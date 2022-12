בסוף השבוע פורסמו "תיקי טוויטר" ביוזמת אילון מאסק, הבעלים החדש. המסמכים הראו כי בקמפיין לנשיאות של ג'ו ביידן ב-2020 ביקשו מטוויטר להסיר פוסטים שכללו "פורנו נקמה" נגד בנו של הנשיא, האנטר.

העיתונאי מאט טייבי פרסם ביום שישי שרשור של ציוצים שהראה תכתובות פנימיות של עובדי טוויטר, המצביעות על כך שהם קיבלו בקשות מהקמפיין של ביידן לצנזר פוסטים – שאכן הוסרו לאחר מכן מהפלטפורמה. "טפל באלו", כתב בכיר אלמוני בטוויטר באימייל בתגובה לחמישה קישורים של ציוצים ששיתף עובד אחר בטוויטר.

1. Thread: THE TWITTER FILES — Matt Taibbi (@mtaibbi) December 2, 2022

הקישורים הופיעו בחמישה ציוצים שנמחקו על ידי טוויטר, אך ארבעה מהם ניתן עדיין לאתר ברשת. מדובר בתמונות עירום וסרטונים של בנו של ביידן, האנטר, שהודלפו לאחר שהשאיר לכאורה את המחשב הנייד שלו בחנות תיקונים בדלאוור.

ההסרה נתפסה על ידי המבקרים כעדות להטיה של פלטפורמת המדיה החברתית לטובת פוליטיקאים דמוקרטים, והבעלים אילון מאסק הרחיק לכת וקרא להם הפרה של התיקון הראשון לחוקה (שאוסר על חקיקת חוקים הפוגעים בחופש ביטוי), אך הציוצים לא הכילו תוכן פוליטי כלל. במקום זאת, הם כללו תמונות וסרטונים של האנטר ביידן שהופצו ללא הסכמתו.

What really happened with the Hunter Biden story suppression by Twitter will be published on Twitter at 5pm ET! — Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022

בטוויטר יש איסור מפורש לשתף "תמונות או סרטונים שצולמו בסביבה אינטימית ואינם מיועדים להפצה ציבורית". החוק של מדינת קליפורניה, שבה נמצאת טוויטר, גם הופך את שיתוף התמונות הללו לבלתי חוקי.

"טוויטר הפועלת כדי לדכא את חופש הביטוי אינו הפרה של התיקון הראשון, אבל פעולה לפי פקודות מהממשלה כדי לדכא את חופש הביטוי, ללא ביקורת שיפוטית, היא כן", צייץ מאסק, בתגובה לקוראים שטענו שבקשת הקמפיין של ביידן היא הפרה של התיקון הראשון לחוקה.

Twitter acting by itself to suppress free speech is not a 1st amendment violation, but acting under orders from the government to suppress free speech, with no judicial review, is — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022

עם זאת, מומחים משפטיים מיהרו לציין שהנציגים של קמפיין ביידן לשנת 2020 לא החזיקו בתפקיד ממשלתי רשמי מכיוון שזה היה לפני הבחירות, וכי הם ביקשו להסיר פוסטים לא חוקיים.

"בפעם המיליון, התיקון הראשון חל רק על הממשלה", צייצה אלחנדרה קארבלו, מדריכה קלינית ב-Cyberlaw Clinic של בית הספר למשפטים בהרווארד, בתגובה למאסק. "ביידן היה אדם פרטי והקמפיין שלו לא היה ממשלתי. הקישורים היו לחשבונות שפרסמו תמונות עירום של האנטר ביידן, שהוא פורנו נקמה ואינו חוקי במדינות רבות".

For the millionth time, the First Amendment only applies to the government. Biden was a private individual and his campaign wasn't the government. The links were literally to accounts that posted nude pictures of Hunter Biden, which is revenge porn and is unlawful in many states. pic.twitter.com/6KFkPccLMJ — Alejandra Caraballo (@Esqueer_) December 3, 2022

אתמול (שבת) היה אמור להתפרסם פרק 2 ב"תיקי טוויטר", אבל נכון לעכשיו הוא נדחה.

Tune in for Episode 2 of The Twitter Files tomorrow! — Elon Musk (@elonmusk) December 3, 2022