו ביום שישי בצהריים (שעון ארה"ב) אלפי צעירים שדרשו לקבל את מה שהכוכב הבטיח להם. בתוך שעתיים הזירה הפכה מאירוע כושל לאנדרלמוסיה של ממש, כאשר בסרטונים ובתמונות שרצו ברשת בזמן הבלגן ולאחריו, ניתן לראות את הצעירים קופצים על רכבים, שוברים זכוכיות, זורקים בקבוקי זכוכית על שוטרים שהגיעו למקום ואפילו עולים על תחנות אוטובוס ופשוט הורסים כל דבר בדרך.

התנועה נחסמה על ידי ההמון במספר רחובות, כאשר מספר רב של שוטרים ניסו להשתלט על ההתקהלות. כמה מתפרעים טיפסו על גבי רכב בתנועה ונפלו ממנו בזמן שהוא נסע. בני נוער זרקו חפצים לעבר חלונות המכוניות, זרקו פחי צבע והפעילו מטפים. אחרים דפקו בצד של אוטובוס עירוני. ניתן היה לראות אנשים מטפסים על גבי אוטובוס אחר וקופצים מעלה ומטה.

משטרת ניו יורק הכריזה על כוננות "רמה ארבע", כלומר כ-1,000 שוטרים נפרסו במקום. במהלך שידור חי מתוך רכב ליד יוניון סקוור בזמן שההמון השתולל, סנאט אמר: "הם מפזרים שם גז מדמיע. לא נעשה כלום עד שזה יהיה בטוח. כל אחד לעצמו, כי זו מלחמה שם בחוץ".

סנאט הכריז על האירוע מבלי לתאם עם הרשויות ובמהלך כל ההתפרעויות נעצרו כ-66 בני אדם, חצי מהם קטינים, אחד מהם הוא קאי סנאט בעצמו, אשר המשטרה שוקלת להגיש נגדו כתב אישום שכולל מספר עבירות של הסתה להתפרעות וארגון עצרת בלתי חוקית. בסופו של דבר נפצעו 3 שוטרים ועוד 4 צעירים מהאירועים האלימים.

סקיילרק ג'ונס בן ה-19 וחבר הגיעו לאזור כדי לראות את סנאט ולנסות להשיג משהו מהמתנות, לדבריהם האירוע קודם כהזדמנות להשיג קונסולות משחקים או אפילו כיסא גיימינג, כמו גם הזדמנות לראות את הסטרימר הפופולרי. כשהם הגיעו לשם, המקום כבר היה עמוס והם ראו בקבוקים מושלכים על ידי אנשים בקהל. הייתה מהומה עוד לפני שסנאט הופיע, אמרו. "זה היה סרט," אמר ג'ונס. המשטרה "באה עם ציוד למהומות והסתערה על אנשים".

ג'פרי מדרי, ראש מחלקה במשטרת ניו יורק אמר: "נתקלנו בדברים כאלה בעבר, אבל אף פעם לא ברמה כזו של מסוכנות, שבה צעירים לא מקשיבים לפקודות שלנו". הוא הוסיף: "הסתובבו לך אנשים עם אתי חפירה, גרזנים וכלים אחרים ממקצועות הבנייה. בנוסף, אנשים גם הדליקו זיקוקים. הם זרקו אותם לעבר השוטרים והם זרקו אותם אחד על השני".

הסטרימר סנאט עלה לכותרות במרץ לאחר ששבר את השיא עם מספר המנויים הגבוה ביותר בטוויץ' עם מעל ל-300,000. לקראת שבירת השיא, סנאט השיק פרויקט כדי לעלות את מספר המנויים שלו ובו הוא דיבר בצ'אט, שידר משחקים, קיים ראיונות עם אורחים ואפילו ישן בשידור חי - למשך 30 יום.